"Сначала училась переходить дорогу", - украинка рассказала об экстремальной жизни на Филиппинах

Фото: Елена Мазур

Киевлянка Елена Мазур в 2009 году поехала работать в Филиппины. Украинка рассказала почему она променяла спокойную столичную жизнь на мегаполис Юго-восточной Азии с сумасшедшим движением на дорогах, пробками, жарой и неприятными запахами.

"Работаю в небольшой IT компании, руковожу подразделениями колл-центра и маркетинга. На работу хожу пешком, в сезон дождей беру такси. В офисе у меня друзей нет. Филиппинцы не разделяют дружбу и бизнес. Дружить – значит потерять авторитет руководителя", - говорит Елена.

Первые месяцы снимала крошечную студию недалеко от офиса, училась переходить дорогу. Светофоры не работают ни для водителей, ни для пешеходов.

"Цены на коммунальные услуги - самые высокие в мире после Японии. При сознательной экономии ежемесячный счет составляет 200-250 долларов за квартиру в 90 квадратных метров (6 700 грн)", - рассказывает украинка bit.ua.

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Продукты покупаю в больших супермаркетах или на ярмарках, которые проходят каждые выходные.

На Филиппинах начала есть много тропических фруктов. Папайю, ананасы и кокосовое молоко покупаю регулярно. В Маниле много ресторанов азиатской кухни. Обожаю китайский и индийский, люблю корейские барбекю-рестораны.

Филиппинская кухня для меня слишком тяжелая. Они любят свинину, рис – все жареное и хрустящее. Национальные блюда - бибинка – блин из рисовой муки в банановом листе, синиганг – прозрачный суп с рыбой или креветками и лечон – молочный поросенок, жареный на вертеле.

Филиппинцы очень любят развлечения – шопинг, кино, рестораны. Достаточно часто выбираются на воскресные бранчи целыми семьями (до четвертого поколения).

"Если на выходные остаюсь в Маниле, то стараюсь найти какое-то интересное событие, выставку, концерт. Выходные – это единственное время, когда можно выехать за пределы бизнес-района и не попасть в пробку на несколько часов", - говорит Елена Мазур.

Индия - страна контрастов. Здесь сильно чувствуется расслоение общества. В одной части города-дебри, в другой - бутики и дорогие рестораны. Сейчас в Индии запрещено деление на касты, но неофициально оно все еще присутствует. Нередко к бракам с иностранцами индийцы относятся проще, чем к бракам между представителями разных каст. О своей жизни в Хайдарабаде в Индии рассказывает Марина Грицай. Она уехала в Германию учиться по магистерской программе International Media Studies. Там познакомилась с будущим мужем, который работал в Боннском университете.