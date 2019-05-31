"В каждом регионе свой сыр" - украинка рассказала об особенностях туризма в Италии

Фото: Katerina Zvezda

Харьковчанка Екатерина Смирнова пять лет живет в селе Торре-д'Изола в регионе Ломбардия в Италии. Она проводит гастрономические экскурсии по Италии Об этом рассказала

"Когда мы переехали с мужем в село, за углом дома была козья ферма, где готовили сыры. Так, возникла идея устраивать гастрономические туры для украинцев. Итальянцам очень нравится, когда кто-то интересуется их работой. Они с радостью рассказывают обо всем, делятся рецептами. В каждом регионе Италии свои сыры. Пришлось много сортов изучить. Мой любимый - "Блу білагі". Сыр сделан из трех видов молока: овечьего, коровьего и козьего", - говорит Екатерина.

Украинцев знакомит с сырами в два этапа: отправляет посылки с четырьмя видами сыра и бутылкой вина. Затем приглашает в Италию. Организует поездки по сыроварням, магазинам сыра в разных регионах.

"Итальянцы называют меня королевой сыра. В прошлом году была на выставке еды в Милане. Когда попала в сырный отдел, то все меня знали. Приглашали попробовать новую продукцию. Имею любимого сыродела Карпенедо из региона Венто. Он создает сыры, которые побеждают на международных конкурсах. В прошлом году изготовили сыр с клюквой. Он вымочен в вине "Пасито". В этом году создали новый трюфельный сыр. Килограмм стоит 1470 гривен", - говорит Екатерина.

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Еще одно из любимых мест-лавка "Джолито" в городе Бра в Пьемонте. Владелец экспериментирует с хранением сыров. Он выдерживает их в различных добавках. Например, может взять обычный сыр и оставить на 2 месяца в вине. Или обкатать в кофе или сене.

Придумала дистанционные туры, которые проходят без гида. Прописывает все - от выхода из самолета до возвращения домой.

"Сама бронирую сыроварни, рестораны, винодельни. Подыскиваю интересные места для проживания. Учитываю характер заказчика, что ему интересно. Цена таких туров очень индивидуальная. Есть заказчик, который уже два года приезжает на месяц в Италию. Заказывает только такие туры. Просит не загружать все время, а подобрать 2-3 экскурсии", - добавляет Екатерина.