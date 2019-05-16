Где украинский учитель зарабатывает 520 гривен в час — интересные факты о жизни во Вьетнаме

Фото: Фото предоставлено Еленой Неживенко

Одесситка Елена Неживенко год живет в городе Хешмін во Вьетнаме, здесь преподает английский. Говорит, европейцам в этой стране легко обустроиться.

"Самая распространенная вакансия среди европейской и американской молодежи - учитель английского. Средняя зарплата не для носителя начинается от $17 в час. Но искать работу нужно не по резюме, а на личных интервью. Хочешь в школу, идешь туда и спрашиваешь о работе. Чтобы стать учителем мне хватило 5 минут собеседования, на которых мне задали несколько основных вопросов и смогу приступить к работе быстро. Моя зарплата $20 в час, то есть 520 гривен", - говорит Елена.

Средняя зарплата для иностранца от 1500 долларов, при этом можно работать кем угодно, начиная от повара, заканчивая менеджером высшего звена.

"Во Вьетнаме очень простая визовая политика. Чтобы получить визу нужно заранее оформить письмо - приглашение на 1-3 месяца, которое стоит от 6 до 15 долларов и по прилету оплатить визовый сбор 25-50 долларов соответственно для однократной или мультивизы", - говорит Елена.

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Во Вьетнаме очень много курортов и разнообразных видов водного спорта: сьорфінг, сьорфінг с веслом и дайвинг.

"Здесь прекрасная погода. И, хотя с мая по октябрь идут дожди, это не мешает. Они кратковременные", - говорит Елена.

Двухкомнатная квартира обойдется в 250 долларов. Жилье ищут агентов, которые есть в группах в соцсети.

"Цена на жилье зависит от района. Если это район где проживают иностранцы — дороже, если район для местных — дешевле. Колеблется от 220 до тысячи долларов, - объясняет. - В уличных киосках можно купить дешевую еду за доллар - полтора. Это что-то вроде нашей шаурмы, где много зелени и мяса. Но там она качественная. Поесть в кафе обойдется в 3-4 доллара. Обед в ресторане — 30 долларов. В магазинах много готовой еды. Например, лапша с мясом. Купить ее и разогреть дешевле, чем взять продукты и приготовить. Поэтому я разлинилась и не готовлю совсем", - говорит Елена.

Больше всего Елена скучает по хлебу и борщу. Хлеб здесь сладкий. Единственное исключение — французские багеты, в которые не добавляют сахара.