Сладости и кукольные обереги: как празднуют женский день в Японии

Автор: Olga Danshyna Куклы хина-нингио - император и императрица

Третьего марта в Японии все семьи, у которых есть дочери, отмечают женский день. Его называют Хина-мацури или Праздником девочек. Об этом Gazeta.ua рассказывает Ольга Даншина из Киева, которая живет в Токио.

"На праздник 3 марта принято кушать особое кушанье – блюдо "чираши-дзуши" из риса с кусочками рыбы, моллюсков, креветок. Также девочкам в этот день преподносят в подарок традиционные сладости – хина-араре", - говорит Ольга Даншина.

"В этот день, согласно древним ритуалам очищения, болезни и несчастья переносили на бумажную фигурку в виде человека и кидали ее в реку. Со временем этот ритуал трансформировался и закрепился, как праздник кукол. В домах, где есть дочери, обязательно выставляют традиционные многоярусные подставки хина-кадзари с куклами хина-нингё. Куклы изображают обитателей императорского двора во главе с императором и императрицей".

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По словам украинки, этот набор дарится родственниками, например, бабушкой и дедушкой, при рождении внучки.

"Куклы хина-нингё – семейная реликвия. Иногда их стоимость может доходить и до нескольких тысяч долларов. Куклы являются жизненным оберегом только одной девочке и не передаются по наследству. Каждый год хина-кадзари с куклами выставляется в доме заблаговременно и прячется на следующий день после праздника. Считается, что если оставить его дольше, это отсрочит будущий день свадьбы дочери".

Фото: Olga Danshyna

После свадьбы дочка забирает набор в новый дом, но не передает его своим дочерям.

"Являясь только ее оберегом, с ним могут передаться и несчастья, которые выпали на ее долю. Кукол нельзя просто выбросить за ненужностью! Их относят в храм и сжигают со специальными молитвами", - говорит Ольга.

Ранее Ольга Даншина рассказала Gazeta.ua о 5 особенностей празднования Нового Года японцами. На Новый год у них нет ни елки с игрушками, ни Деда Мороза, ни привычных подарков детям. Единственное сходство с украинцами - это семейный праздник и застолье.