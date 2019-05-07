Студентка рассказала как бесплатно поехать учиться в Словакию

Фото: tripmydream

Существуют образовательные программы для студентов, которые дают возможность поехать на полностью оплачиваемый тренинг на английском языке.

Тамара Драгина рассказала про одну из таких программ, где можно продуктивнее налаживать культурный обмен между странами и обучать молодых людей, чтобы они потом делились опытом и делали мир образованным и дружным пишут на ресурсе tripmydream.

Темы таких тренингов очень разные, начиная с переработки мусора и заканчивая секс-воспитанием. Образование проводят эксперты в этой области и почти все время проекта с вы учитесь и потом чуть-чуть путешествуете. Участников на одном таком проекте примерно 20-25 и все они из разных стран. Например, 5 из Украины, 5 из Германии и так 25 всего, изо всех уголков мира, обязательно, страны с разным уровнем жизни, чтобы произошел действительно максимально насыщенный обмен.

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В конечном итоге, получается колоссальный культурный обмен, и люди не только учатся по теме тренинга, а и развиваются как личности, знакомятся с новыми взглядами и задумываются о новых, неизвестных ранее вещах.

Автор: tripmydream Население Словакии как население Киева умноженное в два раза.

"Об образовательных программах я узнала от подруги, которая, как раз вернулась с такого проекта из Эстонии. Тогда, я ещё ни разу не бывала за границей и, конечно же, я настороженно заинтересовалась идеей и решила... ничего не делать, сказки какие-то, слишком хорошо все звучит, так не бывает, - рассказывает Тамара, - Через месяц, я опять встретила знакомую в коридоре общежития и оказалось, она уже вернулась из Грузии, с другого проекта и выглядела еще радостнее. Я прям вот очень ей позавидовала и начала разбираться, что это за программы такие и как туда попасть. Так я подала заявки на пару проектов и не прошла, оказалось, желающих много и все зависит от приоритетности страны, в Германию или Италию попасть почти нереально и казалось очевидным, что нужно подавать в непопулярные страны. Как же хорошо, что именно так было нужно, иначе, я бы могла не узнать об одной очень непопулярной и такое обаятельной стране. Все что нужно, чтобы попасть на проект, это написать мотивационное письмо на английском, как ты связан с темой тренинга и почему именно тебя должны взять и показать, как ты потом будешь использовать свой опыт после проекта".

Несколько раз девушка не прошла и почти отчаялась, все еще обновляла страницу с заявками на тренинги. В три часа ночи готовилась к экзамену (все же так делают, правда?) и, по привычке, обновила страницу с проектами и увидела заголовок "Отличный шанс для новичков, проект в Словакии".

Автор: tripmydream Население Словакии как население Киева умноженное в два раза.

"Проект был об экологии, а так как я в школе немного участвовала в конкурсе на лучшую идею по очистке воды и даже куда-то прошла, то мотивация у меня была даже очень убедительная. Заполнила анкету, написала письмо и только потом увидела, что это в Словакии и в городе Банская-Штявница даже немного расстроилась, но потом вспомнила, что я вообще нигде не была и забыла о заявке. Не очень я верила, что пройду, но хотелось безумно. Путешествовать хотелось дальше маршрута Харьков – Львов и это давно было мечтой, но я училась в университете и вот недавно получила загранпаспорт, он уже год лежал новенький и совсем без виз внутри", - рассказывает Тамара.

К ее удивлению, она прошла на этот проект. Ей позвонили и поздравили. Первым делом Тамара посмотрела на карту, где эта Словакия вообще находится?

"Такая маленькая, так рядом, а я совсем ничего о ней не знаю. Это будет интересно и, скорее всего, там не очень здорово, раз ничего не слышала раньше. Да уж, не Канарские острова, но все же что-то, - вспоминает девушка, - Тогда казалось, что чем страна популярнее и чем известнее, тем лучше, всем не не просто так нравится. А потом я поняла, что каждому своё, и это "свое" не всегда совпадает с тем, что популярно".

