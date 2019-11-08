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суббота, 09 ноября 2019 00:20

Украинец получил гражданство Польши за спасение людей в смертельной аварии

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Автор: szczecin.wyborcza.pl
  В Польше дали гражданство украинцу Андрею Сыроватскому, который там стал героем
В Польше дали гражданство украинцу Андрею Сыроватскому, который там стал героем

Украинец Андрей Сыроватский получил польское гражданство за свой отважный поступок в июне этого года. Он отчаянно спасал пострадавших в аварии на трассе.

Там 9 июня произошло крупная авария с участием грузовика и 6 легковых автомобилей. Сыроватский как раз ехал той же дорогой в Норвегию. Он увидел момент аварии и то, как от столкновения вспыхнули автомобили с людьми, пишет Gazeta Wyborcza.

Автор: facebook
  В Польше дали гражданство украинцу Андрею Сыроватскому, который там стал героем
В Польше дали гражданство украинцу Андрею Сыроватскому, который там стал героем
Андрей Сыроватский после чудесного спасения пояснил, что даст ему польское гражданство.

"Перед переездом имел конкретную цель: устроить жизнь своих детей. Для этого и хотел получить польское гражданство. Обрадовался бы этой возможности. Это важно для детей. Они будут иметь больше привилегий при поступлении в вуз. Сыну не придется платить 3 тысячи евро за обучение в музыкальной школе, - говорит Андрей. - Я бы создал собственный бизнес. По профессии я инженер-механик. Хорошо разбираюсь в машинах. Мог бы купить дом и землю под ним. Обустроил бы на ней мастерскую и делал сам на себя. Взял бы себе помощника. Без польского паспорта можно только купить квартиру. Чем дольше живу здесь, тем больше осознаю, что сделали правильный выбор. В Украине думал как выжить, в Польше - имею гарантии и стабильность. Плачу налоги и помогаю матери в Украине".

Автор: facebook
  В Польше дали гражданство украинцу Андрею Сыроватскому, который там стал героем
В Польше дали гражданство украинцу Андрею Сыроватскому, который там стал героем

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Киевлянин 40-летний Андрей Сыроватский получил благодарность от польского маршала Западно-Поморского воеводства Ольгерда Гебилевича, 42 года. Украинец спас четырех человек во время ДТП, произошла 9 июня в польском Щецине. Там столкнулись 10 автомобилей. Шесть человек погибли, 16 получили травмы.

В знак благодарности семье Андрея Сыроватской подарили недельный отдых на море в Колобжеге.

Украинец с семьей живет в Любуского воеводства, пытался получить польское гражданство. Маршал воеводства писал письмо президенту Анджей Дуди с ходатайством об этом.

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