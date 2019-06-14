За справками не нужно ходить, нигде в учреждениях нет очередей, - украинка о жизни в Эстонии

Фото: bit.ua

В Эстонии очень многие говорят на русском, кухня очень близка к украинской. Чтобы записать ребенка в детский сад, не надо выходить из дома – вся информация об очереди есть в интернете. Во всех государственных учреждениях все делается быстро и просто. Нет очередей, сотен кабинетов и коридоров, к которым привыкли в Украине. Про взятки вообще нет речи.

Киевлянка Виктория Лузина рассказывает о жизни в Эстонии, пишут на bit.ua.. Ее муж два года назад открыл там бизнес. Приехали по делам и решили задержаться еще на некоторое время. Им понравилась страна на столько, что после нескольких месяцев возвращаться назад уже не хотелось.

ЛЕГКО ЛИ СТАТЬ СВОИМ

Первое время было трудно с русскоязычными эстонцами: казалось, раз мы говорим на одном языке, у нас много общего. А это совсем не так. Они не русские, и не украинцы. Эстонцы выросли, выучились и живут всю жизнь в совершенно другой стране, поэтому не стоит ожидать от них какого-то особого понимания или отношения.

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Наши друзья – это в основном представители украинской диаспоры и их эстонские супруги. Есть знакомые итальянцы, американцы, британцы. С англоязычными проще общаться – они более открыты. С эстонцами трудно завести дружбу на ровном месте.

Автор: bit.ua Языковый барьер в Эстонии отсутствует – очень многие говорят на русском.

ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР

Языковый барьер в Эстонии отсутствует – очень многие говорят на русском. Особенно старшее поколение. Молодежь, как правило, хорошо владеет английским.

Цены не слишком отличаются от киевских: что-то дешевле, что-то дороже. Продукты, например, стоят немного дороже, но их качество при этом на порядок выше. Еду покупаем в супермаркетах, эко-магазинах и на рынках. А вот с одеждой и электроникой тут не очень: маленькая страна – маленький выбор. Приходится ездить в Берлин, Хельсинки или заказывать с Ebay. Зато машины стоят очень дешево и съемное жилье обходится дешевле, чем в Киеве.

О КУХНЕ И НОВЫХ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ПРИВЫЧКАХ



Эстонская кухня очень близка к украинской: колбасы, картошка, кислая капуста, холодец. Но при этом наш рацион немного изменился. Мы стали чаще есть колбасу (здесь она отличного качества), кислую капусту с клюквой, маринованную тыкву, йогурты с морошкой и ревенем, лосятину, рождественское печенье piparkook и, конечно, рыбу – морскую и речную. Еще в Эстонии очень хорошая молочная продукция: есть и ряженка, и простокваша. А вот сало здесь совсем другое, поэтому мы скучаем по нашему, украинскому. Дома готовим блюда украинской кухни – благо, все продукты для этого здесь есть.

Автор: bit.ua В Эстонии не принято разговаривать с незнакомым человеком, как с давним приятелем.

Первое время казалось, что эстонцы очень холодные, сдержанные. Внешне так и есть, поэтому некоторые эмигранты думают, что они "не хотят общаться с приезжими". Но это совсем не так. Просто тут не принято разговаривать с незнакомым человеком, как с давним приятелем.

Эстонцы более спокойные, чем украинцы, но точно не "тормоза", как это принято в анекдотах. А еще они трудолюбивы и аккуратны – даже в самом маленьком селе все ухожено: чистота, порядок. Они уже давно вышли из "совка" и делают все, чтобы к нему не вернуться. Эстонцы стараются сохранить свою историю, уважают свой язык и культуру. Это сплоченный народ.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ



Уровень жизни в Эстонии выше, чем в Украине, но ниже, чем в западной Европе. Если зарабатывать больше средних западно-европейских зарплат в Эстонии, тут живется отлично. Востребованные специалисты уезжают в Финляндию, Швецию, Германию – открытые границы ЕС способствуют оттоку квалифицированных кадров.

Автор: bit.ua Даже в самом маленьком селе все ухожено: чистота, порядок.

Отдельно хотела бы отметить "электронное правительство" и отсутствие бюрократии. Во всех государственных учреждениях все делается быстро и просто. Нет очередей (только электронные – не нужно стоять и ждать), сотен кабинетов и коридоров, к которым мы привыкли в Украине. Про взятки я вообще молчу. Любой официальный запрос можно сделать через интернет.

Даже чтобы записать ребенка в садик, не надо выходить из дома – вся информация об очереди есть в интернете.

ВЫХОДНЫЕ

На праздники эстонцы разъезжаются по родственникам, улицы буквально пустеют. Местные любят отдыхать в SPA-центрах, ездить на рыбалку или путешествовать, ходить в сауну (часто они есть прямо в квартирах) и делать барбекю.

Автор: bit.ua Купить б/у машину можно не вставая с дивана за 5-10 минут: составить договор купли-продажи, оплатить покупку и сменить владельца автомобиля в государственном реестре.

Зима в Эстонии длится около девяти месяцев, поэтому местные радуются каждому лучу солнца. В погожий день люди всех возрастов загорают прямо в городских парках. Многие занимаются спортом.

Иногда кажется, что эстонцы могут плавать в море круглый год. Их дети спокойно плескаются в воде +13 градусов. И никто из них не чихает. Бегущие люди в любую погоду – обычное дело: и в центре города, и в лесу. В Эстонии мы тоже приобщились к спорту. Все условия для этого здесь есть.

В Черногории легко устраивать личную жизнь. Там много одиноких мужчин, и все они любят славянских девушек. Но ради работы в Черногорию ехать не стоит - это бедная европейская страна, здесь высокий уровень безработицы.