"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины

Иван Коломиец переехал из Сибири в Украину в 2008-м. Воевал на Донбассе в составе ОУН и 54-й бригады ВСУ. Имел позывный "Шутник" в честь героя любимого фильма "Сплошная металлическая оболочка".

Привыкшие к тоталитаризму россияне не имеют сводного мнения и повторяют официальное государственное в отношении других стран. В Украине же – свобода, рассказал в интервью журналу "Країна" ветеран российско-украинской войны Иван Коломиец. В 2008 году переехал в Украину из РФ. Участвовал в Революции достоинства.

"Россияне привыкли к тоталитаризму, другой власти не представляют. Например, Ельцина принято считать слабым и беспомощным. На самом деле он самый авторитарный человек, который был у власти в 1990-х. На него можно было говорить все, что угодно, но у него был один аргумент: "Да, я алкаш и мудак, но у меня есть ядерный чемодан". Путин – большая "обиженка". Когда стал президентом в 2000-м, пытался приблизить Россию к НАТО, чтобы там руководить. Но его развернули оттуда, поэтому он разозлился", - считает Коломиец.

"Россияне воспринимали украинца как хохла, говорящего со смешным акцентом, который постоянно ест галушки и сало, имеет выдуманную историю. Так же было и с Грузией", - отметил он.

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Иван Коломиец пытается получить украинское гражданство с 2014 года. Срок действия удостоверения о временном истёк 20 декабря.

"После Майдана в 2014-м пытался получить статус беженца. Понял, что обратно мне дороги нет. Хотел быть интегрированным и иметь больше возможностей. С точки зрения ГМСУ (Государственной миграционной службы Украины. – Країна), мои причины переезда – финансовые, поэтому в стране происхождения мне ничего не угрожает. Знакомые предлагали "гопнические" средства легализации: дать взятку, украсть документы, жениться. Имею принципы, поэтому все эти способы не для меня", - рассказал он.

"Хотел стать частью общества, как и любой эмигрант. Хотя от каждого третьего украинца слышу, как здесь плохо. Друг, границы открыты, хочешь переехать – вперед, это твое право. Я не хочу отсюда уезжать, разве что как турист. Я у себя дома здесь, в Украине. Хочу помочь и поспособствовать, чтобы наконец был порядок",- сказал он.

Читайте больше в номере журнала "Країна" за 23 декабря.

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18 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон об упрощенном получении гражданства Украины отдельными категориями лиц, в том числе иностранцами-участниками боевых действий. Такая процедура предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах ВСУ, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами страны-агрессора или страны-оккупанта и преследовались за политические убеждения. Зеленский поручил подготовить этот законопроект в августе 2019-го. Верховная Рада его приняла 14 декабря этого года.