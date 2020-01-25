 
Ексклюзивы
1/5
"Сожалеет о содеянном" - военный пытался застрелиться в "Десне"
"Сожалеет о содеянном" - военный пытался застрелиться в "Десне"
Просмотров: 864
Почему дело "черной бухгалтерии" развалилось
Почему дело "черной бухгалтерии" развалилось
Просмотров: 558
В Украине закодируют популярные телевизионные каналы: что следует знать
В Украине закодируют популярные телевизионные каналы: что следует знать
Просмотров: 2322
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 3015
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 5626
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1224
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 855
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 648
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3924
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 963
Фото
Все фото
7
7
5
5
5
Украинка рассказала, как открыла магазин в Иордании
Украинка рассказала, как открыла магазин в Иордании
Магазины сгущенного молока и сладкий кофе-украинка показала необычные предпочтения бразильцев
Магазины сгущенного молока и сладкий кофе-украинка показала необычные предпочтения бразильцев
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Купить в рассрочку можно даже детские игрушки – украинка о переезде в Бразилию
Купить в рассрочку можно даже детские игрушки – украинка о переезде в Бразилию
Бомбоубежища и индивидуальные скидки за язык – украинка о Израиль
Бомбоубежища и индивидуальные скидки за язык – украинка о Израиль
Видео
Все видео
Украинка участвует в польских выборах
Украинка участвует в польских выборах
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1458
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1791
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 3033
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2142
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2934
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
24 января 2020
1 Просмотров: 414
Символ віри
А чому б іноді щиросердо й не похвалитися? Особливо – якщо заслужено. От, наприклад, у мене є одна позитивна риса: я майже завжди намагаюся ...
суббота, 25 января 2020 12:35

Украинка рассказала, как открыла магазин в Иордании
7

  Комментировать

Ирина Варава открыла первый магазин украинских непродовольственных товаров в столице Иордании Аммане.

В магазине продает товары украинского производства – глиняные и деревянные изделия, вышиванки, платки, ковры, аксессуары, деревянные браслеты, бусы и другие сувениры. Об этом она рассказала Gazeta.ua

"Я вышла замуж и переехала заграницу 30 лет назад. Сначала жила в Палестине, где имею свое ателье, - рассказывает Ирина Варава. - Два года назад поселилась в Аммане. Перед тем ездила в Иорданию, чтобы участвовать в ярмарках. Презентовала собственную вышивку. Потом попыталась привозить сувениры из Украины. Продавала их онлайн. Увидела, что местным очень нравятся вышиванки, изделия наших мастеров из керамики и дерева. Так появилась мысль открыть магазин".

Фото: Фото предоставлено Ириной Варавой

Открыть в Иордании бизнес иностранец может при условии, если имеет партнера среди граждан страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше

"Магазин открыла пополам с товарищем Тамером Абу Ета. Он очень помог с документами. Сначала я, как иностранка, должна была получить специальное разрешение на работу. Затем открыть предпринимательство в местной администрации. Чтобы иметь возможность привозить товары из Украины, бизнес зарегистрировали, как компанию по импорту-экспорту. А сестру Светлану Гащенко, которая меня очень поддерживает и помогает в бизнесе, взяла на работу менеджером по закупке товаров. В целом все процедуры до открытия заняли три месяца".

"Перед открытием приходили проверять помещения с санстанции, с налоговой - смотрели ли кассовый апарт. Также были проверки на счет того, указали ли мы правильный адрес, не начали ли работать до того, как получили разрешение. Если площадь магазина более 110 кв. м., должна быть оборудована система противопожарной безопасности".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинка рассказала, как открыла магазин в Иордании». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
января

Нодар Ахалкаци разгромил "Ливерпуль"

Бриллиант раскололи на 106 кусков

Самое читаемое
Чешский фотограф Лукаш Дворак: тот, кто уважает красоту женщины
Чешский фотограф Лукаш Дворак: тот, кто уважает красоту женщины
30
 1 Просмотров: 40618
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
5
 Просмотров: 26146
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве 5 Просмотров: 8595
&quot;Следователь прятал глаза&quot; - Порошенко в давке вышел с допроса
"Следователь прятал глаза" - Порошенко в давке вышел с допроса Просмотров: 7830
Гибель Марины Поплавской: суд вынес приговор водителю автобуса
Гибель Марины Поплавской: суд вынес приговор водителю автобуса Просмотров: 7389
Диаспора
Магазины сгущенного молока и сладкий кофе-украинка показала необычные предпочтения бразильцев
Магазины сгущенного молока и сладкий кофе-украинка показала необычные предпочтения бразильцев
7
 Просмотров: 486
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
5
 Просмотров: 1359
Купить в рассрочку можно даже детские игрушки – украинка о переезде в Бразилию
Купить в рассрочку можно даже детские игрушки – украинка о переезде в Бразилию
5
 Просмотров: 1116
Бомбоубежища и индивидуальные скидки за язык – украинка о Израиль
Бомбоубежища и индивидуальные скидки за язык – украинка о Израиль
5
 1 Просмотров: 1341
В детсад носят еду с собой: украинка о жизни в Дубае
В детсад носят еду с собой: украинка о жизни в Дубае
6
 Просмотров: 3744
Больше всего комментируют
6
Автохам в Давосе: украинца оштрафовали за парковку на тротуаре
5
Сепаратистка Штепа снова будет баллотироваться в мэры Славянска
5
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве
3
Для тех, кому нет разницы: россияне обстреляли Мариуполь
2
Эксперт объяснил, почему мир стал менее дружественным к Украине
Голосов: 305
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua