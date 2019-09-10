 
Ексклюзивы
1/5
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 486
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1008
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
1 Просмотров: 801
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
2 Просмотров: 1719
Чего прежде всего ожидают от нового правительства - опрос Gazeta.ua
Чего прежде всего ожидают от нового правительства - опрос Gazeta.ua
1 Просмотров: 657
Как Украина встречала пленников из РФ
Как Украина встречала пленников из РФ
Просмотров: 5914
"Слава Украине" - Сенцов дал первый комментарий
"Слава Украине" - Сенцов дал первый комментарий
6 Просмотров: 12700
Кремлевские пленники ступили на родную землю - первые фото
Кремлевские пленники ступили на родную землю - первые фото
Просмотров: 46415
Эксперт оценил правительство Гончарука по 5-балльной шкале
Эксперт оценил правительство Гончарука по 5-балльной шкале
Просмотров: 1566
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
Просмотров: 1818
Фото
Все фото
7
6
9
8
9
Проміняла кар&#039;єру психолога на танці - українка розповіла про роботу в Китаї
Проміняла кар'єру психолога на танці - українка розповіла про роботу в Китаї
Парижане много курят, любят есть багет и устраивать пикники - украинка рассказала о жизни в самом романтичном городе мира
Парижане много курят, любят есть багет и устраивать пикники - украинка рассказала о жизни в самом романтичном городе мира
Украинский диплом для шведов - пустой звук - украинка рассказала об особенностях жизни и работы в Стокгольме
Украинский диплом для шведов - пустой звук - украинка рассказала об особенностях жизни и работы в Стокгольме
Бюрократия, языковой барьер и разный менталитет - украинки из 8 стран рассказали об особенностях эмиграции
Бюрократия, языковой барьер и разный менталитет - украинки из 8 стран рассказали об особенностях эмиграции
&quot;Светофоры игнорируют водители и пешеходы&quot; - украинка о жизни на Филиппинах
"Светофоры игнорируют водители и пешеходы" - украинка о жизни на Филиппинах
Видео
Все видео
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Сотни украинцев заплясали на улицах Бразилии
Сотни украинцев заплясали на улицах Бразилии
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 3942
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1530
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30330
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6768
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 сентября 2019
1 Просмотров: 648
Вулиця Ямамото
Ніколи не чув романтичнішої назви, аніж вулиця Зірниця в селі Лісовому на Черкащині. Там живе мій 89-річний тесть. — Юра, батькові важко ...
среда, 11 сентября 2019 00:15

Проміняла кар'єру психолога на танці - українка розповіла про роботу в Китаї
7

  Комментировать

Моделей с европейской внешностью приглашают фотографироваться на открытии магазинов и в каталогах одежды
Фото: gloss.ua
Чтобы танцевать в клубе в Китае не нужно быть профессионалом
В Китае очень медленный интернет. Некоторые популярные социальные сети заблокированы
Тоскует по украинским сырниками с шоколадом
В маркетах Китая не найдешь привычных нам сметану, сыра, колбасы. Такие продукты надо заказывать через интернет

В работе танцовщицей в ночном клубе в Китае не важны профессиональные качества. Оценивают фигуру и как человек умеет себя подать. А высокие блондинки с европейской внешностью популярны как модели. Однако большие показы мод проходят редко. Чаще девушек модельной внешности приглашают на открытие заведений, где надо встречать гостей и фотографироваться с ними.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Светофоры игнорируют водители и пешеходы" - украинка о жизни на Филиппинах

Об этом рассказывает Юлия Стеценко из Кривого Рога. Она никогда не собиралась профессионально заниматься танцами, но вот уже 6 лет живет и работает в Китае, пишут на ресурсе gloss.ua

Почему именно танцы, и как я оказалась в Китае

Всю свою сознательную жизнь я занималась танцами, но не планировала связывать себя с ними серьезно, и собиралась стать психологом. Думала, что стану выдающимся психологом, буду помогать людям, а в итоге в университете большую часть времени мы препарировали жаб и собирали насекомых. Меня хватило на два года, после чего я забросила вуз и решила снова вернуться к танцам.

