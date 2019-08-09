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пятница, 09 августа 2019 19:36

МВД подготовило 800 полицейских для деоккупации Донбасса

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МВД подготовило 800 полицейских для деоккупации Донбасса
800 полицейских примут участие в деоккупации ОРДЛО. Фото: NLO

Министерство внутренних дел разрабатывает план по восстановлению публичной безопасности и порядка в отдельных районах Донбасса.

В рамках соответствующей стратегии уже подготовили 800 полицейских, которые примут участие в деоккупации ОРДЛО. Правоохранителей подготовили по специально разработанной учебной программе. В дальнейшем их задействуют к восстановлению государственного суверенитета на территории ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Комплексные тренировки прошли совместно с работниками Нацгвардии, спасательной и пограничной служб. Правоохранители изучили международные практики миротворческих миссий. Также тщательно изучается ситуация на временно оккупированной территории: социально-экономическая ситуация, настроения людей, возможность возврата бизнеса", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в деоккупированных районах Донбасса планируют создать 16 отделов и отделений полиции. Главной задачей правоохранителей станет обеспечение безопасности граждан и общественного порядка.

"Донецкая область серьезно и глубоко отрабатывает план по восстановлению публичной безопасности и порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Страна не станет успешной, если мы забудем о наших граждан по ту сторону линии разграничения. Сегодня мы имеем содержательную основу для деоккупации и реинтеграции жителей временно оккупированной территории в украинское пространство ", - заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

ДНР готова провести обмен пленными по формуле "102 на 50". Переговоры о обмене продолжались в течении месяца.

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  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
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