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пятница, 08 ноября 2019 00:15

Украинка рассказала об особенностях бизнеса на греческих продуктах
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Вышла замуж за греческого архитектора
Фото: sarnynews.city
Запатентовать новую торговую марку с логотипом Olive & life
Открыли быстро с греческой кухней в Праге
Светлана живет в Греции 20 лет
В семье мужа есть большая плантация оливковых деревьев, масло из которых они сдавали оптом.

Светлана Литвиненко на третьем курсе решилась поехать работать в Грецию. Трудилась на разных работах, но настойчиво учила греческий язык. Впоследствии вышла замуж за местного архитектора и стала настоящей бизнесвумен. Как удалось достичь успеха в Европе, наша землячка рассказала СарниNews.City.

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Я приехала в Грецию совсем молодой, мне было 19. Училась в Национальном университете водного хозяйства и природопользования в Ровно. Не побоялась бросить учебу на третьем курсе. В чужой стране сначала ухаживала за маленькими детьми, пока их мама работала. Поэтому можно сказать, это была моя первая работа. Разную работу выполняла пока не выучила язык безупречно. Это был главный фактор, чтобы найти хорошую, высокооплачиваемую работу. И даже получить водительские права. Теперь очень хорошо владею греческим, свободно читаю и пишу.

Автор: sarnynews.city
  Запатентовать новую торговую марку с логотипом Olive & life
Запатентовать новую торговую марку с логотипом Olive & life

Никто из работодателей не хочет нанимать работника, с которым может возникнуть проблема в общении из-за незнания языка. Украинцев в Греции немало. Правда, большинство приехали еще в девяностые или в начале двухтысячных.

С каждым годом становилось все труднее получить визу и вид на жительство. Греция осложнила условия. Украинцам легче попасть в Польшу, Чехию или Словакию на заработки. В моем городке Краниди есть девушки и из Черновцов, и из Львова, из Донецка, и из Мариуполя. Из всей Украины. Обычно большинство праздников проводили всеми семьями за общим столом.

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Я в Греции с 2000 года, почти 20 лет — пол жизни. Я называю ее второй родиной, потому что эта страна стала мне очень близка. Прекрасная природа, море, горы, вкусная кухня со свежими овощами и фруктами круглый год. Очень открытые и доброжелательные люди. И очень гостеприимные.

Автор: sarnynews.city
  Открыли быстро с греческой кухней в Праге
Открыли быстро с греческой кухней в Праге

Познакомились с мужем в кафе, где я работала бариста. Хотя жили в одном городе, за 10 лет никогда не пересекались. Приходил сначала как клиент выпить кофе. Потом — как друг. А через полгода, присмотревшись, решил: "Надо брать!". Шучу. Все сложилось само собой в один удачный пазл. И теперь мы уже девятый год вместе, пять из которых в официальном браке.

Константинос у меня архитектор. У него был свой офис, где он делал проекты. А еще магазин с отделочными материалами для дома. Я ушла из кафетерия к нему в офис. К тому времени успела окончить университет и магистратуру по специальности инженер-топограф. Помогала ему с проектами, но недолго. В стране начался кризис. Люди перестали строиться, делать ремонты. Все держали деньги при себе. Боялись, что завтра будет еще хуже. Пришлось закрыть офис, а потом и магазин.

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Никогда не чувствовала никаких притеснений с их стороны. Наоборот, украинцы здесь в большом почете. Разве найдете лучшую хозяйку, чем украинку? Вот и греки ценят это в наших женщинах. Мой муж не стал исключением.

В семье моего мужа есть большая плантация оливковых деревьев, масло из которых они сдавали оптом. Так появилась идея запатентовать новую торговую марку с нашим логотипом Olive & life и сбывать масло в Украину. Для меня это был еще один повод бывать в Сарнах чаще. Мы собрали все необходимые документы, прошли сертификацию в Украине. И наше оливковое масло появилась в родных мне Сарнах.

Автор: sarnynews.city
  Светлана живет в Греции 20 лет
Светлана живет в Греции 20 лет

В соответствии со стандартами Евросоюза, чтобы получить название extra-virgin, качественного масла в бутылке должно быть не менее 40%. Мы же ее никогда и ничем не разбавляли. Отжимания происходило без термической обработки. Могу с уверенностью сказать, что настоящей оливкового масла на рынке Украины нет — все разводят. Нам это подтвердили, когда мы проходили сертификацию. Это был лучший образец масла ввозимый в Украину . Нашей целью было дать землякам попробовать ее.

В Украине началась война. Людям было не до нашей масла. Экономика стала нестабильной, гривна обвалилась, цены взлетели. Мы искали новые рынки сбыта. Рассматривали много вариантов. Выбор пал на Прагу — красивый город в центре Европы. Но не это было главное. Экономика страны ежегодно возрастала. А еще здесь достаточно лояльная политика для новых предпринимателей, страхование рисков, социальный пакет. Это был большой плюс Чехии.

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Открыли сначала небольшую "деликатесную" с греческими продуктами в хорошем районе Праги. А через год и небольшое быстро с греческого кухней. Ее полюбили чехи.

Пришлось переквалифицироваться из инженеров у шеф-поваров. И, могу сказать, что достаточно удачно. Накрывали стол для кипрского посольства, и даже для собора православных церквей, который проходил в Праге. Заходят в наш магазинчик много чешских знаменитостей. Одна из них — Ивана Земанова, первая леди Чешской Республики.

Автор: sarnynews.city
  Вышла замуж за греческого архитектора
Вышла замуж за греческого архитектора

Разница между Чехией и Грецией существенна. Как уже упоминала, в Чехии довольно серьезный социальный пакет. И если платишь страховку, она покрывает все медицинские расходы, кроме стоматолога. В Греции за все нужно платить независимо от государственного страхования. Для нас это была одна из главных причин, чтобы остаться в Чехии надолго. Это дает уверенность в завтрашнем дне — ты застрахован на все случаи жизни.

Три месяца назад в нашем супружеской жизни произошло событие, которое изменило все наше дальнейшее существование. Мы стали родителями. У нас родился сын Георгий.

В Греции есть традиция называть новорожденных в честь бабушек и дедушек. Сначала в честь родителей мужа, а потом — жены. Отца моего мужа зовут Георгий. Поэтому выбирать не пришлось. Через эти обычаи в Греции до сих пор случаются такие имена как Геркулес (Ираклис), Одиссей, Персефона, Афродита, Кассиопея, Ахиллес.

В Греции можно бесплатно получить высшее образование. После поступления в ВУЗ дают еще год на изучение греческого языка. Даже если плохо знаете язык, стоит пробовать общаться с местными. Люди довольно приветливы.

СарниNews.City.
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