Я попала в шоу-балет и успешно прозанималась там год, пока нам не поступило предложение о полугодовом контракте в Шанхае. Ребята из этой студии раньше уже ездили в Корею и Японию, поэтому я решила согласиться, и в свои 19 лет поехала на первую работу в Китай. Всю организационную работу за нас сделали работодатели: контракты, билеты, визы.

О первой работе в парке развлечений

В 2012 году, когда мы только приехали, для китайцев славяне были чем-то экзотичным и уж очень красивым. Помню, на набережной меня прохожие попросили с ними сфотографироваться –удивлению моему не было предела. Да и для нас Китай был чем-то удивительным и необычным.

Автор: gloss.ua
  Чтобы танцевать в клубе в Китае не нужно быть профессионалом
Чтобы танцевать в клубе в Китае не нужно быть профессионалом

В первой поездке для нас все было организовано агентством: готовый контракт, уютные комнаты на два человека в апартаментах. Выступали мы тогда в парке развлечений, таком себе бюджетном Диснейленде. Работа была относительно легкой, мы давали несколько шоу в день своей программы, а иногда номера ставили местные хореографы. После Шанхая мы отработали еще три контракта в разных городах. Все условия были приблизительно похожи: это были либо театры, либо парки развлечений.

О работе в клубе

После первого контракта в 2015 году мы поехали на работу в Чэнду самостоятельно. Уже знали, как эта кухня варится изнутри и решили, что сможем сами организовать свою работу: больше зарабатывать, быть самостоятельными и иметь возможность путешествовать.

Из минусов – нам нужно было самостоятельно покупать билеты, делать визы, арендовать квартиру. Но голова на плечах есть, разобрались. Сняли квартиру за 500 долларов в месяц на семерых человек, что было вполне сносно для нашего бюджета.

Автор: gloss.ua
  В Китае очень медленный интернет. Некоторые популярные социальные сети заблокированы
В Китае очень медленный интернет. Некоторые популярные социальные сети заблокированы

Что касается работы, мы устроились в ночной клуб работать гоу-гоу (стиль танца, предназначенный для развлечения посетителей в клубах, – прим. ред.). Для меня это был очередной новый шаг и стресс. Танцевать в открытых костюмах перед огромным количеством китайцев было не совсем комфортно, но я быстро втянулась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доллар за минуту танцев - сколько стоят кружки в Америке

Хорошо, что первое время я работала в паре с подругой, поэтому было легче и комфортнее. Мы сами придумывали образы и костюмы для номеров, что тоже было по-своему интересно. Не могу сказать, что здесь сильно ценится твой профессионализм, скорее твоя внешность, фигура и то, как ты себя подаешь.

О графике

Работа ночью, с 22:30 до 2:30, примерно четыре выхода за вечер. Надо сказать, что почти во всех китайских клубах такой график работы, поэтому выбирать особо не приходится. Сейчас работаю без напарницы, а всего нас в клубе семь девушек и три парня. Могут оштрафовать за опоздание на шоу или если увидели, что ты халтуришь, или плохо станцевала шоу. Но меня никогда не штрафовали, может просто пугают.

Автор: gloss.ua
  Тоскует по украинским сырниками с шоколадом
Тоскует по украинским сырниками с шоколадом

В месяц есть только один оплачиваемый выходной, если болеешь или собираешься в отпуск, можно брать выходные за свой счёт, но нужно согласовывать с менеджером это заранее. Около двух лет я работала в одном и том же клубе, бывало подрабатывала в барах в подтанцовке у китайской певицы. Сейчас работаю уже несколько месяцев в новом клубе, но со старым менеджером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка рассказала о школах и детсадах Польши

Во время открытия меня даже немного повысили в должности, я теперь как связное лицо для иностранцев. Главное пережить открытие, пока китайцы только придумывают стратегию работы и программу, а потом уже начинается "день сурка", только иногда меняют постановки.

Об отношении китайцев к девушкам-танцовщицам

Манеры китайцев – это отдельная тема. Бывало всякое: могли шлепнуть по попе и спросить, сколько я стою, или сказать: "Иди выпей со мной". Ужасно чувствуешь себя в этот момент. К счастью, это случается нечасто. Да и вообще, тут гость всегда прав, а ты всегда должна оставаться невозмутимой и приветливой, хотя это невыносимо тяжело.

