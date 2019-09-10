Проміняла кар'єру психолога на танці - українка розповіла про роботу в Китаї

Фото: gloss.ua

В работе танцовщицей в ночном клубе в Китае не важны профессиональные качества. Оценивают фигуру и как человек умеет себя подать. А высокие блондинки с европейской внешностью популярны как модели. Однако большие показы мод проходят редко. Чаще девушек модельной внешности приглашают на открытие заведений, где надо встречать гостей и фотографироваться с ними.

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Об этом рассказывает Юлия Стеценко из Кривого Рога. Она никогда не собиралась профессионально заниматься танцами, но вот уже 6 лет живет и работает в Китае, пишут на ресурсе gloss.ua

Почему именно танцы, и как я оказалась в Китае

Всю свою сознательную жизнь я занималась танцами, но не планировала связывать себя с ними серьезно, и собиралась стать психологом. Думала, что стану выдающимся психологом, буду помогать людям, а в итоге в университете большую часть времени мы препарировали жаб и собирали насекомых. Меня хватило на два года, после чего я забросила вуз и решила снова вернуться к танцам.

Я попала в шоу-балет и успешно прозанималась там год, пока нам не поступило предложение о полугодовом контракте в Шанхае. Ребята из этой студии раньше уже ездили в Корею и Японию, поэтому я решила согласиться, и в свои 19 лет поехала на первую работу в Китай. Всю организационную работу за нас сделали работодатели: контракты, билеты, визы.

О первой работе в парке развлечений

В 2012 году, когда мы только приехали, для китайцев славяне были чем-то экзотичным и уж очень красивым. Помню, на набережной меня прохожие попросили с ними сфотографироваться –удивлению моему не было предела. Да и для нас Китай был чем-то удивительным и необычным.

Автор: gloss.ua Чтобы танцевать в клубе в Китае не нужно быть профессионалом

В первой поездке для нас все было организовано агентством: готовый контракт, уютные комнаты на два человека в апартаментах. Выступали мы тогда в парке развлечений, таком себе бюджетном Диснейленде. Работа была относительно легкой, мы давали несколько шоу в день своей программы, а иногда номера ставили местные хореографы. После Шанхая мы отработали еще три контракта в разных городах. Все условия были приблизительно похожи: это были либо театры, либо парки развлечений.

О работе в клубе

После первого контракта в 2015 году мы поехали на работу в Чэнду самостоятельно. Уже знали, как эта кухня варится изнутри и решили, что сможем сами организовать свою работу: больше зарабатывать, быть самостоятельными и иметь возможность путешествовать.

Из минусов – нам нужно было самостоятельно покупать билеты, делать визы, арендовать квартиру. Но голова на плечах есть, разобрались. Сняли квартиру за 500 долларов в месяц на семерых человек, что было вполне сносно для нашего бюджета.

Автор: gloss.ua В Китае очень медленный интернет. Некоторые популярные социальные сети заблокированы

Что касается работы, мы устроились в ночной клуб работать гоу-гоу (стиль танца, предназначенный для развлечения посетителей в клубах, – прим. ред.). Для меня это был очередной новый шаг и стресс. Танцевать в открытых костюмах перед огромным количеством китайцев было не совсем комфортно, но я быстро втянулась.

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Хорошо, что первое время я работала в паре с подругой, поэтому было легче и комфортнее. Мы сами придумывали образы и костюмы для номеров, что тоже было по-своему интересно. Не могу сказать, что здесь сильно ценится твой профессионализм, скорее твоя внешность, фигура и то, как ты себя подаешь.

О графике

Работа ночью, с 22:30 до 2:30, примерно четыре выхода за вечер. Надо сказать, что почти во всех китайских клубах такой график работы, поэтому выбирать особо не приходится. Сейчас работаю без напарницы, а всего нас в клубе семь девушек и три парня. Могут оштрафовать за опоздание на шоу или если увидели, что ты халтуришь, или плохо станцевала шоу. Но меня никогда не штрафовали, может просто пугают.

