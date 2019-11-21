Украинка рассказала об опыте обучения и жизни во Франции

Фото: inspired.com.ua

Алиция Дереза, операционная руководитель BlaBlaCar в Украине, рассказала Inspired о собственном опыте обучения и работы во Франции, а также о трудностях, с которыми приходится сталкиваться тем, кто хочет переехать в эту страну.

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В Украине я училась на факультете международных отношений в университете "Крок". В 2010 году, когда мне было 19, я поехала за полугодовой программе обмена в Польшу на факультет маркетинга. Я впервые отправилась жить куда-то далеко, без родителей, и была просто в восторге от этой страны. Больше всего нравилось международная среда, ведь я приехала по обмену, здесь было много студентов со всех уголков мира. Мы как все были одинаковые, но мысли и взгляды были совершенно разные.

Автор: inspired.com.ua После защиты диплома работала в офис компании BlaBlaCar в Париже

После программы я вернулась в Украину заканчивать бакалавриат, но постоянно думала, что было бы круто повторить такой опыт. Позже я начала работать в маркетинге и параллельно искала варианты обучения на магистратуре за рубежом, выбирала среди недорогих опций, но также подавалась на стипендии. В результате я попала в Чехию, в университет Томаша Бати в городе Злин.

Обучение там стоило две тысячи евро в год, но я, как иностранный студент, получала месячную стипендию в размере 200 евро от правительства Чехии. Так я могла платить за университет. Параллельно с обучением продолжала дистанционно работать.

Автор: inspired.com.ua Во Франции место в общежитии стоило 300 евро в месяц, а в Чехии - 100

Я ехала туда в первую очередь за опытом. Мне хотелось понять, как это — жить и учиться в другой стране. У меня почти не было мыслей о том, как успевать одновременно учиться и работать. Я просто знала, что иначе не смогу оплатить обучение.

В Злине я жила в общежитии, проживание там оплачивала сама. В 2013-м это стоило 100 евро в месяц — половина моей стипендии. Общежитие было квартирного типа — две комнаты (по два человека в каждой), небольшая кухня и душ.

О переезде во Францию

В Чехии я пробыла менее года. Затем отправилась на программу обмена уже из Чехии во Францию. Таким образом попала в Лион, на второй курс магистратуры во французскую бизнес-школу Iaelyon School Of Management. Я училась на программе European Business Realities и получала дополнительную стипендию по программе Erasmus. Там я имела возможность активно общаться со студентами из других стран о маркетинге и бизнес, постоянно сравнивала подходы к этим вопросам.

Автор: inspired.com.ua Чтобы сэкономить, ограничивала свои расходы на путешествия, в бары ходила редко, в рестораны - вообще никогда

Мне показалось, что чешская система образования исповедует более классический подход — много лекций и материала на запоминание. Во Франции в обучении больше свободое, а с преподавателями чувствуешь себя на равных. Франция вообще более либеральная страна, стиль жизни там совсем другой.

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Во Франции я также самостоятельно платила за проживание в общежитии, это стоило 300 евро в месяц. Там я могла уже не делить с кем-то комнату, а жить самой, хотя и в совершенно маленьком помещении - в комнате на 9 квадратных метров! Это минимальный во Франции размер жилья. Во время второго семестра в Лионе я уже перебралась на квартиру, снимала там комнату. Кроме стипендии от программы Erasmus, я все еще получал стипендию от правительства Чехии и продолжала дистанционно работать на украинскую компанию.

Автор: inspired.com.ua Пыталась жить на 35-40 евро в неделю, тратили деньги только на еду.

Для типичной студенческой жизни, когда экономишь на всем, моих заработков хватало. Я пыталась жить на 35-40 евро в неделю, в эту сумму входили только расходы на еду. Мы с подругой покупали все на рынке и делили на двоих. Живя там, я заметила, что в Украине качество некоторых продуктов лучше, чем во французских супермаркетах. То, что у нас можно найти на рынке, в парижском супермаркете будет с пометкой "био" и будет стоить бешеных денег.

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Чтобы сэкономить, я ограничивала свои расходы на путешествия, в бары ходила редко, в рестораны — вообще никогда. Постоянно откладывала деньги. Решила, что мои расходы здесь не повлияют на способность насладиться Францией и Лионом.

Об изучении языка и адаптации к стилю жизни

Перебравшись во Францию, я с нуля начала учить французский. Срочной необходимости в этом не было, обучение было на английском, а окружение состояло преимущественно из англоязычных людей. Но я подумала, что это хороший повод начать. Сначала посещала занятия при университете, и уже через четыре месяца могла разговаривать. Позже попыталась все возможные способы изучения языка - с репетитором, в группе, на двухнедельном интенсив, самостоятельно с видеороликами на Youtube. Сейчас я говорю на французском, но уровень все еще не идеален. Далее для улучшения надо просто активно использовать его на работе или в личной жизни. Подруги советовали найти парня-француза, но я так и не воспользовалась их советом, ведь отношения заводят не для языковой практики.

Автор: inspired.com.ua Через полгода в Чехии поступила на второй курс магистратуры во французскую бизнес-школу Iaelyon School Of Management в Лионе.

После защиты диплома я попала на работу в офис компании BlaBlaCar в Париже. Мои работодатели дали мне рабочую визу, которую готовили несколько месяцев. Для французской компании наем иностранца обходится примерно в пять тысяч евро.

Через некоторое время я начала рассматривать вариант возвращения в Украину. Париж — шумный мегаполис. Здесь всегда кипит работа, на улицах много людей. В какой-то момент мне казалось, что такой ритм жизни - не для меня. Все время, что прожила в Париже, я была в стрессе. К счастью, в киевском офисе BlaBlaCar открылась позиция, я предложила свою кандидатуру и в 2018 вернулась домой.

Американцы проще относятся к вещам. Если в арендованной квартире сломалась стиральная машина или микроволновая печь, владельцы просто покупают новые. К квартирантов не будет никаких претензий. В коридорах многоквартирных домов можно увидеть коробки с различными посылками, что оставляют курьеры. И никто не заберет чужую вещь.