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среда, 04 декабря 2019 01:10

Украинец рассказал о реальных заработках в Польше

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Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
Александр Татжинський с девушкой Ириной Ковалишин на отдыхе.

"Впервые поехал в Польшу в 2014-м. Хотел подзаработать. Нашел через посредников работу в городе Кутно, между Лодзем и Варшавой. Работал маляром. Месяц красил стены в хостелах для украинцев на мясокомбинате. Жил там же. Привез домой 600 долларов", - рассказывает Александр Титжинський с Теребовли Тернопольской области. Имеет "карту поляка", знает польский язык. Вместе с девушкой, Ириной Ковалишин, живет в Кракове.

В следующем году Александр договорился о работе еще в Украине, но работодатель подвел.

Распечатал свое резюме и раздавал по магазинам, заведениях питания. Искал объявления на сайтах. Но чтобы быстро найти работу, обратился к посредникам. За вакансию заплатил 1200 грн. Заливал бетон на стройке в центре Кракова за 60 грн в час.

"Пришел в первый день без нужной одежды и обуви, потому что не надеялся, что буду работать на стройке. Бригадир посмотрел на меня, на мою обувь и сказал: "Нет, такие буты не подходят". В Польше на стройках очень строгие правила безопасности. Нужны каски, специальные ботинки с железными вставками на носках. Спросил, какой размер обуви нужен. Ответил, что 4. На второй день мне выдали нужную обувь. Летнюю. Один ботинок 42 размера, а второй - 43. А на улице зима. Работал так где-то три недели. За час получал 10 злотых. Работал с 6 утра до 9 вечера. За месяц позвонили по резюме, которое разносил. Приглашал поляк Бартек. У него своя фирма по изготовлению цепей, колец и карабинов из проволоки. Работал в него вечером, после строительства, зарплату получал ежедневно, после проделанной работы. Условия были значительно лучше, чем на стройке. Сидел в тепле, было время общаться с другими работниками и с Бартеком, выпить кофе".

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После обучения в Ягелонском университете работал бизнес-аналитиком.

"Сейчас работаю в крупной американской консалтинговой компании. В мои обязанности входит анализ, сортировка и блокирование информации, если она не соответствует взглядам компании. Сотрудники - преимущественно мои ровесники. Условия хорошие. Начиная с паркинга, за которым следят, завершая баром, который постоянно пополняется за счет компании. Там есть кофе, сэндвичи, сладости, крекеры, снэки и многие другие вкусности. Получаю более 18 тысяч гривен ", - добавляет Александр.

В свободное время путешествует с девушкой и пишет стихи.

Украинец Никита Сафроненко работает директором по развитию бизнеса в Пало-Альто в Калифорнии. Он рассказывает о пути в США, преимуществах и недостатки работы за рубежом, и как вообще живется вне Украины.

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