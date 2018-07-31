Украинская православная церковь США отметила 100-летие

 
Ексклюзивы
1/5
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
3 Просмотров: 4932
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 1854
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 279
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
2 Просмотров: 5211
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 5850
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1530
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6327
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10476
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4923
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 972
Фото
Все фото
6
8
10
5
5
Тараканы размером с птицу - украинка рассказала о жизни в Бразилии
Тараканы размером с птицу - украинка рассказала о жизни в Бразилии
Обед за доллар и сон на работе: украинка рассказала о жизни во Вьетнаме
Обед за доллар и сон на работе: украинка рассказала о жизни во Вьетнаме
Украинка рассказала, как стала стюардессой за границей
Украинка рассказала, как стала стюардессой за границей
В каждом доме есть комната для доморобитници - украинка о жилье в Аммане
В каждом доме есть комната для доморобитници - украинка о жилье в Аммане
Украинка рассказала о реальных заработках в Египте
Украинка рассказала о реальных заработках в Египте
Видео
Все видео
Украинская православная церковь США отметила 100-летие
Украинская православная церковь США отметила 100-летие
Известный нейрохирург спасает жизнь украинским детям
Известный нейрохирург спасает жизнь украинским детям
Пуэрториканец учит американцев танцевать украинские танцы
Пуэрториканец учит американцев танцевать украинские танцы
"Стоп Путин": украинцы Португалии устроили акцию в поддержку Сенцова
"Стоп Путин": украинцы Португалии устроили акцию в поддержку Сенцова
Как пишут украинские писанки в Америке
Как пишут украинские писанки в Америке
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
4 Просмотров: 1521
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 3123
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 657
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4941
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1107
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 819
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
среда, 01 августа 2018 08:51

Украинская православная церковь США отметила 100-летие

  Комментировать
Украинская православная церковь США отметила 100-летие
На трехдневные празднования верующие съехались со всех уголков США

Крестным ходом более тысячи прихожан и около сотни священников завершили празднование 100-летия основания Украинской православной церкви Америки и 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины. Сообщает Голос Америки

На трехдневные празднования верующие съехались со всех уголков США. Также были гости из Канады и Украины

Параллельно с празднованием проходил съезд Украинской православной лиги, на которую приехало большое количество молодежи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда Константинополь рассмотрит вопрос украинского томоса

"Мне особенно радостно видеть здесь на съезде нашу молодежь, видеть радость и надежду на их лицах. Они полны надежды, они чувствуют, что для них нет ничего невозможного. Я им всегда говорю:" Никогда не Меняйтесь, храните эту надежду и положительный настрой ", - сказал Митрополит Антоний, возглавляющий Украинскую православную церковь Америки.

Украинская православная церковь в США зародилась на рубеже ХIХ-ХХ века. Первые храмы в великих городах США украинцы основали в 1915-м, а в 1918 была создана своя церковная структура. С 1995 года церковь подчиняется Константинопольскому патриархату

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинская православная церковь США отметила 100-летие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Поражение партизан подняло боевой дух Красной армии

Самое читаемое
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
9
 Просмотров: 104202
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
11
 Просмотров: 63721
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
7
 Просмотров: 38514
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
31
 Просмотров: 27392
Полиция задержала убийц АТОвцa &quot;Сармата&quot;
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата" 6 Просмотров: 17955
Диаспора
Еду привозили из ресторана: украинка рассказала, как бесплатно училась в Катаре
Еду привозили из ресторана: украинка рассказала, как бесплатно училась в Катаре Просмотров: 378
Тараканы размером с птицу - украинка рассказала о жизни в Бразилии
Тараканы размером с птицу - украинка рассказала о жизни в Бразилии
6
 Просмотров: 1134
800 грн за Интренет и заборы с колючей проволокой: украинка рассказала о жизни в Мексике
800 грн за Интренет и заборы с колючей проволокой: украинка рассказала о жизни в Мексике Просмотров: 1539
Обед за доллар и сон на работе: украинка рассказала о жизни во Вьетнаме
Обед за доллар и сон на работе: украинка рассказала о жизни во Вьетнаме
8
 Просмотров: 3159
Украинка рассказала, как стала стюардессой за границей
Украинка рассказала, как стала стюардессой за границей
10
 Просмотров: 5967
Больше всего комментируют
38
Засуха в Крыму уничтожил 10 тыс гектаров посевов
6
Горькая утрата: на Донбассе погиб 41-летний Андрей Андрощук
6
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата"
5
В МИД осудили поездку Медведева в Крым
3
На парижской ратуше разместили фото Сенцова
Голосов: 3058
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua