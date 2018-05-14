Внук украинца построил бизнес-империю в США

Внук украинского эмигранта Стюарт Резник стал крупнейшим фермером в Северной Америке. Фото: Ringo Chiu/Zuma Press

Внук украинского эмигранта Стюарт Резник построил бизнес-империю The Wonderful Company и стал крупнейшим фермером в Северной Америке. Оборот компании в 2017 году составил почти $5 млрд.

Бизнес начинал, приобретя с женой Линдой 10 млн кв. м угодий с цитрусовыми деревьями. Через 10 лет после засухи по сниженным ценам купили поля засажены миндалем, фисташками. Сегодня холдинг зарабатывает $4,8 млрд в год на их снабжении, пишет motherjones.

Накопив состояние семья занялась социально полезными проектами. Выделили $15 млн на создание психоневрологической клиники при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Перечислили $35 млн на развитие Музея искусств в Лос-Анджелесе. Еще $20 млн направили на создание исследовательского Института для развития технологий более экономного потребления ресурсов.

Администрация Wonderful Company прикладывает много усилий для улучшения жизни своих сотрудников. В их распоряжении программы для занятия фитнесом, компьютерные курсы, вечерний кинотеатр. Есть кафе и столовой на территории компании, а также собственное производство свежего питание для постоянных и сезонных работников.

Рациона служащих уделяется особое внимание: фрукты и орехи в кафе, например, доступны бесплатно и в любом количестве. Для желающих похудеть действует специальная программа выплаты компенсаций пропорционально каждому сброшенному килограмму. Wonderful Company обустроила поликлиники прямо на территории предприятия в Лост-Хиллз и соседнем городе Делано. Лечение для работников бесплатное. Кроме того, фонд выделяет до $6 тысяч в год на будущее обучение в колледже для детей сотрудников.

Личный особняк Резников под названием Sunset House площадью 2,3 тыс. кв. м находится на Беверли Хиллз. Чтобы ухаживать за домом, парковкой на 22 автомобиля и газоном в 2 тыс. кв. м, в имении постоянно работают 7 человек. В дни приемов здесь всегда нанимают дополнительную прислугу.

Приемы в доме Резников славятся своей изысканностью, а среди гостей обычно считаются главные действующие лица Голливуда. Los Angeles Business Journal сравнивает приглашение на обед к Линды Резник с номинацией на Оскар.

Украинец Андрей Литвинов открыл крупнейший в Южной Корее детский центр для детей корейцев из стран пост советского пространства. В стране живет 8 лет. Женат на местной девушке, с которой воспитывает четверых детей.