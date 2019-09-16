Сын в школе Даниэль, а дома Богдан – украинцы рассказали о жизни в Финляндии

Фото: svenska.yle.fi

Чтобы нормально жить в Финляндии, не нужно нести шоколад врачу или виноград библиотекарю. Там никого не приходится подкупать. Может, вам и придется привыкнуть, что дома сына зовут Богдан, а в школе – Даниэль. Зато не придется пахать на трех работах, рассказывают переехавшие в Финляндию украинцы – боксер, художник и предприниматель. Обратно на родину их не тянет.

Сегодня в Остроботнии живут почти 10 тысяч иностранных граждан. За десять лет их число удвоилось, пишут на ресурсе 112.ua.

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Петр Федорян и Дмитрий Еременко были в числе первых украинцев, приехавших в 2006 году в Уусикаарлепюу. За десять лет число украинцев в Уусикаарлепюу выросло с нескольких человек до сотни.

"Я приехал сюда, потому что мне предложили работу на меховой ферме в Мунсале. У нас на родине зимой было очень мало работы, поэтому мы с удовольствием отправились сюда", – рассказывает Петр.

Автор: svenska.yle.fi Петр Федорян занят в строительстве и проводит алмазное шлифование бетонных полов

Еременко приехал в то же время, и они вспоминают, как было здорово.

"Мы были приятно удивлены, какой хороший и тихий поезд. Мы смотрели в окно и ожидали худшего, думали о том, куда едем. Нас встретил фермер и отвез в хорошую "двушку" в Уусикаарлепюу, там была баня, и все было очень здорово. Мы удивились, но это было позитивное чувство", - отмечает Дмитрий.

"Кутикулы" на заднем дворе

Сегодня ни тот, ни другой больше не работают на меховой ферме. Федорян занят в строительстве и проводит алмазную шлифовку бетонных полов. Еременко работает на фабрике Snellman в Уусикаарлепюу, а в свободное время участвует в соревнованиях по боксу и тренирует юниоров. Сейчас оба бегло говорят по-шведски, но сначала Федорян не знал даже английского. Какое-то время он играл на барабанах в одном из приходов Уусикаарлепюу.

Он одолжил плоскогубцы на работе, чтобы поправить барабаны и улучшить звук. Но вдруг инструмент куда-то исчез, и Федорян подумал, что надо спросить пастора, не поможет ли он ему его отыскать.

Автор: svenska.yle.fi Дмитрий Еременко в свободное время участвует в соревнованиях по боксу и тренирует юниоров.

"Я стал искать в словаре слово to find (найти), но перепутал его с to fight (драться) и спросил пастора, не может ли он помочь мне подраться, – рассказывает Петр, - В другой раз я сказал, что на заднем дворе у меня кутикулы (nagelkött по-шведски), это звучало похоже на ежей (igelkott по-шведски)", - вспоминает Петр.

Богдан и Кирилл стали Даниэлем и Самуэлем

Конечно, сталкиваешься и с трудностями, когда приезжаешь в новую страну и видишь другую культуру, говорит Петр.

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"Есть культурные различия. Но мне не кажется это такой большой проблемой, потому что люди тут открытые. Все проблемы решаются, отмечает мужчина, - Мои дети абсолютно ничего не теряют. Они знают два языка, у них по два имени. Даниэль и Богдан. Даниэль – в школе, а дома он Богдан".

Младшего сына зовут Самуэль в школе, а дома – Кирилл.

Спокойно и можно развиваться

Дмитрий Еременко рассказывает, что, по ощущениям, в его родной стране люди живут под постоянным давлением и в стрессе, что делает их раздражительными.

Автор: 112.ua В Остроботнии живут почти 10000 иностранных граждан

"Все думают только о том, где найти работу и достать денег. Я знаю многих семейных людей, у которых две-три работы. Найти работу нелегко. А когда приезжаешь сюда, то видишь: тут совершенно спокойно. Люди хорошо себя чувствуют, им жить веселее".

Для Петра Федоряна лучшее, что есть в Финляндии, – это возможность развиваться.

"Развивайся как хочешь. Гораздо проще найти свое место, определиться с миссией и понять, как видишь свое будущее".

Он объясняет, что люди здесь уважают друг друга и понимают, что развитие одного человека приносит пользу и другим.

Автор: svenska.yle.fi Петр Федорян и Дмитрий Еременко приехали в 2006 году в город Уусикаарлепюу.

"Люди осознают пользу здоровой конкуренции и распределения ресурсов. Деньги распределяются между большим количеством людей, и это в свою очередь дает больше возможностей еще большему числу людей".

Виноград и шоколад не работают

Дмитрий Еременко рассказывает, что в Финляндии нет коррупции и преступности, к которым украинцы привыкли на родине.

"В Украине приходится платить врачам, полицейским, все чего-то от тебя хотят. У всех слишком маленькая зарплата, и ее не хватает на жизнь, поэтому они хотят больше денег".

По его словам, это касается всех – от рядовых граждан до высокопоставленных чиновников. Он рассказывает, как в первый раз пошел к врачу в Финляндии.

Автор: svenska.yle.fi Сначала мужчины работали на меховой ферме в Мунсали

"Я подумал, что, наверное, стоит купить шоколадные конфеты и угостить врача. Раза два я так и сделал. Она не понимала, зачем это я, и отказывалась".

Петр Федорян однажды просидел за компьютером в библиотеке дольше, чем ему позволяло оговоренное время. Тогда он пошел и купил библиотекарю винограда.

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"Я увидел по ее лицу, что она совершенно поражена и не понимает, что происходит. Но она взяла его и поблагодарила. При этом видно было, что она вообще не понимает, что я пытаюсь сделать".

Ни один из мужчин не допускает мысли о переезде обратно в Украину. Может, на пенсии. Но они говорят, что дети их родились и прижились в Финляндии, и для них это будет сложно.

"Я порой скучаю по родине и родной природе. Мечтаю вернуться туда, когда выйду на пенсию. Но за 12 уже прожитых здесь лет я обзавелся отношениями, завязал контакты, получил какие-то возможности. Все завязано на Финляндии, нет никакого смысла ехать обратно", – говорит Петр Федорян.

Во Франции даже доставку еды на велосипеде надо оформлять как предпринимательство. Достаточно 15 минут для регистрации бизнеса, если есть все необходимые документы. При зарплате в 2000 евро (55 860 грн) налоги составляют около 400 евро (11 172 грн) в год.