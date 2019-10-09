Украинская певица собрала рекордную сумму на реабилитацию украинских военных

Певица Аничка. Фото: Вголос

Когда в Украине началась Революция Достоинства, а впоследствии – российская агрессия на востоке, украинцы США организовали кампанию помощи Родине. Певица Аничка, которая живет в Калифорнии, провела десятки концертов по всей стране и собрала всего более 100 тысяч долларов на нужды Украины.

"Я просто поговорила с мужем и сказала, что, возможно, постараюсь использовать свой талант в таких целях. Потому что многих людей я знаю, на многих фестивалях выступала. Поэтому, возможно, мы соберем средства вместе и передадим в госпиталь раненым", - говорит Аничкае, передает"Голос Америки".

Первый концерт состоялся в Сан-Франциско, второй – в Лос-Анджелесе, третий – в Сакраменто. Так она собрала первые 16 тысяч долларов.

"Я очень волновалась, потому что звоня к людям, не знала, какой будет ответ. Все помещения мне давали бесплатно, все, кто выставлял звук, бесплатно работали, чтобы помочь. Все, кому звонила, говорили: "Аничка, нет проблем, ты что", – вспоминает певица.

В 2015 году в Лос-Анджелес на реабилитацию начали прибывать первые раненые украинские военные. Возникла потребность в деньгах. Аничка снова вернулась на сцену.

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