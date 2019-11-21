В массовке платят $ 20-30 в день - украинец рассказал о работе актером в Колумбии

Фото: inspired.com.ua

Ростислав Калацинський (сценическое имя - Rostyslove) - журналист, музыкант и актер. Переехал в Колумбию, там женился и поступил в местный филиал всемирно известного музыкального колледжа Беркли. Снимается в сериалах и имеет собственный проект "Chao Ucrania, Hola Colombia", в котором рассказывает колумбийцам об Украине, а украинцам о Колумбии.

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С Inspired Ростислав поделился опытом стажировки по программам AIESEC, рассказал о возможностях для молодежи в Колумбии и объяснил, за что стоит ценить украинские дороги.

Переезд в Колумбию

Для того чтобы уехать в Колумбию, нужна прежде всего виза. Независимо от того, это обычное путешествие или работа — виза обязательна. Когда я подавал документы четыре года назад, я их посылал в Варшаву, поскольку в Украине посольства не было. Сейчас весь пакет может быть передан в электронной форме и оплачивать тоже онлайн. Когда моя мама с сестрой приезжали, то я им все оформлял сам удаленно. Для этого нужны были только приглашения (оформил у нотариуса), номер паспорта, вписать, кто оплачивает поездку, и предоставить соответствующие документы. Я это все отсканировал и прислал.

Автор: inspired.com.ua Для того, чтобы уехать в Колумбию виза

Чтобы переехать в Колумбию, я подавался по программе AIESEC. Это международная организация, представительства которой действуют в 126 странах мира. Есть разные направления, по которым можно стажироваться и работать за рубежом. Я подавался по двум направлениям: преподавание иностранных языков и журналистика. Сначала мне предложили контракт в Индию, но я отказался: не планировал там жить или работать. Путешествовать — да, но не жить. Сказал, что хочу только в Латинскую Америку.

Этот контракт искали довольно долго — месяца три. Мы подбирали различные предложения, потом мне звонили по Скайпу и проводили интервью. Некоторые из работодателей хотел увидеть еще какие-то документы — сертификат об обучении и международный сертификат английского языка. Поэтому я сдал IELTS. Они еще рассмотрели резюме, посмотрели, есть ли опыт. И все — меня приняли.

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Мне очень понравился job offer. Я его подписал, прикрепил пакет необходимых документов, оплатил визу - и поехал. По условиям AIESEC, нужно было еще оплачивать билеты. Билет можно брать только в одну сторону, ведь ты едешь на время работать, и на границе проблем нет.

Автор: inspired.com.ua В Боготе с населением 10 миллионов граждан метро нет.

Я работал в Посольстве США — преподавал английский язык для колумбийцев. Также вел курсы в Красном Кресте, женском департаменте ООН. Зарплату мне предложили в размере 700-800 долларов. Это было очень круто: заканчиваешь университет и получаешь хорошую, нормально оплачиваемую работу. Я мог путешествовать: поехать в Бразилию, Перу и другие страны.

Обучение в Колумбии

Сейчас я снова учусь в Колумбии. Моя страсть — это музыка и игра в кино. Многое я уже умел сам: снимать, монтировать, писать песни, петь. В Боготе сделал несколько клипов. В одном из них даже снялась моя жена — Анна.

Однако я почувствовал что нужно углубить знания, поработать с хорошими наставниками, творческими командами. Поэтому решил снова поступать в университет.

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Мой университет называется EMMAT (Escuela de Música, Medios, Arte y Tecnología). Это Школа музыки, искусств и технологий, филиал университета в Беркли (Бостон, США) - Berklee College of Music. Нужно учиться четыре года — после этого получаешь диплом о высшем образовании. Это самый дорогой коммерческий университет по музыке, цены просто невероятные. У них есть филиалы — кроме Боготы, в Австралии, Эквадоре и Испании. Можно учиться два года в одной из стран, а затем ехать на два года в другую. Однако я этого пока не собираюсь делать — пока немного другие приоритеты. В этом университете, несмотря на высокую стоимость обучения (1 семестр - $2000), есть несколько стипендиальных мест. На весь курс их может быть 3-4. Условия вступления одинаковы для всех — продемонстрировать максимум из игры на инструментах, пении и т.д. - в зависимости от направления.

Автор: inspired.com.ua В Боготе температура ниже 18 градусов не опускается, в других городах - всегда 25 или +30.

Каждый семестр экзамены. И здесь сложно. Если не получил необходимых навыков, то должен повторить курс. То есть отдельно оплатить этот предмет еще раз.

