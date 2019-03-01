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пятница, 01 марта 2019 14:05

"Здесь царит свобода и толерантность", - украинка рассказала о жизни в Британии
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Украинка рассказала о жизни в Великобритании
Фото: Фото:obozrevatel
Украинка рассказала о жизни в Великобритании
Украинка рассказала о жизни в Великобритании
Украинка рассказала о жизни в Великобритании
Украинка рассказала о жизни в Великобритании

Украинка Валерия Арно вместе с мужем три года прожила в британском городе Saltburn-by-the-Sea. Сейчас супруги живут в Лондоне. Девушка захотела рассказать именно о север страны.

"Муж - француз. Работает инженером, поэтому переезжать приходилось часто. В конце 2015 года, получили предложение о работе в Англии", - говорит Валерия Обозреватель.

Язык знал на разговорном уровне. Но сначала ничего не понимала, потому что на севере страны другое произношение.

"В Англии реально существует разница в классах. В частности между "средним" и "рабочим". Соответственно, стиль жизни, ценности и взгляды у всех разные, - говорит девушка.

В свободное время большинство жителей гуляет по городу. Мэры часто организуют общественные мероприятия на праздники. Можно сходить на концерты всех мировых звезд. Здесь действительно устраивают празднования на Хэллоуин, Рождество, Пасху и на день Гая Фокса. Англичане обожают ходить в походы, возиться с собаками, в любую погоду проводят выходные на пляже.

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"Погода в Британии - непредсказуема. Прогнозы здесь никто не смотрит. Пока доживаєш до дня с запланированным пикником, все меняется раза три в лучшем случае. Средняя температура от 10 ° зимой и до 17 ° в теплое время года. Могу целый день ходить по квартире в теплом халате и будет холодно.", - говорит Валерия.

Уровень сервиса и приветливости не соответствует результату. В Британии действует система Health & Safety (свод правил, отвечают за безопасность при любых обстоятельствах).

"Интернет нам устанавливали два месяца. Каждый раз откладывая запись за внезапно заболевшую всю команду, потерянные лестницы или неуверенность в том, что они сделают не аккуратно", - рассказала украинка.


"Несмотря на долгий период адаптации к английской жизни, я его полюбила. Здесь царит свобода и толерантность - каждый имеет право искать себя столько, сколько ему хочется, и быть тем, кем ему нравится", - поделилась Валерия Арно.

Оксана Саламаха из Ивано-Франковска 12 лет работает няней во французском городе Овер-сюр-Уаз. Кроме того, воспитывает трех собственных детей сына Северина и дочерей Эмилию и Дарью.

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Дата
01
марта

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