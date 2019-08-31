Украинцы создали популярную базу отдыха в США

ukrainian.voanews. Американцы украинского происхождения создали популярную базу отдыха в США

Украинец Юрий Пастернак, в годы Второй мировой войны пережил пять нацистских концлагерей, переехал в США собственноручно построил базу отдыха на живописном озере недалеко от Нью-Йорка.

Место напомнило ему Украину. Местная природа действительно чем-то напоминает Карпаты: леса, горы, чистая родниковая вода, пишет ukrainian.voanews.

"Горное озеро Лейк Джордж, за 3 часа от Нью-Йорка, - популярное место отдыха от удушья и суеты большого города. Один из местных курортов принадлежит украинцам - брату и сестре Юрию и Кристине Пастернак. Этим городом они обязаны своему отцу Юрию Пастернаку. История его жизни - это уникальный пример несокрушимости человеческого духа и вознаграждение трудов", - говорится в видео.

После освобождения и окончания Второй мировой войны Юрий Пастернак несколько лет прожил в Германии, а затем переехал в Филадельфию к семье. В Америке он познакомился с будущей женой Олей из Дрогобыча, которая также пережила ужасы войны.

Первые восемь лет Юрий тяжело работал на строительстве и на заводе. Экономил заработаное, чтобы открыть собственный бизнес.

Украинец купил здесь землю, а в 1957 году собственноручно построил первые корпуса базы отдыха и назвал их "Марафон", что символизировало его непростую жизнь. За несколько лет Юрий-старший выкупил еще один курорт, "Фламинго", и решил оставить это название.

Курортный сезон на этой базе отдыха длится с конца мая до середины сентября. Бизнес идет хорошо, и люди за год вперед заказывают номера.

"Папа хотел иметь "американскую мечту" - тяжело работать, но иметь свое и быть гордым вместе с того", - рассказывает Юрий Пастернак-младший.

Его отец дожил до 91 года и почти до самой смерти 12 лет назад руководил курортом. Теперь здесь работают его дети, которым он передал любовь к Украине.

"Мы американские граждане, но внутри мы украинцы, и это передаем нашим детям", - говорит Юрий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первый ушел с молотка за считанные минуты - украинка продает ангелов по всему миру

Курорт довольно популярный, и есть немало семей, для которых отдых здесь превратился в семейную традицию.

"Мы приезжаем сюда последние 20-25 лет. Нам всегда здесь нравится. Здесь хорошие люди, мы знали маму и папу, когда они еще были живы, знаем Юрия, его жену Лорен, Кристину. Они прекрасные люди. Курорт очень хороший", - говорит туристка из Нью-Джерси Мэри Поверс.

Владельцы "Фламинго" надеются, что курорт и в дальнейшем останется семейным бизнесом: новое поколение - сыновья Кристины - уже подрастают.

В США самое дорогое жилье в Нью-Йорке, а также в Сан-Франциско штата Калифорния. Там вообще жилье очень дорогое. Купить практически невозможно. В Беркли контролируют цены на аренду жилья. Владелец квартиры или дома не имеет права поднять арендную плату более чем на 10 процентов в год. Поэтому цена за аренду может вырасти разве что на несколько десятков долларов.