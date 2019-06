Украинский студент рассказал, где в Шотландии найти бесплатное жилье, кефир, варенку и квашенную капусту

Фото: bit.ua

Бюджетное жилье найти в Шотландии сложно, но можно жить и работать в хостеле. Цены в Великобритании высокие, но есть разные местные варианты дорогим продуктам. Всюду люди живут очень похоже: частный дом, часто старый извне, но уютный и энергоэффективный внутри.

Украинец Денис Назаренко рассказывает о жизни в Шотландии, пишут на ресурсе bit.ua. Он давно хотел окончить магистратуру в Шотландии, но визовые требования Британии очень строгие, особенно касательно финансовой части. Поэтому на консультации, сбор денег и участие в различных грантовых программах ушло почти два года.

"Часто визу открывают (или не открывают) за несколько дней до начала обучения, поэтому последние дни в Украине были очень нервными и напряженными, - отмечает Денис, - Покупка билетов, прощание с друзьями, перелет вспоминаются теперь как ускоренная перемотка кассетной пленки".

АДАПТАЦИЯ И ПОИСКИ ЖИЛЬЯ

Культурного шока почти не было. Во-первых, у меня уже был подобный опыт (Work and Travel в США), во-вторых, британцы очень приветливые люди – готовы помочь или посоветовать по любому вопросу.

По прилету я поселился в хостеле – аренда университетского кампуса стоит не меньше, чем само обучение, поэтому решил найти что-то подешевле на месте. Но бюджетного жилья не оказалось и пришлось остаться в хостеле. Чтобы еще немного сэкономить я перешел на недельную оплату, а через 3 месяца владелец предложил мне дежурить на рецепции дважды в неделю в счет проживания. Теперь я живу в Шотландии бесплатно, что очень радует.

УЧЕБА В УНИВЕРСИТЕТЕ

Студенческие будни в Британии не сильно отличаются от украинских. День можно разделить на лекции, самостоятельное обучение в библиотеке (которое здесь отнимает гораздо больше времени, чем в Киеве), приготовление пищи и свободное время. Как по мне, в Украине студенческие годы проходят веселее, но только из-за большого количество друзей и сравнительно низких цен. Думаю, более продолжительная жизнь за границей и оплачиваемая работа могут исправить этот дисбаланс.

О ЦЕНАХ И ПОКУПКАХ

Великобританию оправдано называют одной из самых дорогих стран Европы. Но при желании здесь можно найти дешевые товары, которые по качеству не будут уступать дорогим аналогам. Например, мой любимый продуктовый магазин TESCO вместе с дорогими товарами предлагает собственные альтернативы, причем не одну позицию, как делают сети в Украине, а две или три в разной ценовой категории.

Даже при нынешнем курсе, о котором я стараюсь не думать, когда иду в магазин.

КАК ПОЯВЛЯЮТСЯ ДРУЗЬЯ

Круг моего общения – это в основном студенты и жители/сотрудники хостела. В университете из-за большого количества иностранцев, приходится много общаться с разными людьми и культурами. На моем потоке европейцы составляют не более 5%, остальные – Африка и Латинская Америка.

Другое дело – население хостела. Меня поразило, как много молодых европейцев путешествует по другим странам ЕС. Они просто заселяются в хостел на неделю или месяц и работают в разных магазинах, чтобы заработать немного денег на проживание, и таким образом знакомятся со страной, после чего двигаются дальше.

БРИТАНСКАЯ КУХНЯ И РАЦИОН ПИТАНИЯ

Легенда об отсутствии британской кухни подтвердилась. Национальных блюд практически нет, а свиные сосиски в яблочном соусе я пока не решился попробовать. Иногда я шучу, что вынужден покупать итальянскую пасту, немецкое пиво и датскую колбасу, потому что ничего другого в магазинах нет.

Знаменитый шотландский хагис оказался удивительно похожим на нашу кровянку – очень ароматный и вкусный. Поэтому за границей я усовершенствовал навыки приготовления украинских блюд. К тому же благодаря большой польской диаспоре, в Шотландии легко найти кефир, квашеную капусту и вареную колбасу.

ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР

По поводу шотландского акцента не шутили разве что ленивый и ирландец. Через неделю я с уверенностью отличал акценты шотландцев, англичан, американцев, автралийцив и испаноязычных сокурсников – это не трудно. Гораздо сложнее понять, что тебе хочет сказать местный житель.

С тех пор я пользуюсь кассами самообслуживания и расплачиваюсь карточками. Но, как бы там ни было, чем больше ты слушаешь и повторяешь за носителями, тем лучше говоришь сам.

МЕНТАЛИТЕТ

То ли в силу империалистического прошлого, то ли вследствие значительного развития общества и политики, публичная политика и частные привычки направлены на исправление ошибок прошлого. Это проявляется в многочисленных аспектах, например – сумасшедшая, почти маниакальная тенденция к переработке мусора и развитию зеленой энергетики.

Также в Шотландии работают над возрождением местных кельтских языков, что противоречит прежним попыткам унифицировать все население Британии с англичанами. Иными словами, британцы перешли на следующую ступень развития общества: получив стабильное благосостояние населения, они тратят собственные ресурсы на улучшение мира вокруг себя.

Я всегда был большим фанатом Британии и очень рад, что шотландцы не разрушили это представление. Больше всего мне нравятся очень четкие и понятные пределы своей и чужой свободы. Взаимное уважение чувствуется во всем: в высокой культуре дорожного движения, в сотнях "sorry", "thank you", "no worries" и "cheers", в улыбках, уважении к очередям, героическому терпению у примерочных в магазинах. Нам этого часто не хватает.

В Шотландии очень трепетно относятся к безопасности. Предупредительные надписи на дверях, напоминания посмотреть в разные стороны у дороги, а начало любого мероприятия в закрытом помещении начинается с инструктажа о пожарных выходах. В Британии чувствуешь себя трехлетним ребенком в доме "без углов", хотя иногда это кажется слишком странным.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Уровень жизни в Шотландии лучше всего характеризует слово "достаточно". Всюду люди живут очень похоже: частный дом, часто старый извне, но уютный и энергоэффективный внутри. Даже на отдаленных островах люди живут не беднее и имеют те же возможности для развития. Широкие полномочия местных общин, высокооплачиваемая интеллектуальная работа, стабильный сельскохозяйственный рынок дают людям возможность жить полной жизнью там, где они родились. Думаю, это то, о чем нам надо знать, что надо видеть, и строить у нас.

ВЫХОДНЫЕ

"Заходит как-то шотландец в паб…" – это не только начало половины шуток на английском языке, но и описание 90% традиционных развлечений в Шотландии. В пятницу все пабы забиты. Периодически их двери открываются, и под звуки громкой музыки и крики десятков людей кто-нибудь вываливается на улицу и неуверенно шагает домой. Двери закрываются, и снова тишина, чайки. Так развлекается Шотландия.

