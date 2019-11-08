В Резюме пишут рост, вес и где работают родственники - украинка рассказала о работе в Корее

Фото: Из открытых источников

Когда-то Каролина жила в Киеве, училась на факультете корейского языка и только мечтала побывать в Корее. Сейчас Каролина 15 лет замужем за корейцем, у нее двое детей и опыт работы в крупнейшей корейской корпорации. О работе там она и рассказывает zimam подробнее.

Как я оказалась в Корее

Я закончила киевский иняз, изучала корейский язык и всегда мечтала учиться в Корее. На пятом курсе я уже подрабатывала в посольстве республики Корея в Украине, но также решила попытать удачу и подалась на программу Korea Foundation – языковые курсы по повышению квалификации. Там я выиграла грант на год: мне оплачивали учебу и давали стипендию в размере $900. Так появилась возможность переехать в Корею.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Учителям дают беспроцентные кредиты на жилье - подробности покупки недвижимости во Франции

После года обучения я решила продолжить учебу и поступила на второе высшее в корейский университет Sogang. Этот университет также закончила бывшая президент Кореи. Я очень сильно хотела работать в топовой компании, а в Корее на такую работу принимают только если закончишь корейский университет, либо если ты очень узконаправленный специалист, как юрист или айтишник. Второе высшее я получала уже по специальности "международная торговля" – старалась стать универсальным солдатом.

Автор: Из открытых источников В Hyundai работают с 8:00 до 17:00. Но в Корее все задерживаются до 19

В корейских университетах помогают студентам с трудоустройством, и когда идет набор в топовые компании, на доске объявлений появляется информация о вакансиях. Но у меня вышло немного иначе: я вышла замуж за корейца, с которым встречалась с 18 лет. На момент окончания второй магистратуры он работал в Hyundai Corporation уже два года. Несколько раз я пересекалась с его начальником на корпоративах – всем интересно было посмотреть на иностранную жену сотрудника, и меня приглашали на ужины. А через какое-то время в компании появился проект с Украиной: Корея поставляла скоростные поезда на Евро-2012.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Едут скупают продукты, когда прогнозируют снег- украинка рассказала о менталитете американцев

В отдел к мужу нужен был русскоговорящий человек, кто мог бы помогать в работе с украинскими специалистами и заниматься поставками поездов. Меня пригласили на несколько интервью, я им подошла и начала работать на проекте вместе с мужем в одной команде. Там я проработала два года, но в итоге уволилась и перешла в другую компанию.

Особенности при приеме на работу

В Корее есть "волны" набора сотрудников в компании. Обычно раз в полгода набирают новичков-студентов, а потом объявляют о наборе опытных сотрудников в разные сферы. Когда идет набор, необходимо заполнить анкету на сайте компании и прикрепить все соответствующие копии дипломов. Затем пройти два интервью.

Автор: Из открытых источников В корпорациях зарплаты у новичков примерно одинаковые - от $ 42000 в год.

Последний обязательный этап – медицинская комиссия.

Правила составления резюме тоже достаточно интересные. Там есть такие пункты как рост, вес, показатели зрения. Необходимо указывать, где работают ваши родственники, чтобы было понятно, из какой семьи человек и нет ли у него "волосатой лапы" (блата).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка рассказала о жизни среди бедуинов в пустыне Марокко

Со мной в отделе работал парень из моего университета. Только через пол года я узнала, что он сын президента другой компании. В Корее не принято устраивать сыновей по блату, наоборот это позор и надо дать шанс человеку попробовать все сделать самому. Поэтому тот парень работал не в фирме, где работал отец, а устроился к нам в корпорацию сам.