Сейчас учусь на контракте. Я официально здесь устроен, поэтому у меня есть страховой пакет и скидка в 15%. То есть за семестр я плачу около $1600. Семестр здесь длится 4,5 месяца.

Университет как снаружи, так и внутри очень крутой. Здесь есть все необходимые инструменты: фортепиано, басовые гитары, гитары. Все, что ты хочешь, здесь есть. И всем этим могут пользоваться студенты. Просто приходишь, даешь карточку ID и говоришь, что тебе нужно потренироваться на том или ином инструменте, берешь его и идешь.

В принципе, вся Колумбия и ее столица Богота в частности разделены на социальные уровни. Для меня это ужасно звучит, но это факт. Например, если я живу в районе "тройка" или "четверка", я буду платить за воду по средним меркам — примерно $20 в месяц. Если я живу в "пятом" или "шестом" уровне, то эта сумма возрастает до $80. Хотя вода и сама, и услуги тоже. А в последнем уровне нужно платить уже $160 только за воду. В каждом доме есть "seguridad" - это охрана, и надо платить $30 охранникам. Но если ты живешь в другом уровне, та же услуга уже обходиться в $300 в месяц!

Возможности для творчества

В Колумбии дешевле снимать, делать клипы или писать музыку, поэтому сюда едет много кинокомпаний из США. Здесь как-то даже снимали часть фильма "22 мили" с Марком Уолбергом ("Трансформеры", "Отступники", "Макс Пэйн", "Третий лишний"). Перекрывали улицы, выставляли на улице кучу аппаратуры. Снимается много международных телесериалов. Например, я играл роль в сериале "Королева юга" (вторая часть), где сыграл роль второго плана — был наемным убийцей, мафиозным авторитетом. Создатели проекта сняли роскошный дом для своей локации и снимали там неделю, потом еще один - и так далее. То есть здесь можно снимать и не волноваться, что вы на один день задержитесь со съемками, потому что нужен еще один кадр.

Автор: inspired.com.ua За роль второго плана или рекламу платят от $ 200

Кастинги в Колумбии ничем не отличаются от украинских. Здесь тоже есть менеджеры, которые размещают информацию об актерах на свою страницу, а уже кастинг-менеджеры и режиссеры смотрят, подходишь ты по типажу, и приглашают.

Не знаю, какие сейчас расценки в Украине (более трех лет там не снимался), в Колумбии же за съемки в массовке платят $20-30 в день. Если у тебя роль второго плана или какая-то реклама, оплата может стартовать от $200. Если ты становишься лицом рекламы, это уже от $1000. Как-то я снимался для банка — это длилось 16 часов, без перерывов. Из этих 16 часов 8 мы танцевали — едва не умер на этих съемках, но гонорар был хороший.

Автор: inspired.com.ua Семестр в университете EMMAT стоит $ 2000

Размер гонорара в фильмах очень зависит от твоего бэкграунда — ты уже известный актер, или начинающий, как ты играешь и ведешь себя в кадре. В сериале, где я снимался, был один актер из России. Он получал $300 за эпизод. Эпизод может сниматься 3-4 дня, но это не значит, что ты активно работаешь все дни, потому что есть куча других актеров и моментов.

Быт

То, что меня больше всего удивляло здесь, - медлительность. Когда идешь в банк, то должен себе планировать, что это займет час-полтора, так как все работники и люди вокруг будут делать все в медленном темпе. Ты идешь на кассу в магазине - и можешь простоять там часок, потому что "куда нам спешить?" Возможно, это из-за погоды: холода здесь нет никогда. В Боготе температура ниже 18 градусов не опускается, в других городах — всегда 25 или +30.

В Колумбии ужасная транспортная система. По сравнению даже с украинским в 100 раз хуже. Когда я приезжаю в Киев, то наслаждаюсь нашим метро. В Боготе с населением 10 000 000 граждан его просто нет. Автобусы переполнены. Чтобы вы понимали автобусы там длиной двух украинских. Называются transmilenio. Людей набивается невероятно много. Для меня это ужасный опыт. Через страшную коррупцию никто этот вопрос не берется решать.

Американцы доверчивые и вежливые. Они будут благодарить и улыбаться, даже если им не приятная ситуация. Их к этому приучают с детства. Однако, если им действительно что-то не нравится, будут звонить в службы и оставлять жалобы. Даже если придется долго ждать ответа оператора.