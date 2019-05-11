За вызов "скорой" придется заплатить – украинка об особенностях медицины в Чехии

Фото: Фото предоставлено Екатериной Баклановой

Екатерина Бакланова из Харькова с мужем и дочкой три года назад переехала жить в Прагу. Пока женщина находится в декретном отпуске, ее семья должна обеспечивать коммерческой страхов-кой. Об особенностях медицины Екатерина рассказала

"Чехия, каина не о деньгах. Если хочется ехать и зарабатывать больше, чем в Украине, тогда вам точно не сюда. Средняя зарплата в Праге около 1500 евро, но многие отложить не удастся. Здесь снимают-имеем жилье, оплачиваем дорого коммунальные. Также наша семья вынуждена покупать коммерческие страховки для меня и дочки, которые стоят немало", - говорит Ктерина.

Страхование очень важно для пребывания в стране. Если оно заканчивается, могут даже депортировать.

"В стране есть два вида страхования: верійне – для граждан и коммерческое для иностранцев. То страхование, что у граждан иностранец может получить в двух случаях: либо он работает здесь официально или получил вид на жительство. Коммерческое страхование неприятное не только ценой, но и тем, что с ними работают не все врачи. С государственным страхованием можно идти в любую больницу, с коммерческой следует идти к врачу из списка, которые указаны в страховке. Если идешь к другому врачу, то вынужден потом доказывать страховой, что по - другому ты не мог поступить и просить чтобы вернули средства, потраченные на лечение. Деньги могут не вернуть, или отдать частично", - говорит Екатерина.

Коммерческие страховки имеют лимит в 60 тысяч евро. Если случается случай, требующий больших вложений, то страховая платит до указанной суммы и все. Дальше человек сам ищет средства на лечение.

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"Если закончилась твоя страховка не имеешь права находиться в Чехии. В страховой иногда этим ко-ристуються. Если понимают, что у человека что-то серьезное, то в одностороннем порядке рас перекрывают договор и присылают письмо на почту. О том, что они прекратили договор уведомляют в миграционную службу".

Страховка на два года стоит около тысячи евро. Если речь идет о пожилых людях придется заплатить вдвое дороже, потому что риски большие. То же касается малых детей.

"В государственной страховке тоже есть лимит в несколько миллионов, которые трудно превысить. Каждый работаю-чей отчисляет на эту страховку одинаковый процент от зарплаты", - объясняет Екатерина.

Местная медицина вводит в шок иностранцев. За три года семья уже привыкла к таким новациям.

Скорая приезжает только в случаях, когда ты реально при смерти. Если вызвал скорую к ребенку с температурой и соплями, за это придется заплатить. Вызов 250 евро. Врачи по бу-динках не ходят, если ты хочешь, чтобы к тебе пришел врач, готовься заплатить. Если у тебя что-то болит и никак не можешь дождаться своего врача, едешь в очередную больницу, сидишь в очереди. Очередь обслуживают не в порядке за кем пришел, а в порядке: у кого более срочный случай. И если приехал с простудой, то можешь просидеть до 8 часов в очереди. Поэтому с такими проблемами по врачам не ходят", - говорит Екатерина.

Цены на продукты, одежду, косметику и бытовую химию не сильно отличаются от харьковских. Но есть и то, что стоит значительно дороже. Например, интернет со скоростью до 20 Мб в секунду стоит 500 крон (€20)