Автор: gloss.ua
  В маркетах Китая не найдешь привычных нам сметану, сыра, колбасы. Такие продукты надо заказывать через интернет
В маркетах Китая не найдешь привычных нам сметану, сыра, колбасы. Такие продукты надо заказывать через интернет

Радует, что со мной работает мой молодой человек, так что мы всегда друг у друга на виду. Хоть и стараемся не обращать внимание на такие случаи, ведь работа есть работа, но все равно друг друга поддерживаем.

О работе моделью

Что касается модельной работы, то я и в Украине немного подрабатывала моделью на съёмках, сделала неплохую модельную карту. В Китае тоже быстро стали поступать предложения. Рост у меня, правда, не такой высокий, как хотелось бы – 170 см, но и Чэнду далеко не центр фэшн-индустрии. Мой плюс еще и в том, что я блондинка – светлые волосы здесь в цене.

Автор: gloss.ua
  В клубе Юля работает вместе со своим парнем
В клубе Юля работает вместе со своим парнем

Работа моделью здесь не совсем такая, как мы привыкли считать: огромный показ, с шикарными нарядами и длинным подиумом, хотя такие, безусловно, бывают. Обычная модельная работа в Китае – это открытие какого-то магазина, спортзала, ресторана, пекарни, да чего угодно. Как правило, работа заключается в том, что нужно просто стоять, улыбаться и фотографироваться с людьми. Бывают подиумные работы, бывают майкап работы, где тебя красят и наряжают, бывают съемки. Чаще всего это неизвестные мне китайские бренды одежды, аксессуаров или свадебных платьев.

Об организации работы с китайцами и рисках

Все вопросы мы решаем через китайского менеджера: оформление контрактов, коммуникация с работодателями. Общаемся на английском или через "переводчик". Китайцы по своей натуре очень медлительные. Вот у нас есть поговорка: "сделал дело гуляй смело", а про китайцев такого не скажешь. Они могут весь день потратить на какую-то работу, так ее и не закончив. Главное –создать видимость работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За ящик манго заплатила 1 евро - украинка рассказала о жизни в Голландии

Разумеется, поначалу я опасалась работать без агентства. Но в компании с друзьями было не так страшно браться за проекты. К тому же, мы разузнавали все у других ребят из Украины и России, которые уже работали в клубах, куда мы устраивались. К счастью, нас на деньги ни разу не "разводили". Но знакомые говорят, что бывает тут всякое. Если работаешь без контракта, то могут не заплатить за работу или выплатить меньше, чем обещали изначально.

Автор: gloss.ua
  Впервые работать в Китай Юля поехала в 19 лет
Впервые работать в Китай Юля поехала в 19 лет

Предложения о работе мы находили и находим непосредственно на месте, есть онлайн-сообщества, где агенты пишут объявление о работе, а модели и танцоры выкладывают свои молельные карты. Иногда бывают кастинги, где заказчик хочет выбрать моделей самостоятельно. Проще тем, кто уже тут долго и имеет свой круг агентов, которые дают работу. Новичкам конечно сложнее.

Плюсы и минусы жизни в Китае

Из минусов – интернет, здесь он медленнее и дороже, чем у нас. Про мобильный интернет даже говорить не стоит. К тому же, китайцы блокируют некоторые сайты: YouTube, Instagram, Facebook и даже Google. Чтобы хоть как-то быть на связи, мы пользуемся платным VPN – 12 юаней (около 50 грн – прим. ред.) за 30 ГБ. Иногда я себя чувствую отшельником, когда мои друзья и знакомые спрашивают, как меня найти в Facebook, а меня там нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трущобы, предрассудки и легкие деньги: украинка рассказала, что поразило в Индии

Продукты питания тоже очень отличаются от наших. Здесь вы так просто не найдёте в обычном маркете творог, сметану, нормальное молоко, сыр, колбасу. Я безумно скучаю по сыркам в шоколаде и творожным десертам. Единственный выход – заказывать через интернет, но в несколько раз дороже, чем это стоит в Украине.

