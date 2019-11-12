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среда, 13 ноября 2019 00:15

Воспитывают детей без бабушек - блогера рассказала о декрете в Дании
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Большая часть декретного отпуска оплачивается на 100%.
Фото: Из открытых источников
Помощь на детей в Дании платят до 18 лет
После рождения ребенка мамы имеют 14 недель оплачиваемого декретного отпуска, отцу дают 2 недели.
Можно хранить часть декретного отпуска, чтобы использовать ее в течение последующих 9 лет, например, как дополнительный отпуск.
В основном, все мамочки продолжают вести активную жизнь: ходить на работу и вечеринки и заниматься спортом.

Автор блога Мария Пашнина рассказывает обо всех подробностях декретного отпуска в Дании.

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В Дании матери ребенка положено четыре недели отпуска по беременности. Если работаешь в общественной организации, то восемь недель. Кто-то выходит на больничный и раньше: по рекомендации врача или из-за специфических условий работы, пишут на ресурсе zima.

В Дании практически отсутствует коррупция, поэтому врач вас отправит на больничный отпуск по беременности, только если это действительно необходимо для здоровья мамы и малыша. Маме, ожидающей двойню или тройню, положено столько же декретного отпуска, сколько и маме одного ребенка. Количество детей также никак не отражается на оплате декретного отпуска. Зато мамам двойняшек полагается дополнительное детское пособие, которое мама будет получать в течение семи лет после рождения детей. Пособие на детей в Дании платят дo 18 лет, оно достигает максимума сразу поcле рождения и постепенно снижается к 18 годам.

Автор: Из открытых источников
  Помощь на детей в Дании платят до 18 лет
Помощь на детей в Дании платят до 18 лет

В целом в Дании к беременной женщине относятся так же, как и к любой другой. Здесь любят повторять: беременность – это не болезнь. Поэтому, в основном, все мамочки продолжают вести активную жизнь: ходить на работу и вечеринки и заниматься спортом.

В декрет с папой

После рождения ребенка матери полагается 14 недель оплачиваемого декретного отпуска, отцу дают 2 недели. Помимо этого, обоим родителям предоставляется 32 недели декретного отпуска, которые можно поделить между собой. Не вся, но большая часть декретного отпуска оплачивается на 100%. Как долго можно получать полную зарплату во время декрета – обычно прописывается в рабочем контракте. После того, как заканчивается право на зарплату во время декрета, можно получить пособие по безработице на время оставшегося декрета.

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В большинстве случаев декретный отпуск берут мамы, но сейчас все больше отцов делят декретный отпуск с мамами. Вообще папы в Дании принимают очень активное участие в развитии и воспитании детей.

Автор: Из открытых источников
  После рождения ребенка мамы имеют 14 недель оплачиваемого декретного отпуска, отцу дают 2 недели.
После рождения ребенка мамы имеют 14 недель оплачиваемого декретного отпуска, отцу дают 2 недели.

Я вышла в декрет за два месяца до родов. После родов я взяла весь декрет, так как в то время мой муж только что вышел на новую работу и мы решили, что не стоит сразу начинать на новом рабочем месте с длинного отпуска.

Мой опыт

В эти два месяца до родов и около семи месяцев после я получала полную зарплату. После этого у меня оставалось еще три месяца декрета, из которых два месяца я получала пособие по безработице (размер пособия фиксированный, и не зависит от размера заработной платы, по сумме оно составляет приблизительно около 60-70% от средней зарплаты) и шесть недель оставшегося декрета оставила про запас. Да, именно про запас: здесь можно сохранять часть своего декретного отпуска, чтобы использовать его в течение следующих девяти лет, например, как дополнительный отпуск.

Автор: Из открытых источников
  Можно хранить часть декретного отпуска, чтобы использовать ее в течение последующих 9 лет, например, как дополнительный отпуск.
Можно хранить часть декретного отпуска, чтобы использовать ее в течение последующих 9 лет, например, как дополнительный отпуск.

Шесть недель, оставшихся от декрета, я разбила на шесть часов декретного отпуска в неделю (такое практикуется не везде, в основном, в бюджетных организациях). То есть вместо моей обычной 37-ми часовой недели я работала 31 час, а шесть часов в неделю как бы была в отпуске. В результате я получала зарплату за 31 час в неделю, оставшиеся шесть часов мне оплачивалось государством в качестве декретных.

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Это было одно из самых моих лучших решений в жизни, так как благодаря этому у меня получился плавный переход от декрета к рабочей жизни и я могла забирать своего ребенка раньше из яслей почти целый год.

Автор: Из открытых источников
  В основном, все мамочки продолжают вести активную жизнь: ходить на работу и вечеринки и заниматься спортом.
В основном, все мамочки продолжают вести активную жизнь: ходить на работу и вечеринки и заниматься спортом.

В Дании молодые семьи зачастую сами воспитывают детей, без помощи бабушек и дедушек. И это не потому, что датские бабушки любят своих внуков меньше. Пенсионный возраст в Дании – 67 лет, а это значит, что бабушки и дедушки сами работают, когда у них появляются внуки, и соответственно не могут каждый раз оставаться с малышами, если маме, например, нужно отлучиться по делам или сходить в магазин.

Поэтому здесь вполне обычно видеть, что мамы берут своих младенцев с собой повсюду. Это еще и благодаря тому, что для этого созданы все условия: есть съезды для колясок на тротуарах, низкие ступеньки в городских автобусах и некоторых поездах, лифты в зданиях и на улице.

Американцы доверчивые и вежливые. Они будут благодарить и улыбаться, даже если им не приятная ситуация. Их к этому приучают с детства. Однако, если им действительно что-то не нравится, будут звонить в службы и оставлять жалобы. Даже если придется долго ждать ответа оператора.

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