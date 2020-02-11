"За разглашение зарплаты могут оштрафовать" - украинка работает кондитером во Франции

Фото: фото Оксаны Дубчак

Оксана Дубчак из Черновцов работает кондитером во французских ресторанах. Окончила кулинарную академию Le Cordon Bleu, которую считают лучшей в мире.

"В детстве мечтала стать хирургом. Но, когда родители открыли свой ресторан, заинтересовалась кулинарией. Закончила кулинарный колледж и университет в Украине. Но знаний не хватало, поэтому подала документы на обучение во Франции. Здесь строгие требования к обучению. Пять занятий пропустил — тебя отчисляют. Пользоваться мобильным можно только на перерыве. Иначе шеф-повар забирал телефон и бросал в масло", - говорит Оксана Gazeta.ua.

Занятия проводят лучшие специалисты Франции в специально оборудованной кухне. В ней — новейшая профессиональная техника. Экзамен проходит вслепую. Студент готовит блюдо, а оценивают его лучшие шеф-повара. Если блюдо не удалось, могут не дать сертификат. Лучших приглашают на работу.

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После экзамена Оксану взяли в один из популярных ресторанов Франции. За год она сменила работу. У поваров это приемлемая практика, чтобы постоянно набираться нового опыта.

"В Украине кондитерское производство устарело. Как когда-то делали торты, так и сейчас делают. Во Франции постоянно придумывают новые техники. Даже в традиционных рецептах меняют кремы, способ приготовления. Используют дорогие продукты. У нас всегда все пекут из пшеничной муки. В них популярна ореховая мука-миндальная, фисташковая. Почти все десерты французы подают с мороженым или сорбе".

С каждым поваром подписывают контракт. Какая у кого зарплата спрашивать неприемлемо. В контракте есть пункт, что за разглашение этой тайны могут оштрафовать.

Екатерина Ниценко переехала во Францию несколько лет назад, чтобы заниматься наукой. До переезда она изучала физику в киевском вузе, затем поступила в Страсбургский университет, а еще через год перебралась в Париж ради участия в международном проекте по изучению ДНК.