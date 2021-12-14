Рада упростила получение гражданства для тех, кто воевал за Украину

Верховная Рада 14 декабря упростила получение украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые защищали территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Во втором чтении и в целом законопроект № 5630 поддержали 285 нардепов.

Автор: twitter.com/verkhovna_rada За проект закона № 5630 во втором чтении проголосовали 285 народных депутатов

"Цель проекта закона — реализация указа президента Владимира Зеленского от 13 августа 2019-го. Законом усовершенствованы правила приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению, принятия в гражданство и восстановления в гражданстве", - указано в пояснительной записке.

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Документ предлагает упростить порядок получения гражданства для россиян, которые подверглись преследованиям за политические убеждения, для лиц, которые проходили или проходят службу по контракту в ВСУ, а также для тех, кто воевал на Донбассе против российских боевиков.

Положения документа также предусматривают возможность подать декларацию об отказе от иностранного гражданства лицами, получившими украинское гражданство до вступления этого законопроекта в силу. В первом чтении его приняли в этом году 2 ноября.

Украина не признает российские паспорта, выданные насильственным путем в ОРДЛО и оккупированном Крыму. Если по возвращении под юрисдикцию Украины временно оккупированных территорий граждане заявят, что их заставили принять гражданство РФ, никаких отрицательных последствий для украинского гражданства у них не будет.