Путешественница раскрыла 6 причин поехать в Непал без больших денег

Фото: bit.ua

Большинство туристов прилетает в Непал только затем, чтобы подняться на Эверест или "нарешать" себе доступ в Тибет (если, конечно, вообще прилетает). Лена Сатарова провела месяц в горной стране не сделав ни того, ни другого.

Теперь рассказывает, чем там можно еще заниматься и как оно вообще путешествовать самой по стране, где в ночных автобусах ездят одни мужчины, а знание английского помогает разве что в общении с буддистскими монахами, пишут на ресурсе bit.ua.

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Если вы в Непале, то вы уже в горах. Плюс-минус равнинную местность можно найти только на юге, на границе с Индией, остальное — горы побольше, горы поменьше и горы средней высоты. Но давайте обо всем по порядку.

ПРИЧИНА 1. НИКАКИХ ПРОБЛЕМ С ВИЗОЙ

В ноябре я первый раз в своей жизни отправилась зимовать в Таиланд. До нового года мне удавалось благополучно там жить и работать. Но потом пришла щекотка в пятой точке, я внезапно закрыла ноутбук, съехала с чудо-домика на острове Самуи и начала кататься по Таиланду без цели и понимания "кто мы, зачем мы и куда мы идем".

Автор: bit.ua В Непале действительно все очень дешево. Самое дорогое блюдо будет стоить гривен 40.

Когда виза уже почти закончилась, я поняла, что надо ж куда-то того. На билет в Украину денег не хватило бы все равно, да и не хотелось в общем-то. Поэтому AirAsia и специальное предложение для желающих полететь в Катманду! Берем! Денег на карточке осталось РОВНО на это самое заманчивое предложение.

А 200 последних долларов наличкой хватит, чтобы купить визу на месяц (40$ за 30 дней — и никаких справок из банков) и … там посмотрим.

ПРИЧИНА 2. КОПЕЕЧНЫЕ ЦЕНЫ

Скажу сразу, в Непале действительно все очень дешево. Самое дороге блюдо в самом туристическом месте будет стоить гривен 40. А так — я первое время обедала в месте, где чай с молоком, лепешки, рис, карри и дал обходились в 100 непальских рупий (около 30 гривен).

Непальцы не дураки, понимают, что для "белых людей" их цены копеечны. Белые люди, в свою очередь, действительно не парятся и ездят только на такси, едят только в ресторанах в центре и особо по городу не гуляют. Так только, по храмам, в которые им разрешат войти.

Автор: bit.ua Непал — это страна, в которой более 70 процентов населения индусы, так что здесь кишма кишит гуру, готовыми передать знания.

Поэтому у непальских пацанов глаза из орбит вылазят, когда они видят, что туристка 1) одна; 2) отказывается от такси; 3) плетется искать автобус; 4) еще 15 раз отказывается от такси; 5) садится в первый попавшийся автобус и говорит "везите меня джаст стрэйт дазент мэтэр вэр". Стоимость проезда по Катманду — гривен 5.

ПРИЧИНА 3. ПОДРУЖИТЬСЯ С МЕСТНЫМИ

В Катманду нет проблем с поиском отеля или хостела. Я воспользовалась сайтом hostels.com и нашла себе приличный хостел за 100 грн./сутки с завтраком (в гривнах недешево, в долларах — сами понимаете). На следующее же утро оказалось, что в этом хостеле живут, кроме меня, всего лишь двое человек. И оба эти человека — из Киева.

Киев — это хорошо, но хотелось бы все-таки какого-то местного Ханумана в друзья, чтобы объяснил, что к чему тут на самом деле. Почему повсюду школы творческого развития Монтессори, а мусора вдоль дорог столько, что можно строить замки? Почему внутри домов холоднее, чем снаружи, а розетки работают часов 5 в сутки? Почему торговец мандаринами знает английский как профессор университета, а водители автобусов ни бельмеса вообще? И почему, в конце концов, вдоль дороги от аэропорта нет никаких указателей на английском? Да и в центре тоже нет.

Автор: bit.ua В ночных автобусах ездят одни мужчины, а знание английского помогает разве что в общении с буддистскими монахами.

Я знала, что спасло бы меня в такой ситуации, будь я в Европе. Couchsurfing.org, конечно! А в Непале что? Оказалось, он же спас и в Непале.

ПРИЧИНА 4. НАУЧИТЬСЯ ГОТОВИТЬ КАРРИ

С Рохамом из Лалитпура (соседний с Катманду город, который сами местные считают районом Катманду) мы договорились встретиться возле Храма Обезьян (Monkey Temple). Рохам оказался человеком серьезным — в очках и на байке.

Позже Рохам втирал мне, что из касты брахманов, а когда я отказывалась верить, напоминал, что у него вообще-то айфон и, опять же, байк!

"В Непале не так много людей имеют свой мотоцикл, — поучал меня выпускник непальской бизнес-школы. — Непал — очень красивая страна, но очень бедная".

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И в этом прав брахман! Природа у страны сумасшедшая — хоть на севере, ближе к Тибету, хоть в центральных районах, где расположен Катманду. Гималаи, как ни крути, энергетика валит с ног.

Но местных с ног валит не только это. Пока я жила с Рохамом и его братом в Лалитпуре, народ в Катманду вовсю бастовал. Я с удивлением узнала, что еще каких-то 20 лет назад Непал был монархией. Республикой он стал с 2007 года, чему предшествовал массовый террор маоистов; гражданская война; сумасшествие принца, который расстрелял всю семью и застрелился сам; авторитарная политика нового короля; союз ведущих политических партий с маоистами; и, наконец, провозглашение королевства демократической федеративной республикой. Последний король Непала до сих пор жив, но его больше не считают инкарнацией бога Вишну.

Автор: bit.ua 20 лет назад Непал был монархией.

В общем, политическая жизнь Непала настолько насыщена, что некогда людям думать о том, как стать богаче. Они все дерутся — между собой или друг с другом. Основной источник валютных поступлений — иностранный туризм — и тот сдулся, потому что розовощекому Джеку как-то страшновато стало ездить в страну, где через каждый километр громадные армейские полигоны.

Индия и Китай с радостью поддерживают существующий порядок вещей, потому что им Непал как раз и выгоден в качестве "теневой зоны" — бедной, дикой и готовой на все ради ста долларов. Ничего не напоминает?

Но это я что-то совсем отвлеклась. Речь же ж не об этом, а о том, что живя в доме с непальцами, я научилась готовить настоящее непальское карри. И вообще — узнала, как закатывать сытные ужины из ничего. Бесценное умение для украинца.

ПРИЧИНА 5. DON'T WORRY, BE HAPPY

Когда кулинарная школа была полностью пройдена, я отправилась в Похару, чтобы полторы недели заниматься только йогой и пробежками. Индия Индией, а Непал — это тоже страна, в которой более 70 процентов населения индусы, так что здесь кишма кишит гуру, готовыми передать знания.

Я решила оставить интернет-гуру причесанным европейцам и заняться своим телом самой. Йогу практикую уже около трех лет, поэтому нужно было просто найти место, где голова сама попросится коснуться земли, а ноги — неба. Похара оказалась именно таким местом. Точнее, не сама Покара, а маленький "Поселок счастья" (так и называется) рядом.

Автор: bit.ua Если вы в Непале, то вы уже в горах.

Похара — это городок, откуда стартуют экспедиции на главные вершины мира. В 60-х Похару заполонили хиппи и с тех пор это место, куда приезжают, чтобы "втыкать". Например, со мной в хостеле жил дед из Лондона. Говорит, каждый год приезжаю сюда на 4 месяца. У деда борода 30 сантиметров и все пальца в кольцах. Вот что он там делает целыми днями?

ПРИЧИНА 6. НАУЧИТЬСЯ ОБЩАТЬСЯ, НЕ ЗНАЯ ЯЗЫКА

А кто не индуист в Непале, тот, конечно, буддист. Иначе и быть не может, ведь на cевере — Тибет, а на юге — поселок, в котором родился сам Будда. Лумбини называется.

Раз я уже умею готовить и стоять на голове, самое время для медитации. Такими словами я себе успокаивала первые дни в монастыре Мьянмы на территории Лумбини, в котором проходила виппассану.

Автор: bit.ua Живя в доме с непальцами, научилась готовить настоящее непальское карри и узнала, как закатывать сытные ужины из ничего

Там я познакомилась с девочкой, которая организовывает волонтерские программы. Только не те, где заплатите 500 долларов и щипайте деток за щечки , а настоящие. Кому интересно — фейсбук девочки.

Как проходила медитационная практика рассказывать не буду, скажу только, что когда вышла из храма, то поняла, что общаться можно и не зная языка. Например, с помощью интонаций. Этот новый навык помог мне больше не бояться сесть не в тот автобус.

А чтобы выучить язык — достаточно слушать, как говорят монахи. Такому чистому и интонационно выверенному английскому, как у них, позавидует даже хипподед-англичанин.

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