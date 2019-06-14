 
Ексклюзивы
1/5
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 171
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 234
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
22 Просмотров: 5769
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 315
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 477
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1746
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3375
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3321
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 24975
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7785
Фото
Все фото
5
6
6
8
5
За справками не нужно ходить, нигде в учреждениях нет очередей, - украинка о жизни в Эстонии
За справками не нужно ходить, нигде в учреждениях нет очередей, - украинка о жизни в Эстонии
Английский могут преподавать только носители языка, другие - могут попасть в полицию, - украинка об опыте работы в Китае
Английский могут преподавать только носители языка, другие - могут попасть в полицию, - украинка об опыте работы в Китае
Украинка рассказала, почему не стоит ехать работать в Черногорию
Украинка рассказала, почему не стоит ехать работать в Черногорию
Каждый месяц меняем место работы - украинка о жизни на экзотическом острове
Каждый месяц меняем место работы - украинка о жизни на экзотическом острове
Киевлянин рассказал, как стал гидом в городе счастья и свободы
Киевлянин рассказал, как стал гидом в городе счастья и свободы
Видео
Все видео
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Сотни украинцев заплясали на улицах Бразилии
Сотни украинцев заплясали на улицах Бразилии
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1773
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3033
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5319
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
16 июня 2019
Просмотров: 477
Ідеальний Мушкетик
Двічі він пригощав домашнім вином. Із ічнянських вишень, яке поставляв йому друг щороку. – Ви такого не спробуєте і в Парижі, – ...
понедельник, 17 июня 2019 00:15

За справками не нужно ходить, нигде в учреждениях нет очередей, - украинка о жизни в Эстонии
5

  Комментировать

Местные любят отдыхать в SPA-центрах, ездить на рыбалку или путешествовать, ходить в сауну и делать барбекю.
Фото: bit.ua
Языковый барьер в Эстонии отсутствует – очень многие говорят на русском.
В Эстонии не принято разговаривать с незнакомым человеком, как с давним приятелем.
Даже в самом маленьком селе все ухожено: чистота, порядок.
Купить б/у машину можно не вставая с дивана за 5-10 минут: составить договор купли-продажи, оплатить покупку и сменить владельца автомобиля в государственном реестре.

В Эстонии очень многие говорят на русском, кухня очень близка к украинской. Чтобы записать ребенка в детский сад, не надо выходить из дома – вся информация об очереди есть в интернете. Во всех государственных учреждениях все делается быстро и просто. Нет очередей, сотен кабинетов и коридоров, к которым привыкли в Украине. Про взятки вообще нет речи.

Киевлянка Виктория Лузина рассказывает о жизни в Эстонии, пишут на bit.ua.. Ее муж два года назад открыл там бизнес. Приехали по делам и решили задержаться еще на некоторое время. Им понравилась страна на столько, что после нескольких месяцев возвращаться назад уже не хотелось.

ЛЕГКО ЛИ СТАТЬ СВОИМ

Первое время было трудно с русскоязычными эстонцами: казалось, раз мы говорим на одном языке, у нас много общего. А это совсем не так. Они не русские, и не украинцы. Эстонцы выросли, выучились и живут всю жизнь в совершенно другой стране, поэтому не стоит ожидать от них какого-то особого понимания или отношения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Английский могут преподавать только носители языка, другие - могут попасть в полицию, - украинка об опыте работы в Китае

Наши друзья – это в основном представители украинской диаспоры и их эстонские супруги. Есть знакомые итальянцы, американцы, британцы. С англоязычными проще общаться – они более открыты. С эстонцами трудно завести дружбу на ровном месте.

Автор: bit.ua
  Языковый барьер в Эстонии отсутствует – очень многие говорят на русском.
Языковый барьер в Эстонии отсутствует – очень многие говорят на русском.

ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР

Языковый барьер в Эстонии отсутствует – очень многие говорят на русском. Особенно старшее поколение. Молодежь, как правило, хорошо владеет английским.

Цены не слишком отличаются от киевских: что-то дешевле, что-то дороже. Продукты, например, стоят немного дороже, но их качество при этом на порядок выше. Еду покупаем в супермаркетах, эко-магазинах и на рынках. А вот с одеждой и электроникой тут не очень: маленькая страна – маленький выбор. Приходится ездить в Берлин, Хельсинки или заказывать с Ebay. Зато машины стоят очень дешево и съемное жилье обходится дешевле, чем в Киеве.

О КУХНЕ И НОВЫХ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ПРИВЫЧКАХ

Эстонская кухня очень близка к украинской: колбасы, картошка, кислая капуста, холодец. Но при этом наш рацион немного изменился. Мы стали чаще есть колбасу (здесь она отличного качества), кислую капусту с клюквой, маринованную тыкву, йогурты с морошкой и ревенем, лосятину, рождественское печенье piparkook и, конечно, рыбу – морскую и речную. Еще в Эстонии очень хорошая молочная продукция: есть и ряженка, и простокваша. А вот сало здесь совсем другое, поэтому мы скучаем по нашему, украинскому. Дома готовим блюда украинской кухни – благо, все продукты для этого здесь есть.