Такая же история со свеклой. Если мне срочно захочется борща, мне сначала нужно заказать свеклу через интернет и подождать примерно 4-6 дней. После отпуска стараюсь везти свеклу с собой.

Автор: gloss.ua
  Моделей с европейской внешностью приглашают фотографироваться на открытии магазинов и в каталогах одежды
Моделей с европейской внешностью приглашают фотографироваться на открытии магазинов и в каталогах одежды

Благодаря Китаю, я побывала несколько раз в Таиланде, Малайзии и других городах Китая, так как билеты по доступной цене.

Из положительного: китайцы мне нравятся тем, что для себя они все делают "на отлично". Ты можешь просто выйти в свой двор и там будет много мест для отдыха, скверы, теннисные столы, баскетбольная площадка, тренажёры, столы для настольных игр, а иногда даже бассейн.

Китай даёт мне свободу действий, материальную независимость. Выполняя достаточно нетрудную работу, ты получаешь хорошие деньги. Не знаю, как долго я ещё пробуду здесь, очень бы хотелось себя попробовать ещё в какой-то стране, но это другой разговор. Было бы отлично, если бы в Украине люди, а особенно молодёжь, могли достаточно зарабатывать, чтобы приходилось уезжать из страны только для отдыха и путешествий. Потому что какой бы Китай ни был развитым и богатым, все равно здесь ты не будешь чувствовать себя как дома.

Во Франции даже доставку еды на велосипеде надо оформлять как предпринимательство. Достаточно 15 минут для регистрации бизнеса, если есть все необходимые документы. При зарплате в 2000 евро (55 860 грн) налоги составляют около 400 евро (11 172 грн) в год.

gloss.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Проміняла кар'єру психолога на танці - українка розповіла про роботу в Китаї». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Красота не увядает с возрастом&quot;: мужчина 43 года подряд фотографировал жену с сестрами
"Красота не увядает с возрастом": мужчина 43 года подряд фотографировал жену с сестрами
25
 Просмотров: 63812
Какие деньги вскоре перестанут принимать
Какие деньги вскоре перестанут принимать Просмотров: 41600
Для чего викинги брали женщин в походы
Для чего викинги брали женщин в походы Просмотров: 35355
Женщина, которая снимала порно с малолетним сыном, получила шокирующий срок
Женщина, которая снимала порно с малолетним сыном, получила шокирующий срок
 Просмотров: 30159
&quot;Сала нормального взял&quot; - в сети гуляет фотожаба с обменяными россиянами
"Сала нормального взял" - в сети гуляет фотожаба с обменяными россиянами Просмотров: 16805
Диаспора
Парижане много курят, любят есть багет и устраивать пикники - украинка рассказала о жизни в самом романтичном городе мира
Парижане много курят, любят есть багет и устраивать пикники - украинка рассказала о жизни в самом романтичном городе мира
6
 Просмотров: 2376
Украинский диплом для шведов - пустой звук - украинка рассказала об особенностях жизни и работы в Стокгольме
Украинский диплом для шведов - пустой звук - украинка рассказала об особенностях жизни и работы в Стокгольме
9
 Просмотров: 6066
Бюрократия, языковой барьер и разный менталитет - украинки из 8 стран рассказали об особенностях эмиграции
Бюрократия, языковой барьер и разный менталитет - украинки из 8 стран рассказали об особенностях эмиграции
8
 Просмотров: 1926
"Светофоры игнорируют водители и пешеходы" - украинка о жизни на Филиппинах
"Светофоры игнорируют водители и пешеходы" - украинка о жизни на Филиппинах
9
 Просмотров: 1125
Банк со слитками золота, тоннели с акулами: что можно бесплатно увидеть в Нью-Йорке
Банк со слитками золота, тоннели с акулами: что можно бесплатно увидеть в Нью-Йорке Просмотров: 234
Больше всего комментируют
11
Горбачев может вручить Зеленскому Нобелевскую премию
6
Савченко попытается пройти медкомиссию на летчицу
5
"Слуг народа" обвинили в краже чужих законопроектов
3
Одесса жаждет наказания для всех, кто заставил ее оторваться от совка
2
"Коррупцию возглавляют люди, в чьих руках тысячи судей, миллиарды долларов, телеканалы"
Голосов: 680
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua