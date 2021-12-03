Как будут голосовать люди с двойным гражданством: Арахамия разъяснил

Граждане с двойным гражданством, не проживающие в Украине, не смогут здесь выбирать власть. Фото: ua.depositphotos.com

Узаконивание двойного гражданства не требует внесения изменений в Конституцию.

Граждане с двойным гражданством, которые не проживают в Украине, не смогут голосовать, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга в кулуарах ВР.

"В законопроекте несколько предохранителей. Первый - страна-агрессор: люди, имеющие российский паспорт, не могут брать украинский. Во-вторых, если человек - гражданин Канады или Соединенных Штатов и одновременно получил украинское гражданство, то должен определиться, за какую власть и где именно голосует. Если живет в США - то нет возможности голосовать здесь. Потому что голосует за президента США и за их Сенат", - сказал Арахамия.

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Не может человек голосовать в двух странах за власть. Есть принцип оседлости.

"Если центр интересов человека здесь, он голосует здесь. Если там - выбирает власть там. Чтобы не было манипуляций, что 20 миллионов людей, которые не живут постоянно в Украине, будут принимать решение о власти в Украине. Это неправильно", - добавил Арахамия.

Третий предохранитель - иностранцы не могут занимать государственные должности. Если кто-то, имея двойное гражданство, хочет занять должность, он должен отказаться от всех гражданства и быть только гражданином Украины.

Сотни людей, живущих в нашей диаспоре в США, Канаде, Аргентине, Португалии, хотят получить украинские паспорта. Они упростят для членов диаспоры визиты в Украину и ведение бизнеса здесь.

На сайте Верховной Рады появился текст к законопроекту президента Владимира Зеленского о двойном гражданстве. Законопроект президент аргументировал тем, что люди с украинскими корнями должны чувствовать себя украинцами, а не диаспорой.