Украинка рассказала, что надо знать обязательно о менталитете грузин

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За годы проживания в Грузии иностранцы определяют несколько неписаных правил, по которым живут в этой стране.

Украинка Наталья Ходан назвала топ 5 важных полезных вещей в общении с местными.

"Никогда не спорьте с грузинами. Никогда! Это настолько бесполезно, не стоит даже начинать. Не знаю ни одного случая, когда бы кто-то смог доказать неправоту оппоненту-грузину даже будучи полностью прав. Говорят, что дядя, который клеев у нас обои, после попытки доказать ему, что узор не совпадает и надо переделывать, хлопнув дверью ушла с тахикардией в отчаянии пить успокоительное", - рассказывает девушка в своем блоге в Instagram.

Не стоит критиковать грузин. Это очень гордый народ и не воспринимает любую критику, какой бы конструктивной она ни была. Желаемого результата с критики не будет, а нервы и плохое настроение гарантировано. ⠀

Можно торговаться. На рынке, в частных лавках и магазинах, везде, кроме сетевых супермаркетов. Каждый житель страны, то грузин, или армянин, или азербайджанец, или курд, а теперь уже и все остальные народности, которые "понаехали", закономерно хотят заработать. Цену смело сбивать нельзя, особенно в туристических районах по ул. Котэ Апхази, район бань, рынки, вся Мцхета, Сигнаги.

Если продавец на рынке или в овощной лавке увидит, что вы за последние копейки покупаете у него тот гранат, то отдаст вам его бесплатно и с килограммом таких же в придачу.

Не обижайтесь, если показалось, что с вами разговаривают грубо. В грузинском языке нет рода, и отсутствуют обороты, привычные для нас. Часто фразы, которые воспринимаем как грубость это лишь несовершенное владение иностранным языком.

Стоит изучить два-три слова на грузинском. Например, "Добрый день Вам", "Благодарю Вас", "До свидания". Грузины очень любят и уважают свой язык и за подобный жест уважения будут вам очень благодарны. Вы приобщитесь к формированию положительного имиджевого образа гостя из Украины.

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Как бы мы не любили свою страну, но пожить некоторое время в другой - всегда интересно. Как устроиться на работу, является языковой барьер, кризис и бюрократия - обо всех плюсах и минусах жизни в чужих краях рассказали 8 украинок. Грузия - постсоветская страна, реставрируется, восстанавливается и прогрессирует каждую минуту, рассказала Ярослава из Украины. Но при этом, здесь все еще остается много трущоб, руин и домов прошлого века. Точно такая же параллель просматривается и в людях: огромное количество прогрессивной молодежи в крупных городах и, одновременно, большой процент населения проживает в селах и придерживается старых традиций и обычаев.