Автор: tripmydream Очень популярная профессия реставратора домов и вещей

Население этой страны, это как население Киева умноженное в два раза. Больших городов нет априори и в столице, Братиславе, живет всего чуть более 400 тысяч человек (для сравнения, во Львове живет примерно 720 тысяч).

"Я ехала на проект в город Банская-Штявница и все мои друзья, которые слышали это название говорили мне примерно следующее – "ну, с чего-то нужно начать". Я думала примерно так же, пока не попала туда. Сказочные улицы и разноцветные дома, можно описать это и так, а можно сказать, что весь город внесен в Список мирового природного и культурного наследия ЮНЕСКО, - вспоминает Тамара, - Самое почитаемое дело там, это заниматься реставрацией домов и всего, что можно реставрировать. Почти все дороги в городе, а их там не так много, вымощены из камня и все они ведут к озерам или к замкам и постоянные спуски-подъемы не заставят скучать в пути... да, это было гораздо больше, чем я ожидала увидеть".

Девушка не ожидала, что на 11 тысяч людей там так много кафе и ресторанов.

Автор: tripmydream Банская-Штявница это город среди гор, добраться туда можно с пересадками на поезде или на автобусе.

"Особенно меня радовали их названия – "Ностальгия", "Монархия", сразу было понятно, что хозяин этих заведений один человек, - отмечает Тамара, - Это так и есть, он сам мне сказал, что нравятся ему эти вот "-ия" – романтично звучит. Бар прямо на ступеньках возле статуи, каждый вечер концерт в арт-кафе и добраться туда можно по извилистым дорожкам, среди разноцветных, кажется пустующих домов. Это было гораздо больше чем "начать хоть с чего-то" – достойное такое начало".

Банская-Штявница это город среди гор, добраться туда можно с пересадками на поезде или, гораздо удобнее и быстрее, на автобусе. Ближайший "большой" город – Банская-Быстрица, известен двумя университетами и этого очень даже достаточно, учитывая население и то, что далеко не все после школы идут учиться в ВУЗЫ.

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Непопулярность и самобытность меня зацепили и влюбили в себя. Уровень жизни в Словакии на уровне с Польшей и даже немного выше, но почему-то об образовании в Польше и Чехии слышали все, а вот о словацком – нет.

"В своих мечтах я задумалась о том, чтобы связать свою жизнь с этой страной, так мне там понравилось, вот только звучало все не очень престижно и слегка рискованно. А стоит ли? - рассказывает Тамара, - Проект прошел волшебно, оказалось, что в Штявнице есть свой мусороперерабатывающих завод и пластиковые бутылки там выбрасывают в отдельную урну, а потом, эти бутылки сортируют по цвету и перерабатывают. Это было так очевидно и привычно словакам, но мне все было новым и диким. Вернее, после проекта, то, как мы поступаем в с мусором в Украине мне казалось диким. Когда кушаешь йогурт, коробочка от него выбрасывается в одно ведро, а эта бумажка сверху в другое, и потом и то и то, будет переработано, прелесть же".

Автор: tripmydream Образование для украинцев бесплатное, при условии, если вы знаете словацкий язык.

После того первого проекта Тамару охотнее брали на другие. Девушка побывала в Италии, Германии, Венгрии и Польше.

"Меня все еще манила именно Словакия, она была особенной, горы и огромные просторы, среди них маленькие уютные, чистые города, это точно замечательное место для жизни, - отмечает Тамара, - Мне всегда было интересно то, что не популярно и я решила поехать учиться после бакалавриата в Словакию. Образование для украинцев в там бесплатно, при условии, если вы знаете словацкий язык. Университетов достаточно много и я решилась на этот шаг, переезжаю в эту маленькую, непопулярную страну, которая так близко к дому, к Украине".

Начала учить язык, подала документы и ждала результатов. Тамару приняли в университет в Нитре, город в часе езды от Братиславы. Она никогда там не была до момента, когда пришло время ехать на учебу.

Обучение в Лондоне отличается количеством дней в неделю. Их гораздо меньше, чем в Украине