Зеленский упростил получение гражданства для преследуемых в России

Проект закона был внесен на рассмотрение в Верховную Раду в декабре 2021 года. Фото: ua.news

Президент Владимир Зеленский подписал закон, упрощающий приобретение гражданства Украины россиянами, преследуемыми по политическим мотивам.

Закон также упрощает приобретение гражданства иностранным гражданам, участвовавшим в боевых действиях на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, являющихся гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подвергшихся преследованиям за политические убеждения", - говорится в сообщении.

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Зеленский поручил подготовить законопроект об упрощенном получении украинского гражданства для преследуемых по политическим мотивам в августе 2019 года. В декабре этого же года проект закона был внесен на рассмотрение в Верховную Раду.

Таким образом, Зеленский ответил на упрощение президентом России Владимиром Путиным процедуры получения российского паспорта для жителей самопровозглашенных "ЛДНР" и выехавших из Крыма в его аннексию.

Служба безопасности Украины фиксирует массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины.