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среда, 17 октября 2018 00:15

Работодатели заставляют оплачивать страховку - эмигрантка о медицине в Грузии

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Работодатели заставляют оплачивать страховку - эмигрантка о медицине в Грузии
Визит к педиатру или его вызов на дом в случае необходимости в Грузии бесплатный. Фото: obozrevatel.

В Грузии медицина развита достаточно на высоком уровне. Особенно это касается гинекологии, офтальмологии, стоматологии. Поэтому хорошо развит медицинский туризм. Лечиться приезжают люди в основном из Азербайджана и арабских стран.

Об этом рассказывает украинка Наталья Осипенко, которая 11 лет живет в Тбилиси, пишет "Обозреватель".

"Реформы в медицине начались здесь задолго до моего приезда и продолжаются до сих пор. Бесплатных медицинских услуг я уже не застала - все клиники частные. Конечно, это не всем нравится, однако не приходится гадать, кому какую сумму положить в карман и еще и угодить. За консультацию врача придется заплатить 50 лари - 15 долларов, и отдельно за другие услуги, если таковые будут", - говорит Наталья.

Довольно популярная страховая медицина, но она скорее "принудительная", чем добровольная. Всех, кто работает, работодатель заставляет оплачивать страховку, которая почти ничего не покрывает.

"Однако есть и положительная практика. Меня приятно удивил тот факт, что оперативные вмешательства у пенсионеров, детей и других социально незащищенных слоев населения, а также лечения онкобольных частично финансируется государством. И доля государственного финансирования часто довольно весомая. Например, маме моей знакомой в прошлом году сделали операцию на сердце - государство финансировало 75% стоимости операции. Месяц назад ей сделали операцию на ноге и государство профинансировало 90% стоимости. Насколько мне известно, в Украине этого нет".

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Бесплатным является вызов скорой помощи.

"Вызывали неоднократно - приезжают высококвалифицированные и внимательные специалисты. Что касается детей, то бесплатный также визит к педиатру или его вызов домой в случае необходимости. К местным врачам сама обращалась неоднократно. Даже оперировалась и рожала в Грузии. Всегда оставалась довольна качеством услуг, и отдельно внимательным отношением. Кстати, нынешний министр здравоохранения Давид Сергиенко имеет украинские корни".

В Норвегии будущих мам поощряют сходить на экскурсию в роддом. А также написать письмо медицинскому персоналу, в котором стоит указать свои пожелания по проведению родов: в воде, с музыкой, приглушенным светом, без присутствия стажеров или даже в домашних условиях. Также можно ходить на бесплатные курсы про роды и для будущих мам. Об этом рассказала львовянка Юлия. Родила в Норвегии троих детей.

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