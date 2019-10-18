В стране 87% жителей приезжие - украинка рассказала о жизни в Катаре

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Марта Денис из Тернополя уже 9 лет живет в Катаре. Приняв предложение о работе, девушка была удивлена тем, как может соединяться в дуете прошлое и будущее. Украинка считает Катар идеальной страной для жизни, несмотря на климатические условия, которые далеки от родных.

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История переезда

С моим переездом в Катар все произошло очень быстро, сама не успела понять как. Сразу после окончания университета я начала поиск работы. Здесь и произошла некая мистика. Плавающее окошко с английским текстом: "работа в Катаре". До этого про Катар я читала только в университетских книгах (училась на факультете международных отношений и страноведения). Поскольку девушка я любознательная, решила заглянуть на страницу и отправить резюме. Через несколько недель получила ответ, прошла несколько собеседований, получила приглашение на работу. И уже через 6 месяцев я стала работником одного из туристических агентств Дохи.

Автор: obozrevatel В Катаре вигдно покупать машину, потому что практически нет налогов и дешевый бензин

Поэтому не я выбрала Катар, а Катар выбрал меня, и уже никак не отпустит. Хотя я пробовала жить и в других странах (в том числе и европейских), но всегда возвращаюсь сюда.

Когда впервые летела из аэропорта "Борисполь", работники паспортного контроля долго искали Катар на карте и у себя в системе. Это был 2011 год. Тогда в Катаре проживало примерно 150 украинцев и посольства там тоже не было. Честно говоря, было нелегко, но любопытство победило.

Удивление

Все было совсем не так, как я себе представляла арабскую страну. Больше всего в глаза бросалась идеальная чистота. В аэропорту не встретила практически ни одного жителя Катара. Зато все работники с Индии, Филиппин, Непала.

Автор: obozrevatel $ 100 хватит на продукты на неделю для одного человека.

Как я узнала позже, только 13% от общего количества населения - катарцы, остальные - приезжие из всех возможных стран мира. В Катаре проживают 180 национальностей. Долго привыкала к этому, к климату (летом температура воздуха достигает +50-55, а влажность 90%), графику работы (большинство частных фирм здесь работают с многочасовым обеденным перерывом, 8-12 и с 16-20 часов). Днем здесь такая сиеста, все спят.

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Хорошо владея английским, мне трудно было понять некоторых людей, потому что у каждой национальности свой акцент. Завораживали и до сих пор завораживают невероятные небоскребы, которые находятся в бизнес-центре Дохи.

Автор: obozrevatel Аренда квартиры-студии не в центральном районе стоит $ 1000.

Катар - это страна, о которой с уверенностью можно сказать: здесь встретилось прошлое и будущее, и они прекрасно уживаются рядом. Катар делает значительные инвестиции в развитие культуры и искусства, а также в сохранение местных традиций. Открывается много интересных и интерактивных музеев, которые тоже освещают прошлое Катара и его будущие грандиозные проекты. Построили этнографическое поселение "Katara cultural village" - с выставками, театрами, огромным амфитеатром. Достраивают планетарий.

Работа

Работу в Катаре советую искать напрямую, а не через посредников. Для поиска работы можно использовать сайты indeed.com, bayt.com, gulftalent.com. На сегодняшний день многие украинцы работают в сфере обслуживания. Такая работа не является высокооплачиваемой. Востребованными профессиями являются инженеры, архитекторы, специалисты в области нефти и газа, банковские работники, IT-специалисты.

Жилье

С жильем в Катаре относительно легко, поскольку большинство компаний после принятия на работу предоставляют жилье или выделяют средства на его аренду. Такая же ситуация и с транспортом. Поскольку метро еще на стадии завершения строительства, компании предоставляют работникам транспорт или средства на его аренду. Как минимум, отвозят и привозят на работу.

Автор: obozrevatel 13% от общего количества населения - катарцы. В стране проживают 180 национальностей

В Катаре есть лишь несколько мест, где иностранцам разрешено покупать жилье (например The Pearl Qatar). Цены на такое жилье очень высокие, за квартиру-студию попросят от $400 тысяч. Если арендовать квартиру самостоятельно - студия не в центральном районе будет стоить $1000.

