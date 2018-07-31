Украинская православная церковь США отметила 100-летие

На трехдневные празднования верующие съехались со всех уголков США

Крестным ходом более тысячи прихожан и около сотни священников завершили празднование 100-летия основания Украинской православной церкви Америки и 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины. Сообщает Голос Америки

На трехдневные празднования верующие съехались со всех уголков США. Также были гости из Канады и Украины

Параллельно с празднованием проходил съезд Украинской православной лиги, на которую приехало большое количество молодежи.

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"Мне особенно радостно видеть здесь на съезде нашу молодежь, видеть радость и надежду на их лицах. Они полны надежды, они чувствуют, что для них нет ничего невозможного. Я им всегда говорю:" Никогда не Меняйтесь, храните эту надежду и положительный настрой ", - сказал Митрополит Антоний, возглавляющий Украинскую православную церковь Америки.

Украинская православная церковь в США зародилась на рубеже ХIХ-ХХ века. Первые храмы в великих городах США украинцы основали в 1915-м, а в 1918 была создана своя церковная структура. С 1995 года церковь подчиняется Константинопольскому патриархату