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суббота, 15 февраля 2020 00:15

Рассказали о реальных заработках в египетских отелях
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Светлана переехала в Египет к мужу. Ведет блог, где описывает интересные традиции египтян
Фото: Фото Светланы Зан
Светлана переехала в Египет к мужу. Ведет блог, где описывает интересные традиции египтян
Светлана переехала в Египет к мужу. Ведет блог, где описывает интересные традиции египтян
Светлана переехала в Египет к мужу. Ведет блог, где описывает интересные традиции египтян
Светлана переехала в Египет к мужу. Ведет блог, где описывает интересные традиции египтян

Украинцы, работающие в Египте, признаются, что трудоустроиться в этой стране сложно. И лучше всего через знакомых или после изучения арабского языка.

"Работать в отеле достаточно сложно. Здесь постоянные склоки, борьба за богатых клиентов и вымогательство денег ни за что. Например, я работаю в пятизвездочном отеле. За то, чтобы поселить людей поближе к морю персонал кладет в карман от 20 до 50 долларов. Это при том, что у людей оплачены эти номера. Если ты не берешь или становишься в стороне — автоматически превращаешься во врага", - рассказывает Gazeta.ua Елена, которая работает в Шарм - Эль - Шейхе.

В среднем украинцы в отелях зарабатывают 700 - 800 долларов. Также отель обеспечивает питание и проживание работников. Можно получить дополнительные средства, если заниматься организацией досуга для русскоязычных туристов.

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Работников отеля заметно по одежде. А цвет и фасон зависит от статуса. Об этом рассказывает Светлана Зан из города Эль - Дахар Скваре. Она вышла замуж за египтянина.

"Статусность здесь определяется по типу и цвету одежды. Уборщики от компании Хепса ходят в зеленых комбинезонах, технический персонал в синих, полицейские летом носят белую форму, зимой - черную. Школьники надевают футболки поло, а вот цвет отличается в зависимости от параллели класса, также делают логотипы. Форму с логотипами носят бармены, официанты, а специальную униформу, которая зависит от департамента и уровня отеля. Трехзвездочные имеют худшую форму и менее яркую. Отели высокого уровня имеют яркую. Всех этих людей каждое утро можно увидеть в специальном автобусе стаф - басе", - рассказывает Светлана.

Большинство людей в курортных городах передвигаются общественным транспортом. А еще здесь есть особенность — ездить на мопедах целой семьей.

"Интересно наблюдать за людьми, которые едут на работу. Почти у каждого на униформе бейджик с именем. В свое время я работала в отеле и также носила униформу, которую меняли четыре раза в год. Самым удобным элементом там был пиджак с очень большими карманами. Туда помещалось буквально все", - вспоминает Светлана.

Во вьетнамском городе Нянчанг, которое находится на побережье и имеет большое русско и украиноязычную диаспору, украинец с неплохим английским может найти работу за несколько часов. В основном, в сфере услуг.

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