Автор: bit.ua
  В Эстонии не принято разговаривать с незнакомым человеком, как с давним приятелем.
В Эстонии не принято разговаривать с незнакомым человеком, как с давним приятелем.

Первое время казалось, что эстонцы очень холодные, сдержанные. Внешне так и есть, поэтому некоторые эмигранты думают, что они "не хотят общаться с приезжими". Но это совсем не так. Просто тут не принято разговаривать с незнакомым человеком, как с давним приятелем.

Эстонцы более спокойные, чем украинцы, но точно не "тормоза", как это принято в анекдотах. А еще они трудолюбивы и аккуратны – даже в самом маленьком селе все ухожено: чистота, порядок. Они уже давно вышли из "совка" и делают все, чтобы к нему не вернуться. Эстонцы стараются сохранить свою историю, уважают свой язык и культуру. Это сплоченный народ.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Уровень жизни в Эстонии выше, чем в Украине, но ниже, чем в западной Европе. Если зарабатывать больше средних западно-европейских зарплат в Эстонии, тут живется отлично. Востребованные специалисты уезжают в Финляндию, Швецию, Германию – открытые границы ЕС способствуют оттоку квалифицированных кадров.

Автор: bit.ua
  Даже в самом маленьком селе все ухожено: чистота, порядок.
Даже в самом маленьком селе все ухожено: чистота, порядок.

Отдельно хотела бы отметить "электронное правительство" и отсутствие бюрократии. Во всех государственных учреждениях все делается быстро и просто. Нет очередей (только электронные – не нужно стоять и ждать), сотен кабинетов и коридоров, к которым мы привыкли в Украине. Про взятки я вообще молчу. Любой официальный запрос можно сделать через интернет.

Даже чтобы записать ребенка в садик, не надо выходить из дома – вся информация об очереди есть в интернете.

ВЫХОДНЫЕ

На праздники эстонцы разъезжаются по родственникам, улицы буквально пустеют. Местные любят отдыхать в SPA-центрах, ездить на рыбалку или путешествовать, ходить в сауну (часто они есть прямо в квартирах) и делать барбекю.

Автор: bit.ua
  Купить б/у машину можно не вставая с дивана за 5-10 минут: составить договор купли-продажи, оплатить покупку и сменить владельца автомобиля в государственном реестре.
Купить б/у машину можно не вставая с дивана за 5-10 минут: составить договор купли-продажи, оплатить покупку и сменить владельца автомобиля в государственном реестре.

Зима в Эстонии длится около девяти месяцев, поэтому местные радуются каждому лучу солнца. В погожий день люди всех возрастов загорают прямо в городских парках. Многие занимаются спортом.

Иногда кажется, что эстонцы могут плавать в море круглый год. Их дети спокойно плескаются в воде +13 градусов. И никто из них не чихает. Бегущие люди в любую погоду – обычное дело: и в центре города, и в лесу. В Эстонии мы тоже приобщились к спорту. Все условия для этого здесь есть.

В Черногории легко устраивать личную жизнь. Там много одиноких мужчин, и все они любят славянских девушек. Но ради работы в Черногорию ехать не стоит - это бедная европейская страна, здесь высокий уровень безработицы.

bit.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «За справками не нужно ходить, нигде в учреждениях нет очередей, - украинка о жизни в Эстонии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
18
 Просмотров: 32904
&quot;Не отказывает ни одному мужчине&quot;: скандальный каталог французских куртизанок
"Не отказывает ни одному мужчине": скандальный каталог французских куртизанок
18
 1 Просмотров: 29593
Грозы, град, шквалы: в Украине будет ураган
Грозы, град, шквалы: в Украине будет ураган Просмотров: 23374
Зеленский в Мариуполе &quot;искупался&quot; в фонтане
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
 9 Просмотров: 19648
Установили подробности смерти Владимира Ивасюка
Установили подробности смерти Владимира Ивасюка 1 Просмотров: 18351
Диаспора
Английский могут преподавать только носители языка, другие - могут попасть в полицию, - украинка об опыте работы в Китае
Английский могут преподавать только носители языка, другие - могут попасть в полицию, - украинка об опыте работы в Китае
6
 Просмотров: 810
Украинец рассказал, как устроиться на солидную работу в Америке
Украинец рассказал, как устроиться на солидную работу в Америке Просмотров: 1332
Чтобы заменить розетку надо спросить разрешения - украинец об особенностях бизнеса в Чехии
Чтобы заменить розетку надо спросить разрешения - украинец об особенностях бизнеса в Чехии Просмотров: 2682
Украинка рассказала, почему не стоит ехать работать в Черногорию
Украинка рассказала, почему не стоит ехать работать в Черногорию
6
 1 Просмотров: 8487
Украинец рассказал об особенностях работы стоматологом в Чехии
Украинец рассказал об особенностях работы стоматологом в Чехии
 Просмотров: 2439
Больше всего комментируют
9
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
7
Глава АП подтвердил, что Зеленский переедет с Банковой
5
Итальянцы требуют от Украины миллионы евро из-за гибели репортера
2
Олигархи формируют правила, по которым будет жить страна - Кухта
2
Арбитражный суд завершил слушания иска Украины против России
Голосов: 650
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua