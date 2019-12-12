Такси никто не пользуется, потому что непомерно дорогое — украинец поделился впечатлениями от Норвегии

Фото: dou.ua

Украинец Александр Иванов работал программистом в Испании. Год назад переехал из тамошнего тепла в холодный норвежский климат. Рассказывает, что это произошло совершенно спонтанно. Ибо хотя и подумывал менять работу, не имел конкретных намерений по Норвегии. Но когда представители рекрутингового агентства предложили интересный проект, вспомнил, что давно хотел посмотреть, как живут норвежцы и самому поселиться в этой стране. Алексагдр поделился впечатлением на ресурсе dou.ua.

Сама Норвегия не входит в ЕС, работать в стране без дополнительных хлопот могут только граждане ЕС (и то им надо регистрироваться в полиции, оформить резиденцию). Однако мои усилия для переезда тоже были минимальными. Компания, в которой собирался работать, имеет контракт с компанией, которая помогает иностранцам с переездами. Со мной связался их представитель попросил прислать список документов (резюме, отсканированный паспорт, диплом о высшем образовании, фотографии). Далее от меня ничего не зависело — компания сама подала мои документы для оформления резиденции. Только когда я уже приехал в Осло в мае, меня встретил тот же представитель компании, вместе пошли в полицию, чтобы зарегистрироваться.

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Документы на резиденцию рассматривались в течение трех недель, я в это время еще отрабатывал обусловленный месяц на работе в Испании. Потом еще взял месяц каникул для себя. С компанией договорился, что начну 8 мая, через два месяца после того, как принял предложение. В Норвегии срок отработки — три месяца, поэтому проблем с тем, чтобы приступить к работе в удобное для меня время, не было.

Автор: dou.ua Ипотеки здесь доступны всем. Если есть хорошую работу, то вполне посильный первый взнос за ипотеку - 15%, если тебе больше, чем 34 года, и 10% - если меньше.

Вид на жительство и работу мне выдали на три года. С этим разрешением могу работать только программистом. Скажем, если захочу продавать в магазине, придется еще раз подаваться уже на другую резиденцию. Когда проходит три года, получаешь постоянный вид на жительство — тогда можешь работать в любой сфере без дополнительных разрешений.

Жилье

Компания сняла жилье на первый месяц, в то время искал себе постоянное жилье. Норвегия — это страна с маленькими брендами, здесь все представлено в одном наборе. Есть один сайт по поиску жилья вроде нашего ОLX - Finn, что в переводе означает "Ищи" (им владеет компания, в которой работаю). На сайте можно найти все, в том числе объявления о работе, покупку, аренду жилья. Искать мне помогал представитель агентства переездов. Вместе и ходили осматривать квартиры. Посмотрели где-то 5, пятую я снял.

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На сайте можно найти жилье, которое сдает как владелец, так и риэлторы. Отдельные агентства недвижимости занимаются квартирами в целых конкретных подъездах. Они также предоставляют и сервисы: имеют своих слесарей, сантехников, электриков. Если в квартире что-то сломалось, я не должен платить за это, что достаточно выгодно. Знакомые рассказывали, что за 10 минут работы (мастер подключал стиральную машинку), заплатили 1000 крон (€ 104). У меня же эти услуги уже включены в аренду.

Жилье выбирал учитывая расположение: хотелось жить поближе к центру. На велосипеде к работе ехать минут 10, пешком идти полчаса. Мой дом состоит из 5 этажей - и это максимум для столицы, больших многоэтажек в Осло нет.

Автор: dou.ua Еще 50 лет назад Норвегия была одной из самых бедных стран в Европе.

Квартира площадью 42 м2, новое жилье, только отремонтировано. Когда смотрели эту квартиру, хозяин еще белил стены. Великолепная звукоизоляция, хорошее отопление, что важно для холодных зим. Въехал в пустую квартиру, была сделана только кухня и ванная и были электроприборы (холодильник, духовка, стиральная машинка, плитка). Мебель пришлось покупать с нуля — но фирма тоже дала на эти расходы 17000 крон (€ 1700).

В месяц плачу за аренду 12 000 крон (€ 1200). Для Осло это довольно средняя цена. Если от центра ехать 40 минут на транспорте, можно платить 10 000 крон (€ 1000). Если жить в самом центре или в престижных районах, то цена достигнет минимум 15 000 крон (€ 1500) и выше. Цены на жилье высокие, но пропорциональны зарплат, поэтому все доступно.

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Когда подписываешь договор, должен внести депозит — на случай, если что-то из имущества сломается. Но тоже все сделано круто: идешь в банк, он открывает депозит специально под квартиры (каждый банк имеет такую ​​опцию). В целом этот депозит составляет три месячные квартплаты. Если добавить к этому еще сумму аренды за первый месяц, то сначала выходит болезненная сумма.

Автор: dou.ua Средняя зарплата программиста - 650 000 крон (€ 66 тыс.).

Район, в котором живу, называется Grunerløkka. В 80-х годах здесь были фабрики, заводы, индустриальная зона. Последние лет десять, как мне рассказывали, район начали активно застраивать барами, кафешками. Здесь живут хипстеры, это молодежный район. Но не шумно, как и вообще в Осло — после 21:00 город затихает.

В Норвегии прекрасно оцифрованные различные сервисы, в том числе оплата коммунальных услуг. Получаешь social security number, к которому можно все подвязать: все твои налоги, банковские счета, письма от налоговой и других государственных служб. Ежемесячно на электронку приходит квитанция, которую можно оплатить через сайт банка или мобильное приложение. Счета достаточно небольшие.

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За воду здесь вообще не платят, то полгода платишь 500 крон (€ 50) за поддержку системы водоснабжения. Средний счет — летом 150-200 крон (€ 15-20), зимой может быть 500-700 (€ 50-70) (что тоже довольно нормально, потому что в Испании летом платил 50-60 евро — не сравнить). 98% электричества в стране — восстановительное, есть ветряки и гидроэлектростанции, поэтому услуги дешевы.

Ипотеки здесь доступны всем. Если есть хорошая работа, то вполне посильный первый взнос за ипотеку - 15%, если тебе больше, чем 34 года, и 10% - если меньше. То есть государство поощряет молодежь покупать собственное жилье. Ставки на ипотеку низкие: всего 2%. Выплаты по ипотеке в большинстве случаев не больше, чем выплаты за аренду, а то и бывают меньше. Если жить и работать вместе с девушкой / женой, достаточно выгодно платить ипотеку.

Автор: dou.ua Чтобы завезти из Европы в Норвегию машину на дизеле или на топливе, должен заплатить еще столько же, как стоит машина.

Цены отличаются в зависимости от района: в районе, где я живу, ремонт на 60 м2 можно купить от 3 миллионов крон (€ 306 тыс.) И выше. Бывают цены 6-7 миллионов крон (€ 612-714 тыс.), Если помещения в новых районах в новостройках. Если рядом фьорда, цена может составлять 13000000 крон (€ 1300000). Многие люди (особенно семьи с детьми) покупают дома за пределами Осло (15-20 минут поездом от столицы) - получается недорого, около 7000000 крон (€ 714 тыс.).

Работа

Мой рабочий день составляет 7,5 часа + полчаса на обед. В Испании было 8 + час на обед, то есть уже на этом еженедельно экономится 5 часов.

По культуре работы: в Норвегии нет иерархии, все обращаются друг к другу по имени и нет такого, чтобы босс тебе приказал, а ты это делаешь. К тебе есть кредит доверия, крайне редко происходит такое, что кто-то приходит и дает указания, стоит над головой. Высокий уровень автономии как на уровне команды, так и компании в целом. При этом все четко знают, кто за что отвечает и кому предстоит выполнить. В той же Испании многое откладывалось, здесь же все четко и по полочкам.

Средняя зарплата программиста - 650 000 крон (€ 66 тыс.). Выпускник университета на первой своей работе может получать 450 000 крон (€ 46 тыс.). В сфере нефти и газа эта сумма может достигать миллиона крон (€102 тыс.). Если ты фрилансер, то можно спокойно зарабатывать 1,5-2 миллиона крон (€ 153-204 тыс.). Зарплаты огромны.

Автор: dou.ua Перелеты внутри страны невероятно дешевыми: из Осло на север и обратно можно долететь за 600 крон (€ 61)

Все думают, что в Скандинавии большие налоги, на самом деле это не так. В той же Германии они выше. Я сейчас плачу их 28%. Вижу, на что они идут: на прекрасные школы, детсады, почти бесплатную медицину. Когда идешь к врачу, платишь за визит, но только твои расходы на медицину превышают 2000 крон (€ 204) в год, все остальные визитов бесплатные. Так же бесплатные операции, роды. Кроме стоматолога: он платный. Хотя моим рабочим контрактом предусмотрена частная медицинская страховка и большие скидки на услуги дантиста. Не сталкивался с этим, но, цены, очевидно, высокие, потому что сами норвежцы ездят лечить зубы в Польшу.

Общие впечатления о стране

Сами норвежцы жалуются на то, что у них много бюрократии, хотя для меня не слишком очевидно, где именно они ее видят. Когда я отправился на SSN, мне сказали, что это займет 4 недели. Я принес свой рабочий контракт, другие документы. Это немного долго, потому что без этого номера не можешь открыть счет в банке. Поэтому почти полтора месяца я жил и рассчитывался евро, что невероятно било по карману. Но ровно через месяц в моем почтовом ящике был этот номер. Здесь вообще много завязано на традиционной почте: письма от банка (карта тоже пришла по почте), от врача. Это может показаться старомодным, но очень удобно, не возникает никаких проблем.

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Все очень оцифровано: подаешь декларацию о налогах в цифровой форме. Все, что можно представить, является в цифровой форме. Многие говорят об Эстонии как образец е-правительства - не вижу, чтобы Норвегия здесь в чем-то отставала.

Также поразило, насколько Норвегия децентрализована. Когда я познакомился с норвежцем из маленького города Molde (север страны), что мне могло прийти в голову? Непонятные дома, не слишком качественные дороги, два магазина на весь город?

Автор: dou.ua В месяц аренда однокомнатной квартиры в Осло обходится в 12 000 крон (€ 1200).

Но эта маленькая страна с населением в 5 000 000 человек разбивает этот стереотип полностью. В городе с населением 25 000 человек оперирует обширная сеть автобусов, аэропорт, осуществляющий несколько десятков рейсов в день, 4 автомобильные салоны, 4 торговых центра и футбольный стадион.

Еще 50 лет назад Норвегия была одной из самых бедных стран в Европе. Но бывает такое, что однажды утром просыпаешься и выиграешь джекпот. Для Норвегии таким джекпотом стало то, что у берегов нашли месторождение нефти. С тех пор началось стремительное развитие, уровень жизни очень повысился. Сейчас это одна из самых дорогих стран в Европе. Соответственно, с самыми большими зарплатами.

Правительство сделало ставку на добычу нефти, развитие нефтегазовой промышленности и в меньшей степени акцентировал на развитии других отраслей. Это особенно контрастирует с соседней Швецией, где есть такие всемирно известные бренды, как ИKEA, Spotify, Electrolux, Volvo, H & M. То есть местная экономика намного разнообразнее. Но уже лет пять как правительство Норвегии начал воплощать различные программы для стартапов, поддерживать отрасль IT, зеленую энергетику, электрокары, возобновляемую энергетику. В Осло я увидел больше Тesla, чем за всю свою жизнь.

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Чтобы завезти из Европы в Норвегию машину на дизеле или на топливе, должен заплатить еще столько же, как стоит машина. Зато владельцев Tesla освобождают от налогов, им не нужно платить за парковку; по городу есть станции для зарядки.

Многие люди ездят на велосипедах, я себе тоже приобрел. Есть система проката велосипедов. По всему городу установлены станции, на каждой — от 20 до 40 велосипедов. Покупаешь абонемент на сезон (длится с мая до конца ноября, пока улицы не покроются инеем) 400 крон (€ 41), невероятно дешево. Есть мобильное приложение для этого: подходишь на станцию, жмешь кнопку "Разблокировать велосипед" и должен 45 минут, чтобы доехать до следующей станции и вернуть велосипед. А там можно взять еще раз - и так снова. В Осло много велосипедных дорожек, это очень удобно. Я практически не пользуюсь другим транспортом, только на дальние расстояния. На работе, с работы, с друзьями встретиться, в магазин поехать — везде выручает велосипед.

Норвегия интересная страна с точки зрения географии: покрыта горами, фьордами, лесами. Железные дороги здесь прокладывать очень трудно, поэтому их проложили, где смогли. Многие туннели, есть даже длиной 25 километров. Между норвежскими провинциями ходят автобусы, их сеть тоже развита: можно найти автобус в любую точку Норвегии (с несколькими пересадками).

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Но больше всего передвигаются самолетами. Перелеты внутри страны невероятно дешевые: из Осло на север и обратно можно долететь за 600 крон (€ 61). Если тебе меньше чем 26 лет, получаешь скидки 30-40%. Люди, которые работают в Осло, но живут на севере или в центре страны, пользуются такой фишкой, как годовой абонемент на самолет. Если покупаешь его, тогда один полет стоит 100 крон (€ 10). Есть много людей, которые каждый день туда и обратно летают в Осло.

Такси здесь никто не пользуется, оно невероятно дорого. Не знаю цены за километр, но доехать из центра в аэропорт будет стоить 1000 крон (€ 102), из одного района в другой - 500 крон (€ 51). Мало кто им пользуется, потому что есть ночные автобусы; трамваи ходят в 1-2 часа ночи.

Американцы проще относятся к вещам. Если в арендованной квартире сломалась стиральная машина или микроволновая печь, владельцы просто покупают новые. К квартирантов не будет никаких претензий. В коридорах многоквартирных домов можно увидеть коробки с различными посылками, что оставляют курьеры. И никто не заберет чужую вещь.