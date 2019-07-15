Сколько украинцев переехали в США с начала года - статистика

В прошлом году 3358 украинцев получили разрешение переехать в США на ПМЖ. Фото: president.gov.ua

С начала года почти 2 тыс. украинцев получили разрешение на выезд на постоянное место жительства в США. Статистику приводят в Департаменте организационного обеспечения Государственной миграционной службы, пишет УНН.

Так, 1996 граждан Украины получили такое разрешение по состоянию на май. 2018 года таких было 3358, тогда как 2014-го - 1368.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто из иностранцев едет работать в Украину

Также в этом году уже 128 украинцев получили разрешение на выезд в Беларусь, 366 - в Литву, 90 - в Молдову, 411 - в Германию, 146 - в Польшу, 331 - в Россию, 174 - в Венгрию и 151 - в Чехию.

80% украинцев, которые раньше работали за рубежом, хотят вернуться туда снова. Об этом свидетельствуют результаты опроса olx.ua.