Родственница Сталлоне скрывала украинские корни

6 июля 1946-го родился Сильвестр Сталлоне - звезда Голливуда.

Известный по фильмам "Рэмбо", "Такси 3", "Неудержимые", "Гонщик", "Рокки", "Убийцы", "Оскар" и тому подобное.

Отец актера-Фрэнк Сталлоне, косметолог из Сицилии, мать-Жаклин "Джеки" Лейбофиш астролог и актриса, рожденная в еврейской семье в Одессе. Прабабушка актера была из состоятельной еврейской семьи Лейбовичей, владеющей несколькими ткацкими фабриками и жилыми домами в самом центре Одессы. Вместе с мужем эмигрировала в США, но свое происхождение скрывала, говорила, что родом из России. В середине 80-х мать Сильвестра решила отыскать родственников в Украине. В этом ей помог Михаил Горбачев. Генсек попросил ее составить для него индивидуальный гороскоп. Она согласилась, зато попросила устроить ей поездку на родину. Сегодня украинский родственник семьи Сталлоне живет в Одессе и успешно занимается бизнесом.

Автор: ТАСС Силвестр Сталлоне

Сталлоне родился в Нью-Йорке в квартале, известном под прозвищем "Адская Кухня" (hell's Kitchen) — приют для хулиганов, наркоманов и бандитских шаек. Во время рождения у Сталлоне были частично повреждены нервные окончания лица — часть щеки, губ и языка так и остались парализованными. Поэтому позже он говорил, что в детстве испытал на себе все те чувства, которые должен был испытывать урод Квазимодо.

Невнятная речь, улыбка и большие грустные глаза стали в будущем визиткой Слая, псевдонимом актера

Родители развелись, когда мальчику было 11 лет. Слай был тяжелым ребенком. За 11 лет обучения его выгоняли из 14 школ за плохое поведение. В 15 Сильвестер переехал к матери в Филадельфию, где начал учиться в специальной школе для тяжелых подростков. Там он активно занялся спортом, ходил в тренажерный зал и изредка принимал участие в театральных постановках. Сам Слай вспоминает свою ужасную семью и детство, как фильм ужасов.

В течение обучения преподаватели постоянно уверяли, что у него нет таланта и актер из него не получится. Однако Слай вместе со своим товарищем по комнате в общежитии Джоном Герцфельдом писал сюрреалистические пьески и ставил их в подвалах и церквях Майами, за что его и отчислили из университета. После этих событий ему пришлось выполнять разнообразную работу: был билетером, смотрителем в зоопарке, готовил пиццу.

Автор: ТАСС Силвестр Сталлоне

В 1970 году, работая швейцаром в нью-йоркском театре "Баронет", он все еще не отказался от мечты стать актером, поэтому согласился выступить обнаженным во внебродвейской авангардной пьесе "Удача". Затем дебютировал в кино ролью в порнофильме "Вечеринка у Китти и Стада". Он получал за съем 100 долларов ежедневно. Позже, когда актер стал славным, эта лента была повторно выпущена на видео под названием "Итальянский жеребец" и она собрала неплохие деньги.

24 марта 1975 года Сталлоне посмотрел боксерский поединок с Чаком Вепнером и Мухаммедом Али. Под впечатлениями Сильвестр за три дня написал сценарий фильма "Рокки" и начал предлагать его различным киностудиям. Студия "United Artists" согласилась выкупить этот сценарий за 315 тысяч долларов, но при условии, что главную роль будет исполнять Берт Рейнолдс или Пол Ньюмен. Сталлоне поставил условие, что в главной роли появится он сам. Лента заработала в прокате 100 миллионов долларов, а актер заработал 10 миллионов. Почти сразу он попал в высшую голливудскую Лигу.

Наибольшую славу актеру принесла серия фильмов "Рэмбо" о ветеране Вьетнама Джоне Рэмбо, который не может безразлично относиться к окружающей его несправедливости и превращается в одинокого мстителя, ловко используя приобретенный военный опыт, собственную силу и свои почти сверхчеловеческие способности.

В 1974 Сильвестр Сталлоне женился на актрисе Саше Кзак. Через 9 лет пара развелась, однако они имеют двух сообщник сыновей Сэйджа и Серджио Мунблуд. Того же года, после развода Сталлоне женился во второй раз с датской актрисой Бриджит Нильсен. Однако, их брак продержался всего два года. В третий раз мужчина женился через 10 лет с Дженнифер Флавин. Супруги до сих пор находятся в браке и имеют три дочери Софию Роуз, Систин Роуз и Скарлет Роуз.

Имел романтические отношения с моделями Сюзан Энтон, Энджи Еверхат и Памелой Андерсон.

Автор: ТАСС Силвестр Сталлоне

13 июля 2012 года стало известно, что в жизни актера произошла трагедия — умер старший сын Сильвестра Сталлоне 36-летний Сейдж.

В 2018 году Сталлоне обвинили в групповом изнасиловании. Сильвестра обвинила женщина, которая однажды приходила к нему в офис на деловую встречу. Мужчина пообещал рассмотреть кандидатуру актрисы-новичка, но женщина не ожидала, что настолько близко. Получил огласку и более грязный скандал. Сталлоне обвинили в групповом изнасиловании несовершеннолетней. Полицейский подтвердил ее слова. В изнасиловании и физическом насилии, которое произошло 30 лет назад, актера обвинила его сводная сестра. Это подтвердил сын потерпевшей, рассказав, что Сталлоне выплатил его матери 2 миллиона долларов за молчание.

Автор: ТАСС Силвестр Сталлоне

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