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вторник, 09 июля 2019 00:16

"За год можно заработать на открытие бизнеса в Украине" - диаспорянка рассказала об условиях труда в Словакии
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Украинка рассказала о работе в Словакии
Фото: Фейсбук
Украинка рассказала о работе в Словакии
Украинка рассказала о работе в Словакии
Украинка рассказала о работе в Словакии
Украинка рассказала о работе в Словакии

22-летняя Виктория Янчук из Ровно вместе с 29-летним мужем Яковом Янчуком 8 месяцев назад переехали жить в Братиславу, Словакию.

По образованию Виктория экономист. В Братиславе работает сортировщицей одежды на складе. Мужчина - механик. Год работал на автомобильном заводе Volkswagen. Зарабатывал от 700-1000 евро. Затем на заводе пошло сокращение. Сейчас Яков работает водителем на том складе, что и жена.

Словацкий язык Виктория выучила сама, без курсов. Сейчас она носитель языка. Говорит, что словацкий очень похож на украинский. В изучении главное переспрашивать собеседника. Если не понимаешь - просить, чтобы тот принимал какое-то другое слово.

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"Работаем по 8 часов. Суббота, воскресенье - выходной. Условия лучше чем в Украине. До выезда за границу работала по 14 часов, варила кофе. Зарабатывала 4 тыс. грн в месяц", - говорит Виктория.

С мужем на двоих имеем 2 тыс. евро на месяц. За квартиру платим 500 евро. За коммунальные - 100 - 120 евро. За 300 евро в месяц можно есть все, что захочешь. Цены - такие же, как и в Украине, но зарплаты выше. На праздники все супермаркеты делают большие скидки, чтобы люди могли закупить продуктов.

В месяц реально можно откладывать 1000 евро. Для того, чтобы открыть собственный бизнес в Украине, если, например, он стоит 100 тыс. грн - в Словакии надо работать год.

"Мы здесь не планируем оставаться. Муж хочет вернуться в Украину, скучает. Еле уговорила, чтобы пожить в Словакии еще год. Пока вдвоем, то здесь хорошо. Когда появится ребенок - декретные здесь платят всего 200 евро", - говорит Виктория.

Иностранцу для того, чтобы переехать на работу в Эстонию, для начала нужно получить специальное разрешение от полиции. Заявку на такое разрешение подает онлайн ваш будущий работодатель, который хочет принять вас на работу. Если компания есть в официальном реестре стартапов, эта заявка будет обработана в течение одного дня (для обычных компаний этот срок составляет 10 дней), и вы получите разрешение на работу по электронной почте.

Автор: Ирина Кальченко
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