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четверг, 18 февраля 2021 17:40

Бесплатный проезд для льготников заменят денежной выплатой

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Бесплатный проезд для льготников заменят денежной выплатой
На междугородных маршрутах льготникам будут компенсировать стоимость проезда. Фото: pexels.com

В Украине планируют изменить порядок предоставления льгот по оплате проезда в наличной форме.

Проект Минсоцполитики предполагает монетизацию льгот по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских и пригородных маршрутах. На междугородных маршрутах льготникам будут компенсировать стоимость проезда, передает "РБК-Украина".

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Такую денежную выплату будут получать лица путем перечисления средств на их текущий счет в банке или по почте, для тех, кто получает пенсию или социальную помощь.

В случае непринятия органом местного самоуправления решения о предоставлении льгот в наличной форме соответствующие льготы продолжают предоставляться в безналичной форме.

В Украине планируют реформу общественного транспорта. В середине января в Верховной Раде зарегистрировали правительственный законопроект №4583. Цель - повысить качество перевозок и защитить права льготных пассажиров.

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