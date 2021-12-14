Рада узаконила электронные удостоверения ветерана

Совет разрешил использовать электронное удостоверение ветерана на уровне с бумажным. Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

Верховная Рада приняла закон о введении электронного удостоверения ветерана.

Соответствующий проект № 5694 поддержали 14 декабря 310 нардепов.

"Электронное удостоверение ветерана будет полным аналогом бумажного удостоверения и может использоваться для получения ветеранских льгот и во время обращений в органы власти", - говорится в законопроекте.

Закон закрепляет на законодательном уровне возможность использования электронного удостоверения ветерана, пострадавшего участника Революции достоинства и лица, на которое распространяется действие этого закона (э-удостоверение ветерана).

Документ также предусматривает налаживание автоматизированного информационного обмена между Единым государственным реестром ветеранов войны и другими информационными справочными системами, реестрам и банкам данных.

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В Украине планируют изменить порядок предоставления льгот по оплате проезда в наличной форме. Проект Минсоцполитики предполагает монетизацию льгот по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских и пригородных маршрутах. На междугородных маршрутах льготникам будут компенсировать стоимость проезда.