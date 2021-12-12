За насильственное получение гражданства РФ гражданство Украины не заберут

Украина не признает российские паспорта, выданные насильственным путем в ОРДЛО и аннексированном Крыму. Фото: avianews.com

Украина не признает российские паспорта, выданные насильственным путем в ОРДЛО и оккупированном Крыму. Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в эфире телеканала "Дом".

"Украина не признает факт иностранного гражданства (в данном случае российского), которое лица получили насильственным путем, были вынуждены пойти на это из-за определенных угроз для их свободы и жизни на временно оккупированных территориях. Мы считаем, что действия России нарушают международные стандарты прав человека, Всеобщую декларацию прав человека, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. То есть российские паспорта ничтожны, и поэтому они особых юридических последствий за собой не тянут", - сказал Вениславский.

Он подчеркнул, что если по возвращении под юрисдикцию Украины временно оккупированных территорий граждане заявят, что их заставили принять гражданство РФ, никаких негативных последствий для украинского гражданства у них не будет.

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Также отметил, что в базовом законопроекте о множественном гражданстве, поданном президентом в парламент, четко сказано, что не может быть двойного гражданства со страной-оккупантом, страной-агрессором.

"Не может иметь гражданин Украины одновременно гражданство Российской Федерации", - резюмировал Вениславский.

На сайте Верховной Рады появился текст к законопроекту президента Владимира Зеленского о двойном гражданстве.