Появился текст к проекту Зеленского о двойном гражданстве

На сайте Верховной Рады появился текст к законопроекту президента Владимира Зеленского о двойном гражданстве.
Об этом говорится на официальном портале ВРУ.
Законопроект президент аргументировал тем, что люди с украинскими корнями должны чувствовать себя украинцами, а не диаспорой.
Согласно законопроекту гражданство Украины приобретают:
1) по рождению;
2) по территориальному происхождению;
3) вследствие принятия гражданства;
4) в результате восстановления в гражданстве;
5) вследствие усыновления;
6) вследствие установления над ребенком опеки или попечительства, устройства ребенка в учреждение здравоохранения, учебного заведения или другого детского учреждения, детского дома семейного типа или приемной семьи;
7) вследствие установления опеки над лицом, признанным судом недееспособным;
8) в связи с пребыванием в гражданстве Украины одного или обоих родителей ребенка;
9) вследствие признания отцовства или материнства или установления факта отцовства или материнства;
10) по другим основаниям, предусмотренным международными договорами Украины.
Гражданство не оформят лицам, которые:
1) совершили преступление против человечества или совершали геноцид;
2) осуждены в Украине за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (до погашения или снятия судимости) с учетом уровня угрозы национальной безопасности государства;
3) совершили на территории другого государства деяние, признанное законодательством Украины тяжким или особо тяжким преступлением;
4) действия которых непосредственно создают угрозу национальной безопасности и интересам Украины.
Также в документе подаются основания потери гражданства Украины. Например, прохождение военной службы в государстве-агрессоре.
Кроме этого законопроекта, в ВРУ подали еще четыре проекта о гражданстве:
- проект закона "О предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства";
- законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно ответственности за нарушение законодательства в сфере гражданства)";
- законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" по предотвращению и противодействию угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства";
- проект закона "О внесении изменений в статью 570 Таможенного кодекса Украины по предотвращению и противодействию угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства".
1 декабря на заседании Верховной Рады президент Зеленский сообщил, что подаст законопроект о двойном гражданстве для украинской диаспоры. Уже 2 декабря на сайте ВР появился законопроект, но без сопроводительного текста.
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