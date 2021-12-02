Появился текст к проекту Зеленского о двойном гражданстве

Гражданство Украины можно получить, если у одного из родителей оно уже есть. Фото: kyivcnap.gov.ua

На сайте Верховной Рады появился текст к законопроекту президента Владимира Зеленского о двойном гражданстве.

Об этом говорится на официальном портале ВРУ.

Законопроект президент аргументировал тем, что люди с украинскими корнями должны чувствовать себя украинцами, а не диаспорой.

Согласно законопроекту гражданство Украины приобретают:

1) по рождению;

2) по территориальному происхождению;

3) вследствие принятия гражданства;

4) в результате восстановления в гражданстве;

5) вследствие усыновления;

6) вследствие установления над ребенком опеки или попечительства, устройства ребенка в учреждение здравоохранения, учебного заведения или другого детского учреждения, детского дома семейного типа или приемной семьи;

7) вследствие установления опеки над лицом, признанным судом недееспособным;

8) в связи с пребыванием в гражданстве Украины одного или обоих родителей ребенка;

9) вследствие признания отцовства или материнства или установления факта отцовства или материнства;

10) по другим основаниям, предусмотренным международными договорами Украины.

Гражданство не оформят лицам, которые:

1) совершили преступление против человечества или совершали геноцид;

2) осуждены в Украине за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (до погашения или снятия судимости) с учетом уровня угрозы национальной безопасности государства;

3) совершили на территории другого государства деяние, признанное законодательством Украины тяжким или особо тяжким преступлением;

4) действия которых непосредственно создают угрозу национальной безопасности и интересам Украины.

Также в документе подаются основания потери гражданства Украины. Например, прохождение военной службы в государстве-агрессоре.

Кроме этого законопроекта, в ВРУ подали еще четыре проекта о гражданстве:

- проект закона "О предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства";

- законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно ответственности за нарушение законодательства в сфере гражданства)";

- законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" по предотвращению и противодействию угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства";

- проект закона "О внесении изменений в статью 570 Таможенного кодекса Украины по предотвращению и противодействию угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства".

1 декабря на заседании Верховной Рады президент Зеленский сообщил, что подаст законопроект о двойном гражданстве для украинской диаспоры. Уже 2 декабря на сайте ВР появился законопроект, но без сопроводительного текста.