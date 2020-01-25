Украинка рассказала, как открыла магазин в Иордании

Ирина Варава открыла первый магазин украинских непродовольственных товаров в столице Иордании Аммане.

В магазине продает товары украинского производства – глиняные и деревянные изделия, вышиванки, платки, ковры, аксессуары, деревянные браслеты, бусы и другие сувениры. Об этом она рассказала Gazeta.ua

"Я вышла замуж и переехала заграницу 30 лет назад. Сначала жила в Палестине, где имею свое ателье, - рассказывает Ирина Варава. - Два года назад поселилась в Аммане. Перед тем ездила в Иорданию, чтобы участвовать в ярмарках. Презентовала собственную вышивку. Потом попыталась привозить сувениры из Украины. Продавала их онлайн. Увидела, что местным очень нравятся вышиванки, изделия наших мастеров из керамики и дерева. Так появилась мысль открыть магазин".

Фото: Фото предоставлено Ириной Варавой

Открыть в Иордании бизнес иностранец может при условии, если имеет партнера среди граждан страны.

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"Магазин открыла пополам с товарищем Тамером Абу Ета. Он очень помог с документами. Сначала я, как иностранка, должна была получить специальное разрешение на работу. Затем открыть предпринимательство в местной администрации. Чтобы иметь возможность привозить товары из Украины, бизнес зарегистрировали, как компанию по импорту-экспорту. А сестру Светлану Гащенко, которая меня очень поддерживает и помогает в бизнесе, взяла на работу менеджером по закупке товаров. В целом все процедуры до открытия заняли три месяца".

"Перед открытием приходили проверять помещения с санстанции, с налоговой - смотрели ли кассовый апарт. Также были проверки на счет того, указали ли мы правильный адрес, не начали ли работать до того, как получили разрешение. Если площадь магазина более 110 кв. м., должна быть оборудована система противопожарной безопасности".