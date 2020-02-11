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суббота, 15 февраля 2020 22:05

"За разглашение зарплаты могут оштрафовать" - украинка работает кондитером во Франции
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Оксана Дубчак работает кондитером во Франции
Фото: фото Оксаны Дубчак
Оксана Дубчак работает кондитером во Франции
Оксана Дубчак работает кондитером во Франции
Оксана Дубчак работает кондитером во Франции
Оксана Дубчак работает кондитером во Франции

Оксана Дубчак из Черновцов работает кондитером во французских ресторанах. Окончила кулинарную академию Le Cordon Bleu, которую считают лучшей в мире.

"В детстве мечтала стать хирургом. Но, когда родители открыли свой ресторан, заинтересовалась кулинарией. Закончила кулинарный колледж и университет в Украине. Но знаний не хватало, поэтому подала документы на обучение во Франции. Здесь строгие требования к обучению. Пять занятий пропустил — тебя отчисляют. Пользоваться мобильным можно только на перерыве. Иначе шеф-повар забирал телефон и бросал в масло", - говорит Оксана Gazeta.ua.

Занятия проводят лучшие специалисты Франции в специально оборудованной кухне. В ней — новейшая профессиональная техника. Экзамен проходит вслепую. Студент готовит блюдо, а оценивают его лучшие шеф-повара. Если блюдо не удалось, могут не дать сертификат. Лучших приглашают на работу.

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После экзамена Оксану взяли в один из популярных ресторанов Франции. За год она сменила работу. У поваров это приемлемая практика, чтобы постоянно набираться нового опыта.

"В Украине кондитерское производство устарело. Как когда-то делали торты, так и сейчас делают. Во Франции постоянно придумывают новые техники. Даже в традиционных рецептах меняют кремы, способ приготовления. Используют дорогие продукты. У нас всегда все пекут из пшеничной муки. В них популярна ореховая мука-миндальная, фисташковая. Почти все десерты французы подают с мороженым или сорбе".

С каждым поваром подписывают контракт. Какая у кого зарплата спрашивать неприемлемо. В контракте есть пункт, что за разглашение этой тайны могут оштрафовать.

Екатерина Ниценко переехала во Францию несколько лет назад, чтобы заниматься наукой. До переезда она изучала физику в киевском вузе, затем поступила в Страсбургский университет, а еще через год перебралась в Париж ради участия в международном проекте по изучению ДНК.

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