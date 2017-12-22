Столкнулся с рэкетом: украинец открыл один из самых популярных ресторанов Италии

Автор: из архива Николая Олексива Николай Олексив открыл украинский ресторан в Италии

Украинец Николай Олексив, который десять лет живет в итальянском Неаполе, открыл магазин украинских товаров и ресторан "Анастасия".

"После свадьбы поставил цель чего-то добиться до 30 лет. Мечтал открыть собственный украинских ресторан. Но не имел на это средств, - рассказывает Gazeta.ua Николай Олексив. - Поэтому в 27 лет открыл магазин украинских товаров. На это нужно было где-то 30 тысяч евро. Имел лишь около 5 тысяч. На свой страх и риск остальные одолжил. Закупил товар на немецкой базе. В день открытия магазина в кармане осталось 20 евро. К вечеру выторговали 400 евро выручки. Докупили товар и начали работать. По чуть-чуть отдавали занятые деньги".

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По словам украинца, магазин трижды обворовывали. Несмотря на желание все бросить, взял себя в руки. Одолжил заново деньги и закупил новый товар. Когда бизнес пошел, решил открыть ресторан. Назвал его в честь дочери Анастасии.

"Начал искать помещение. Очень понравилась здание бывшего ресторана за городом. До меня в нем сменилось десять владельцев. Работали по полгода и закрывались, - говорит Николай Олексив. - Труднее всего было получить все разрешения. Потратили на это шесть месяцев. Приходил в коммуну, показывал, что имею необходимые документы. Отвечали, что все равно надо ждать установленную норму. Чтобы смог открыть заведение на два месяца раньше, в городском совете собрались чиновники и дать совместный разрешение".

Фото: из архива Николая Олексива

На открытие пришло человек 500. Приехал мэр города, чтобы поздравить украинскую общину.

"В ресторане сделали украинско-итальянскую кухню. Поваров, которых набрал сначала, выгнал. Первые три недели были заняты все столики. Они не могли справиться с задачей, начал терять клиентов. Попросил приехать свою крестную, которая работала поварам в Украине . Вместе с моей мамой они взяли под контроль и довели до ума кухню. Затем на шесть месяцев забрал из другого ресторана итальянского повара. За это время научил украинцев готовить их блюда".

После открытия ресторана столкнулся с конкуренцией. Владелец подобного заведения прислал группу рэкетиров, вымогавших деньги. Угрожали маленькой дочерью и семьей.

"До того, как начал открывать ресторан, встретился с украинцем - обладателем похожего заведения. Говорит: "Уже много ресторанов открывалось и закрывалось. Ты на очереди". Тогда не обратил на это внимания. После открытия многие его клиентов перешли к нам. Он прислал ребят. Говорили, что мешаю работать, требовали платить за это деньги".

После этих случаев Николай Олексив обратился в полицию. Оказалось, на этих людей жаловались не впервые. Они занимались рейдами, собирали деньги с украинцев, которые открывали бизнес и работали в Италии. Полиция всех арестовала.

Сейчас Николай Олексив мечтает создать сеть таких заведений и стать лучшим украинским ресторатором в Италии.