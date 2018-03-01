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пятница, 02 марта 2018 00:15

Украинец показал, как выглядит студенческий городок в Китае
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Автор: Максим Загоруйко
  Студенческая столовая в китайском университете
Студенческая столовая в китайском университете

В Китае студенческий билет - это также платежная карта. Только им через специальные терминалы оплачивается еда в столовой, нет никаких касс. Обслуживание 10-15 человек занимает 2 минуты.

Об этом рассказывает в своем блоге Максим Загоруйко, который учится в китайском городе Ухань, куда попал по китайской государственной стипендиальной программе. Она предоставляет бесплатное обучение, общежитие или доплату к стипендии в результате аренды жилья, медицинское страхование. А также ежемесячную стипендию $ 370 бакалаврам, $ 450 магистрам и $ 520 аспирантам.

Парень живет на территории кампуса - студенческий городок, протяженностью более 4 тыс. км. По нем ходят автобусы, которые имеют несколько маршрутов. Проезд в автобусе стоит $ 0.15. Расплачиваться можно наличными или студенческим, который нужно приложить к терминалу.

"Очень много велосипедов и электроскутеров, почти у каждого корпуса для них крытая парковка. Также по кампусу много мест для зарядки скутеров. Очень развита система аренды велосипедов. Покататься стоит 0.15 долл. в час - как проезд в маршрутке. Замок отпирается через программу на телефоне. Главная особенность проката - отсутствие специальных парковок. Велосипед можно взять и оставить где угодно. Найти ближайший можно через приложение ".

Максим Загоруйко показал, как выглядит китайский студенческий городок
Фото: Максим Загоруйко
Максим Загоруйко показав, як виглядає китайське студентське містечко
Максим Загоруйко показав, як виглядає китайське студентське містечко
Студенческая столовая в китайском университете
Максим Загоруйко показал, как выглядит китайский студенческий городок
Максим Загоруйко показал, как выглядит китайский студенческий городок
Максим Загоруйко показал, как выглядит китайский студенческий городок

Университетский городок - это не просто город в городе, это отдельная страна. Воздух чистый, кругом зелень, движение, говорит парень. По его словам, в кампусе, как и во всем городе, моют дороги.

"Забавно наблюдать, как люди бегут кто куда, услышав мелодию, напоминает поздравительную открытку или музыкальную гирлянду. Ехал как-то по кампусу на автобусе. Дорогомийка пристроилась сзади и снизила скорость, поскольку автобус катился весьма медленно. По тротуару шел парень, в ушах наушники. Видимо, очень хорошие, ведь вернул он голову только тогда, когда поток воды был уже в паре метров. Вдоль тротуара - забор, обратить некуда, поэтому бежать он мог только прямо. Стоит отдать должное парню: бег он быстро, слегка обгоняя автобус. Но, что сделал водитель последнего? Правильно, поддал газу, хотя до остановки оставалось всего ничего. Водитель "водомета" тоже ускорился и облил парня".

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"Поток воды там не очень сильный, больше воздуха. Плотные джинсы не промочит. Но на лице у пацана было столько отчаяния, что он узнал, что родители продали его цыганам. Впрочем, оно и понятно: проиграть во внезапном спринте всего за пару шагов до поворота, по которому можно было бы спрятаться. И вот самое обидное, что ни один из водителей даже не улыбнулся. Даже пассажиры автобуса не ахнули, ничего, ноль реакции".

В Европе рабочая неделя дальнобойщика длится шесть дней, но не более 56 часов. После этого должно быть минимум 45 часов паузы. Обычно фирма в это время подтягивает всех водителей на базу - большой "город" со стоянкой для машин, где грузят машины и находятся офисы. Также там находится отель, спортивный зал, телевизоры, кухня, стиральные машинки. Об этом Gazeta.ua рассказывает Елена Дровняк из Николаева, которая получила права и работает дальнобойщица.

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