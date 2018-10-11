"Я не святой. Я - почти святой. Из-за наших акций мафия теряла два миллиона долларов в месяц" - в свежем номере журнала "Країна"

"Одна из самых позорных страниц истории Украины - когда Кабмин Януковича перевел трамадол из наркотиков в обезболивающие. После смерти очередного ребенка в декабре 2005-го приехали к окнам администрации президента. Наделала шуму. Добились запрета на продажу трамадола. Вместо 80-гривневых штрафов наркоторговцы начали получать сроки , - рассказывает в интервью журналу "Країна" Геннадий Мохненко, протестантский священник. 1998-го основал в Мариуполе Донецкой области реабилитационный центр для трудных подростков "Республика Пилигрим"

- Это была настоящая война с угрозами. Как-то звонит телефон: "У тебя что, детей нет, что ты туда лезешь?" - и кладут трубку. Помолившись, созвал пресс-конференцию: "Господа наркодилеры, вы вчера звонили. Я не успел ответить на вопросы. У меня много детей, поэтому я делаю то, что делаю.

Наркомафия теряла огромные деньги. Не знаю, как они не решились нас остановить физически. Рядом с колыбелью новорожденного сына возле жены лежал пистолет. Друзья охраняли мою семью и дом. Только в Донецкой области, по подсчетам журналиста Андрея Цаплиенко, через наши акции мафия теряла 2 миллиона долларов в месяц".

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