Украинка рассказала, как изменилась жизнь после переезда в итальянское село с козами и сыром

Италия — страна древних традиций и продуктов, закрепленных по территориальному признаку. Погружайтесь в историю через еду. Но не стоит есть пиццу на севере Италии, а ризотто — на Сицилии. Главный туристический лайфхак — не ездить в Италию в августе. Лучше оставить это жаркое время на растерзание местным жителям.

Об этом рассказывает гастрономический гид Катя Звезда, которая вышла замуж за итальянца и переехала жить на родину мужа, пишут на ресурсе bit.ua. Катерина разузнала побольше информации про козью ферму за углом, научилась готовить ризотто из карнароли, что растет на рисовых полях, и так началась ее новая страница жизни под названием #totallyitaly. Она начала кормить людей редкими фермерскими сырами и проводить экогастрономические туры.

"Все произошло как в тумане: Лас-Вегас, брак, жена гражданина Италии. Всю свою сознательную жизнь жила в стиле big city life, а тут итальянская деревушка, рисовые поля, католическая месса по воскресеньям, козья ферма за углом. Но, справедливости ради, Милан от моего дома в 20 минутах по автостраде. Это принципиальный момент, когда нужно купить новые туфли, - рассказывает Катя, - Статус жены меня изначально не устраивал, жизнь в стиле "я же мать" вызывает пароксизм вот уже 15 лет (ровно столько моему старшему сыну Льву), обжираться с ноутбуком на диване я быстро устаю, поэтому начала осваивать новые территории. Вообще, в условиях стресса и перемены жизненных обстоятельств, как оказалось, внезапно становишься чертовски творческой личностью".

О ЦЕНАХ И ПОКУПКАХ

Жить в Италии дорого. Прожиточный минимум никак не вписывается в среднюю зарплату. Итальянцам помогают мамы-папы, как минимум, жильем. Они же суют деньги в карман по праздникам, вытирают сопливые носики долгожданных внуков и наглаживают стрелки на носках к той самой воскресной мессе.

Понаехавшим сложнее. Они тяжело и много работают, закупки делают в discount-маркетах типа LD, MD, Lidl. Мне повезло, специфика работы позволяет питаться фермерскими продуктами с маленьких итальянских лавочек. Я им помогаю делать бизнес — они мне дают приятные скидки.

Жильё в моей деревне относительно недорогое. На длительный срок квартиру можно снять от 400 до 700 евро, а большой дом — с ценником 800–1000 евро в месяц. Только прибавьте сюда ежедневные расходы на бензин, платные автострады до города, дорогущую "коммуналку", налоги на мусор, плюс всякие человеческие ресурсы типа домработницы, консьержа, садовника. Я стараюсь даже не подбивать общую сумму, чтоб не расстраиваться. Хватает — и хорошо. Очень итальянский подход.

Интернет и мобильная связь стоят дешево, если брать пакетное предложение: за тридцать евро в месяц ты король Wi-Fi, стационарного телефона и мобилочки. Связь оставляет желать лучшего, рынок поделен между тремя операторами, "соскочить" сложно. Я вот недавно узнала, что легким нажатием какой-то кнопки я или мои дети подписались на еженедельную выплату 15 евро за политические новости, игру в брисколу и порнушку в HD-качестве. 7 месяцев оплачивала, как оказалось. На вопрос оператору, мол, как же так и почему не пришло уведомление, мне ответили что-то в стиле: "Ну, возможно, мадам знает толк в извращениях". Остался легкий досадный осадок, что платила и не пользовалась.

О РАБОТЕ

В будние дни я просыпаюсь в 8 утра, не делаю зарядку, вставляю петарду (you know what I mean) и понеслась. Дети, школа, офис, фермы, дегустации, туристы, написать три текста, забрать детей из школы, отвезти в бассейн, терпеливо ответить на вопросы подписчиков в соцсетях: где поменять замок от сумки Prada, как доехать из аэропорта в Неаполе, какой самый вкусный ресторан в Венеции и что вообще творится с погодой в Риме. Вечером ужин всей семьей, еще немного работы, несбыточные планы посмотреть сериал и крепкий сон. Мой проект #totallyitaly — семейное детище. Поэтому вовлечены и родные, и друзья. Разгребаем большой дружной командой.

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

Мне жутко повезло с друзьями-итальянцами. Меня как-то быстро приняли за свою. Круг знакомств ограничился работой, правда. Итальянцы восхищаются энергией, упорством и умением делать бизнес. У меня большой дом, вкусная еда, и все выходные и праздники проходят в режиме "Звезда сегодня готовит борщ/гриль/паэлью/триппу". Мы пьем вино, сплетничаем, громко кричим, много жестикулируем и строим планы на каникулы. Я себя чувствую в своей тарелке. С удивлением обнаружила, что так я и видела свою жизнь.

НОВЫЕ ПРИВЫЧКИ

Привычки изменились сильно. Еда по расписанию, плотный ужин в 8 вечера и капучино утром — как религия. Полная неорганизованность, беспросветная бюрократия, отсутствие тайм-менеджмента. Ко всему привыкаешь, а утренний вид на альпийские горы из окна машины и красивейшее море в часе езды компенсируют все нюансы. Старшее поколение бабушек в жемчугах с сумками "Луи Виттон" по-прежнему смотрит на меня, конечно, как на жирафа. А я на них — как на носорога. Так и сосуществуем.

ГАСТРОНОМИЯ

Мой рацион питания — медитарианская диета. Медленные углеводы, рыба с овощами, вино. Никаких вам креветок со сливками, что хорошо. Мясо на гриле готовлю круглый год. Ритуальный осьминог — когда приезжают гости. Часто покупаю у марокканцев халяльного барашка, мариную в йогурте с мятой, проникаюсь "дольче витой" максимально. Скучаю по свежим огурчикам, таким, знаете, маленьким, пупырчатым, хрустящим. В Италии их нет. Тот редкий унылый водянистый овощ размером с кабачок, который оскорбительно называют словом "огурец", я есть не могу.

