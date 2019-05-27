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вторник, 28 мая 2019 00:15

Украинка рассказала, как найти работу в мусульманской стране
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Украинка рассказала о работе в Иране
Фото: Кристина Талакеш
Украинка рассказала о работе в Иране
Украинка рассказала о работе в Иране
Украинка рассказала о работе в Иране
Украинка рассказала о работе в Иране

Киевлянка Кристина Талакеш с 2016 года живет в Иране, которая считается закрытой страной мира. Женщина рассказала Gazeta.ua детали поиска работы.

"С мужем познакомились 12 лет назад, в Киеве. Училась в школе, он заканчивал университет. Женились в Украине. Дополнительно получали документы о браке в иранском посольстве", - говорит украинка.

После женитьбы переехали на родину мужа. Посольство предоставило женщине временное гражданство. Дополнительных экзаменов не сдавала. Персидский язык Кристина не учила. С семьей мужа общалась на английском.

"Когда забеременела приходилось не раз обращаться за медицинской консультацией. В среднем прием врача стоит от 7-15 долларов( зависит от врача и типа страхования). Если ты официально трудоустроен, работодатель платит за твое страхования. Если нет - страхование обойдется в 100 долларов в месяц", - объясняет Кристина.

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Работу можно найти в интернете или через агентства. Если агентство находит для тебя работу - с первой зарплаты придется заплатить. Минимальная зарплата - 300 долларов. На государственных местах график работы с 8:00 - 16:00. В Иране обед с 13:00 - 16:00. В это время все магазины закрыты - все едят или спят. А к ночи жизнь оживает.

При приеме на работу нужно нужно иметь медицинскую справку, страховой чек (в Иране работает чековая система) в несколько десятков тысяч долларов (на случай, если ты захочешь украсть рабочие материалы или информацию), справку об отсутствии судимостей, дипломы, сертификаты. Также нужно оставить свои отпечатки пальцев и отпечатки ближайшего родственника.

"Женщины работают здесь так же как и мужчины. Большинство имеет собственный бизнес, водят автомобили. Иранки следят за собой, ходят в спортзалы и салоны красоты. Ярко красят глаза, потому что лицо - единственное, что можно показать. Так что "сидишь дома и никуда не выходишь одна" - стереотип", - добавляет украинка.

Хожу в платке на улице и на деловых встречах. Дома или в гостях платок снимаю. Мужчина дает полную свободу. Иранская современная мода настолько красива, что хочется все это на себя надеть. Шикарные манто, прекрасные платки делают тебя более женственной.

Украинка Настя Пугач уехала в Грузию и открыла там свой бар. Девушка рассказала, как ей живется в стране гор, вина и гостеприимства.

Автор: Ирина Кальченко
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