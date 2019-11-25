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вторник, 26 ноября 2019 00:20

У каждого своя квартира: диаспорянин сравнил украинские и нидерландские приюты

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Блогер из Донецка с ником pauluskp сейчас живет в небольшом городке в Нидерландах. Там дважды в неделю он волонтерит в доме для престарелых.

Автор: pauluskp.com
  Диаспорянин сравнил украинские и нидерландские приюты
Диаспорянин сравнил украинские и нидерландские приюты

Здесь живет 60 человек. У каждого отдельная квартира. Выглядит как обычный многоквартирный дом или хороший отель, где дополнительно создана современная инфраструктура для людей с ограниченными возможностями: специальные лифты, туалеты, кинозал, ресторан, буфеты на этажах, специальные комнаты отдыха с приятным освещением и дизайном. Это важно для страдающих болезнью Альцгеймера, пишет svoi.city.

На первом этаже продуктовый магазинчик, а также периодически приезжает передвижной магазин одежды.

Пенсионеры на электроскутерах катаются в обычные магазины и супермаркеты, гуляют – ведь по всей стране создана безбарьерная среда. Все постояльцы местные, родственники живут рядом и приходят в гости. Однако, уход осуществляют профессиональные сотрудники.

"Вместе с другими волонтерами прихожу на пару часов для участия в различных "активити": гоняем чаи с пенсионерами, устраиваем танцы, играем в шуле, смотрим и обсуждаем фильмы. Иногда сюда приносят маленьких животных, вроде кроликов. Иногда организовывают спортивные состязания. В общем, просто общаемся", - пишет блогер.

Автор: pauluskp.com
  Диаспорянин сравнил украинские и нидерландские приюты
Диаспорянин сравнил украинские и нидерландские приюты

Основная цель – дать живущим здесь пенсионерам как можно больше положительных эмоций.

"Первый раз я попал сюда на дискотеку и был впечатлен происходящим. Волонтеры танцевали со всеми, даже с неподвижными бабушками и дедушками, прикованными к инвалидным коляскам. Брали за руки и под мелодии их молодости бережно катали коляски по кругу".

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В родной Украине правительство доводит стариков до скотского нищенского состояния и даже убивает их под одобрительные возгласы патриотичной толпы. А совсем недалеко, люди смогли построить другое общество, где здравый смысл и гуманизм торжествуют, и это не фантастический фильм, не утопия, а самая что ни на есть реальность, в которой и я тоже участвую. Без преувеличения, меня это делает счастливым, подчеркнул он.

В Украине дома престарелых напоминают режимные объекты, тюрьмы. Администрация может диктовать тюремные правила, отбирать телефоны, ноутбуки, психологически давить, ограничивать свободу передвижения. Могут отказать человеку в помощи только потому, что он с ограниченными возможностями. Унизительные правила и контроль, основанный на стукачестве, вседозволенность администрации – повсеместно распространенная норма.

Украинка Юлия Линкевич уже семь лет живет в Норвегии, получила там образование, приобрела авто, жилье, официально трудоустроен, свободно говорит на норвежском. Но всего этого она достигла не сразу.

Юля рассказала о трудностях переезда и адаптации, обучения и работу, отношение норвежцев к отношениям, экологии и большую любовь к природе.

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