Цены

Выгоднее купить машину, поскольку в стране действует система Tax free (налогов практически нет). Так, покупая авто, платишь только его стоимость. Бензин здесь относительно дешевый, хоть и подорожал за последние годы (сейчас стоимость 1 литра примерно 60 центов). Цены на продукты высокие, но ниже, чем в Дубае. $100 хватит на продукты на неделю для одного человека.

Автор: obozrevatel Базовое медицинское обслуживание в стране бесплатное.

Важным является тот факт, что Катар сейчас активно развивается во многих сферах, в том числе в агропромышленности. На полках супермаркетов можно найти органические овощи и фрукты, выращенные в Катаре (на привозном черноземе), по весьма доступным ценам. Также функционирует молочная ферма. А еще несколько лет назад вся молочная продукция была импортирована из соседних стран. Можно в Катаре найти и наши продукты, конечно дороже, но когда так сильно хочется творога, то на цены уже не смотришь.

Катар современный

Поскольку Катар активно занимается развитием культурной сферы, здесь открывается большое количество музеев. Все они разные, очень интересные и интерактивные. Есть музей Исламского искусства, музей современного искусства, комплекс музеев, которые показывают процесс развития Катара и его будущие проекты. В конце этого года ожидаем открытие Национального музея, который будет иметь форму розы в пустыне.

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Есть здесь и интересные аутентичные рынки, которые сохранили свою самобытность с давних времен. Очень крепко сплелись традиции прошлого и стремительно развиваются проекты будущего. Это, наверное, и есть та деталь, которая отличает Катар от других стран.

Медицинское обеспечение

Базовое медицинское обслуживание в стране бесплатное. Каждому человеку вместе с рабочей визой работодатель должен предоставить карточку общего медицинского обслуживания. Оно здесь на хорошем уровне. Случалось и мне побывать в больнице. Да, есть очереди, иногда длинные, но без помощи вас не оставят. Если по какой-то причине у вас нет медицинской карточки, тогда платить придется много.

Автор: obozrevatel Много украинцев работают в сфере обслуживания.

Мужчины

С мужчинами в Катаре история долгая и непростая. Нельзя терять голову от красивых слов, многочисленных комплиментов, щедрых жестов и дорогих машин. Соревнования между мужчинами за лучшую спутницу, даже если она "временная" - это местное развлечение. На такие развлечения мужчины средств не жалеют. Но, честно говоря, процент леди, которым удалось завести серьезные отношения или выйти замуж в Катаре, чрезвычайно низок. А местные мужчины никогда не смогут жениться на девушке другой национальности, разве что она согласится быть второй или третьей женой шейха.

Автор: obozrevatel Местные мужчины никогда не смогут жениться на девушке другой национальности

Всему этому есть объяснение. Во-первых, огромная разница в традициях и менталитете. Религия тоже часто становится барьером, если отношения переходят на более серьезный уровень. А еще большинство людей, которые живут в Катаре, здесь не навсегда, лишь на некоторое время, поскольку получить гражданство нельзя ни при каких условиях. Все, что людям нужно здесь - это деньги и развлечения. У арабских мужчин в своих странах уже есть невесты или жены, но об этом они не расскажут. Не нужно терять здравый смысл. Конечно, в каждой истории есть исключения, я делюсь общей тенденцией, счастливые пары тоже есть, но не очень много.

Вывод

Катар - это достаточно комфортная страна для жизни. Некое Майами Персидского залива. Заработные платы хорошие, солнце круглый год, налогов нет, безопасность на очень высоком уровне, развлечений тоже хватает. И, конечно, важным является тот факт, что Катар очень быстро развивается, ведь уже в 2022 году страна примет чемпионат мира по футболу. Все, кто здесь проживает, ждут следующего Мундиаля, ведь проекты, которые уже на стадии строительства, впечатляют. Только посмотрите, какие здесь будут стадионы! Строятся новые города, огромный порт, расширяют аэропорт, который и сейчас способен принять 30 миллионов пассажиров ежегодно.

Иранцы любят приходить в гости друг к другу. Могут зайти неожиданно. Но если пригласили на обед, ждите 2 часа раньше. Так показывают, что они пришли не ради еды. С собой берут минимум 1 кг сладостей, которые затем вместе с хозяевами едят с чаем.