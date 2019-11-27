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четверг, 28 ноября 2019 00:15

Украинка рассказала об особенностях обучения на дизайнера в США
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Бакалавриат обойдется в почти 53 000 $. Проживание, питание, книги и другие расходы - еще примерно 20 000 $.
Фото: inspired.com.ua
Чтобы претендовать на стипендию Фулбрайта нужно заполнить бланк заявления, подать эссе и рекомендательные письма.
Героиня учится на факультете искусства, истории искусства и дизайна в Университете Нотр-Дам, в городе Саут-Бенд, штат Индиана.
На неидеальную английский мало обращают внимания. Главное - то, как ты думаешь, какие у тебя идеи.
В магистратуре учатся преимущественно 30-летние студенты

Юлия Федорович осуществила свою давнюю мечту — девушке удалось попасть на обучение на факультет дизайна в США. О том, почему пришлось забыть понятие свободного времени и научиться жить в "одноэтажной Америке" Юля рассказала в интервью Inspired.

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Я занимаюсь графическим дизайном уже около десяти лет, но у меня никогда не было возможности получить системное образование в этой сфере. Я закончила Киевский национальный экономический университет, получила статус магистра в области менеджмента малого бизнеса. Однако ни дня не работала "по специальности" - работа моя всегда была связана с дизайном. Поэтому, я искала возможность полноценно учиться этому, поэтому отправилась на программу им. Фулбрайта. Многие мои знакомые имели опыт обучения по этой программе, поэтому посоветовавшись с ними, я решила, что стоит попробовать.

В США имеется около тридцати вузов, где можно бесплатно на разных условиях получить образование в сфере графического или индустриального дизайна. Речь идет, конечно, о магистратуре или аспирантуре. Бакалавриат здесь всегда платный, и стоит в основном очень дорого. Например, год в моем университете обойдется в почти 53 000 долларов. Проживание, питание, книги и другие расходы — еще примерно 20 000. Словом, все это очень дорогое удовольствие, поэтому среди студентов бакалавриата почти нет иностранцев.

Автор: inspired.com.ua
  Чтобы претендовать на стипендию Фулбрайта нужно заполнить бланк заявления, подать эссе и рекомендательные письма.
Чтобы претендовать на стипендию Фулбрайта нужно заполнить бланк заявления, подать эссе и рекомендательные письма.

С магистратурой и аспирантурой совсем другая история. На этом этапе университет сам заинтересован в студентах, поскольку они, по сути — уже квалифицированные специалисты, которых не нужно "учить" в классическом понимании этого слова — они способны развиваться самостоятельно, тем самым развивая и университет. Однако при поступлении в магистратуру или аспирантуру конкуренция достаточно высока. По моей специальности, например, принимают только одного студента в год. Не знаю, удалось бы мне вступить, если бы я не была стипендиатом Фулбрайта. По объективным причинам то, что я - фулбрайтер очень впечатляет всех моих коллег в университете. Думаю, здесь дело в том, что эта стипендия действует также и для американцев — они могут получить возможность поехать учиться в другую страну. Поэтому многие из собственного опыта знает, насколько сложным является процесс подачи и насколько скрупулезным является отбор.

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Чтобы претендовать на стипендию Фулбрайта, нужно заполнить бланк заявления, подать эссе и рекомендательные письма. Затем, если отборочной комиссии вы понравитесь, вас пригласят на интервью. Мне показалось, что главным критерием для комиссии является то, насколько полезным для Украины может быть потенциальный студент по возвращении домой.

С момента заполнения аппликационной формы к непосредственно выезда из Украины на обучение проходит примерно год. Программа Фулбрайта всегда берет на себя часть расходов, связанных с обучением, поэтому вполне возможно получить образование здесь без собственных капиталовложений.

О переезде и первые вызовы

Я приехала в Штаты в июле 2018 года. Целый месяц я провела на ориентационном семинаре в штате Мичиган — его специально устраивают стипендиатам Фулбрайта, чтобы ввести в курс дел на месте. В августе у меня началось обучение, а сейчас я уже успешно завершила первый семестр. Не думала, что это будет возможно, но я здесь пока учусь на отлично. У меня, конечно, далеко не идеальна английский, но как ни странно, на это здесь мало обращают внимания. Главное — то, как ты думаешь, какие у тебя идеи.

Автор: inspired.com.ua
  Героиня учится на факультете искусства, истории искусства и дизайна в Университете Нотр-Дам, в городе Саут-Бенд, штат Индиана.
Героиня учится на факультете искусства, истории искусства и дизайна в Университете Нотр-Дам, в городе Саут-Бенд, штат Индиана.

Учусь на факультете искусства, истории искусства и дизайна в Университете Нотр-Дам, в городе Саут-Бенд, штат Индиана. Это католический университет, основанный в 1842 году французским священником Эдвардом Сорином.

Это, несомненно, очень религиозное место. Я знаю одного веселого священника с факультета теологии, так он шутит, что это — это католический Диснейленд. Во время Рождества весь Кампус был обильно усеян разного рода шопками и другими декорациями с библейским подтекстом. Нам регулярно приходят мейлы с расписанием богослужений, а в местном Старбакс или Бургеркингу часто можно увидеть монахов.

Несмотря на это, здесь повсюду висят флаги ЛГБТ, а еще здесь учатся довольно много мусульман. Мне бесконечно нравится это терпимости инаковости в различных ее проявлениях. В этом смысле мне здесь очень комфортно — можно быть каким угодно собой, не боясь общественного осуждения.

Автор: inspired.com.ua
  На неидеальную английский мало обращают внимания. Главное - то, как ты думаешь, какие у тебя идеи.
На неидеальную английский мало обращают внимания. Главное - то, как ты думаешь, какие у тебя идеи.

Когда сюда ехала, то мне казалось, что я готова к любым трудностям. Уже здесь оказалось, что в кое-чему в принципе невозможно подготовиться. Большинство трудностей возникает, конечно, через язык. Я хорошо говорю по-английски, однако мне все еще трудно писать. Чтение на английском тоже происходит значительно медленнее, чем если бы я то же делала на каком-то из родных мне языков. Однако я стараюсь быть оптимистом, и мне действительно кажется, что с каждым последующим семестром все легче.

О поиске жилья

Надо понимать, что даже если обучение и бесплатное, все равно есть необходимость зарабатывать, так как надо на что-то жить — платить аренду, питаться, покупать какие-то вещи, книги. Я работаю графическим дизайнером в музее на территории кампуса, ассистирует одном из профессоров, а также преподаю курс по программному обеспечению для дизайнеров.

За все это я получаю 1400 долларов в месяц. Это, конечно, очень не много, но мне хватает. Саут-Бенд, городок в котором я живу, на самом деле очень небольшое — это такая одноэтажная Америка. Когда я впервые сюда приехала, то первое что подумала: "Ок, это все хорошо, но где, собственно, город?". Здесь особенно негде тратить деньги, к тому же — обучение и работа занимают почти все мое время. Большая часть моих расходов — это аренда жилья.

Автор: inspired.com.ua
  В магистратуре учатся преимущественно 30-летние студенты
В магистратуре учатся преимущественно 30-летние студенты

С жильем мне в определенном смысле повезло. Я живу с людьми, которые учатся на моей программе. Когда я узнала, что поступила в университет, то написала письмо в кампус с просьбой помочь с поиском жилья. Комната нашлась на следующий день. Уже когда я сюда приехала, то оказалось, что комната эта — очень маленькая и совсем без мебели, однако с совершенно великолепными соседками по дому. Когда я впервые попала в этот дом, то на холодильнике была записка, на которой были написаны правила. Начала читать и оказалось, что это какой-то шутливый флуд, серьезное правило было лишь одно: "Не разбросай свое дерьмо повсюду!". Я еще подумала: "Ок, это я могу".

О свободном времени

Почти все люди, с которыми я учусь, примерно моего возраста, им всем в около тридцати, хотя бывают и исключения. Например, в прошлом году специальность индустриального дизайнера здесь получил мужчина, которому было хорошо за пятьдесят.

Времени для досуга здесь очень мало, я полностью занята учебой, работой и сном. Сейчас, например, начинается курс, который я полностью сама преподаю. И казалось бы "сиди и переживай", но у меня даже на это нет времени.

Автор: inspired.com.ua
  Даже если обучение и бесплатное, все равно есть необходимость зарабатывать, так как надо на что-то жить - платить аренду, питаться, покупать какие-то вещи, книги
Даже если обучение и бесплатное, все равно есть необходимость зарабатывать, так как надо на что-то жить - платить аренду, питаться, покупать какие-то вещи, книги

Приехав сюда, я очень переоценила понятие свободного времени. Когда я жила в Украине, то мне казалось, что я постоянно в работе, но оказавшись здесь, я поняла насколько много свободного времени у меня все-таки было дома.

Например, сейчас я физически не могу удержать в голове все мои встречи и дела, поэтому скрупулезно веду гугл-календарь, пишу и категоризирую по приоритетности списки дел, совершенно нет времени на социальные сети и общение, если это не по делу. Никогда бы не подумала, что способна быть настолько организованной, какой я есть здесь.

Американцы проще относятся к вещам. Если в арендованной квартире сломалась стиральная машина или микроволновая печь, владельцы просто покупают новые. К квартирантов не будет никаких претензий. В коридорах многоквартирных домов можно увидеть коробки с различными посылками, что оставляют курьеры. И никто не заберет чужую вещь.

inspired.com.ua
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