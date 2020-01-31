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пятница, 31 января 2020 22:05

В декрете выплачивают полную зарплату – украинка о жизни в Норвегии
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Татьяна Зелинская переехала в город Фредрикстад в Норвегии
Фото: Фото предоставлено Татьяной Зелинской
Татьяна Зелинская переехала в город Фредрикстад в Норвегии
Татьяна Зелинская переехала в город Фредрикстад в Норвегии
Татьяна Зелинская переехала в город Фредрикстад в Норвегии
Татьяна Зелинская переехала в город Фредрикстад в Норвегии

Татьяна Зелинская с Владимира Волынского восемь лет назад переехала в Норвегию. Сейчас вместе с мужем и двумя детьми живет в городе Фредрикстад. Об особенностях декретного отпуска и жизни в стране рассказала Gazeta.ua

"Мужчина и женщина имеют одинаковое право на декретный отпуск. И обычно норвежцы пользуются этим правом. Восемь месяцев в декрете находится женщина, а два - мужчина. Декрет оплачивается только в первый год жизни ребенка. В этот год родители получают полную зарплату", - говорит женщина.

Татьяна говорит, что тяжелее всего после переезда было выучить язык. Он сложный и очень специфический.

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"Со знанием английского здесь можно претендовать разве что на работу уборщика. Ранее языковую практику оплачивал местный центр занятости. Он давал направление на стажировку и сам оплачивал это стажировка. Владельцам бизнеса также было выгодно брать таких сотрудников. Но сейчас иностранцев настолько много, что эту практику прекратили. Я же сначала ходила в языковую школу. Это ничего не давало, ведь там много иностранцев, которые неправильно произносили слова. Я же имею слуховую память. Искала для себя языковую среду. Первая моя работа – магазин белья. Год там стажировалась и потом меня взяли на работу. Можно сказать, что мне повезло. Позже узнала, что тот магазин держали две женщины с Украины", - добавляет Татьяна.

Средняя зарплата зависит от области проживания и отрасли в которой работает человек. Зарплата здесь не зависит от работы. Например, продавец и инженер могут зарабатывать одинаково.

"В Освальде средняя зарплата на полную ставку в 2,5 тысячи евро. Но в последние годы работодатели стараются экономить и дают малые ставки. Например, 10 процентов. Найти хорошую работу очень сложно, даже коренным норвежцам", - говорит Татьяна.

Лучшими местами для путешествий являются Норвегия, Финляндия и Исландия, ведь они имеют низкий риск возникновения медицинских проблем, проблем безопасности и безопасности дорожного движения.

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