Отношение к молодым сотрудникам

Как я уже говорила выше, молодых и опытных нанимают в разные периоды, поэтому предпочтений в выборе нет. В Корее есть такое понятие как "выходец из компании". Допустим, я выходец из Hyundai Corporation, так как это была моя первая работа после окончания университета. Считается, что я до конца жизни буду подсознательно понимать лучше всего культуру именно этой компании. Так, допустим, если два человека из разных компаний начинают работать в третьей, у них уже на подкорке сознания разные нормы поведения, которые даже можно предугадать. Корейцы часто говорят: "А, ну с ним все понятно, он же из Samsung/Hyundai/LG!".

Автор: Из открытых источников Корейцы сами по себе скромные, а в корпорации берут уверенных в себе, раскованных людей, которые знают несколько языков и умеют себя держать в обществе.

Когда набирают новых сотрудников, обязательно около месяца все проходят обучение, слушают лекции, ходят на обеды и ужины с другими сотрудниками, чтобы быстрее влиться в коллектив.

Распорядок дня

В Корее есть несколько компаний Hyundai: Hyundai Motor, Hyundai Heavy Industries, Hyundai Energy, Hyundai Card, Hyundai Rotem, Hyundai Corporation. Все они принадлежат разным владельцам одной семьи Джонг и занимаются разными сферами, но есть у них одно общее правило: в Hyundai работают с 8:00 до 17:00. Но в Корее в пять вечера никто и никогда не пойдет домой: обычно все сидят до семи-восьми вечера, так что день получается длиный.

Обед везде одинаковый: с 12 до 13 дня и за счет компании. Здесь принято обедать вместе с сотрудниками – это такой способ сближения. Если обедаешь постоянно отдельно, то это может повлиять на твою карьеру.

Кстати, совещания в Hyundai Corporation редко когда планируется заранее, обычно проводятся по необходимости.

Каков он, идеальный сотрудник корпорации

Корейцы сами по себе скромные, а в корпорации берут уверенных в себе, раскованных людей, знающих несколько языков и умеющих себя держать в обществе.

Автор: Из открытых источников Бонусы дают в конце года всем отдела, в зависимости от того, как там себя проявили и по должности.

Необходимо быть достаточно коммуникативной личностью и уметь работать в команде – это превыше всего. В корпорации берут только выпускников лучших университетов страны, поэтому знания новичков особо не проверяются, считается, что и так понятно, что человек со способностями, а если что-то не знает, то всегда можно научить.

Гендерное неравенство

Неравенство есть, и я испытала его на себе и как женщина, и как иностранка. В нашем отделе я была единственной женщиной-менеджером.

Автор: Из открытых источников Чтобы устроиться на работу в корпорацию пройти два интервью и медицинский осмотр.

Когда у нас проводились обеды с учредителем компании, меня как иностранку всегда садили рядом с ним. Дело в том, что корейцам нельзя заговаривать первыми с человеком такого ранга – все только отвечают на его вопросы, и атмосфера всегда немного натянута. Я же старалась с ним вежливо общаться, не взирая на статус, и ему нравилось, что я разряжала атмосферу своей иностранной непосредственностью.

Зарплата и бонусы

В корпорациях зарплаты у новичков примерно одинаковые – от $42000 в год. Раз в четыре года сотрудника повышают, повышается и зарплата. Редко кого повышают за заслуги, обычно только по выслуге лет.

Бонусы дают в конце года всему отделу, в зависимости от того, как там себя проявили и согласно должности. У нас получалось от $8000 до $11000 бонусов на человека. Плюс компания дарила по $100 на два традиционных праздника в год, часто устраивала корпоративы и обеды. Когда поступаешь на работу в корпорацию, она становится тебе и домом и семьей, люди проводят там почти все свое время, поэтому там самые высокие зарплаты в стране.

Американцы проще относятся к вещам. Если в арендованной квартире сломалась стиральная машина или микроволновая печь, владельцы просто покупают новые. К квартирантов не будет никаких претензий. В коридорах многоквартирных домов можно увидеть коробки с различными посылками, что оставляют курьеры. И никто не заберет чужую вещь.