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В месяц есть только один оплачиваемый выходной, если болеешь или собираешься в отпуск, можно брать выходные за свой счёт, но нужно согласовывать с менеджером это заранее. Около двух лет я работала в одном и том же клубе, бывало подрабатывала в барах в подтанцовке у китайской певицы. Сейчас работаю уже несколько месяцев в новом клубе, но со старым менеджером.

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Во время открытия меня даже немного повысили в должности, я теперь как связное лицо для иностранцев. Главное пережить открытие, пока китайцы только придумывают стратегию работы и программу, а потом уже начинается "день сурка", только иногда меняют постановки.

Об отношении китайцев к девушкам-танцовщицам

Манеры китайцев – это отдельная тема. Бывало всякое: могли шлепнуть по попе и спросить, сколько я стою, или сказать: "Иди выпей со мной". Ужасно чувствуешь себя в этот момент. К счастью, это случается нечасто. Да и вообще, тут гость всегда прав, а ты всегда должна оставаться невозмутимой и приветливой, хотя это невыносимо тяжело.

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Радует, что со мной работает мой молодой человек, так что мы всегда друг у друга на виду. Хоть и стараемся не обращать внимание на такие случаи, ведь работа есть работа, но все равно друг друга поддерживаем.

О работе моделью

Что касается модельной работы, то я и в Украине немного подрабатывала моделью на съёмках, сделала неплохую модельную карту. В Китае тоже быстро стали поступать предложения. Рост у меня, правда, не такой высокий, как хотелось бы – 170 см, но и Чэнду далеко не центр фэшн-индустрии. Мой плюс еще и в том, что я блондинка – светлые волосы здесь в цене.

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Работа моделью здесь не совсем такая, как мы привыкли считать: огромный показ, с шикарными нарядами и длинным подиумом, хотя такие, безусловно, бывают. Обычная модельная работа в Китае – это открытие какого-то магазина, спортзала, ресторана, пекарни, да чего угодно. Как правило, работа заключается в том, что нужно просто стоять, улыбаться и фотографироваться с людьми. Бывают подиумные работы, бывают майкап работы, где тебя красят и наряжают, бывают съемки. Чаще всего это неизвестные мне китайские бренды одежды, аксессуаров или свадебных платьев.

Об организации работы с китайцами и рисках

Все вопросы мы решаем через китайского менеджера: оформление контрактов, коммуникация с работодателями. Общаемся на английском или через "переводчик". Китайцы по своей натуре очень медлительные. Вот у нас есть поговорка: "сделал дело гуляй смело", а про китайцев такого не скажешь. Они могут весь день потратить на какую-то работу, так ее и не закончив. Главное –создать видимость работы.

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Разумеется, поначалу я опасалась работать без агентства. Но в компании с друзьями было не так страшно браться за проекты. К тому же, мы разузнавали все у других ребят из Украины и России, которые уже работали в клубах, куда мы устраивались. К счастью, нас на деньги ни разу не "разводили". Но знакомые говорят, что бывает тут всякое. Если работаешь без контракта, то могут не заплатить за работу или выплатить меньше, чем обещали изначально.

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Предложения о работе мы находили и находим непосредственно на месте, есть онлайн-сообщества, где агенты пишут объявление о работе, а модели и танцоры выкладывают свои молельные карты. Иногда бывают кастинги, где заказчик хочет выбрать моделей самостоятельно. Проще тем, кто уже тут долго и имеет свой круг агентов, которые дают работу. Новичкам конечно сложнее.

Плюсы и минусы жизни в Китае

Из минусов – интернет, здесь он медленнее и дороже, чем у нас. Про мобильный интернет даже говорить не стоит. К тому же, китайцы блокируют некоторые сайты: YouTube, Instagram, Facebook и даже Google. Чтобы хоть как-то быть на связи, мы пользуемся платным VPN – 12 юаней (около 50 грн – прим. ред.) за 30 ГБ. Иногда я себя чувствую отшельником, когда мои друзья и знакомые спрашивают, как меня найти в Facebook, а меня там нет.

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Продукты питания тоже очень отличаются от наших. Здесь вы так просто не найдёте в обычном маркете творог, сметану, нормальное молоко, сыр, колбасу. Я безумно скучаю по сыркам в шоколаде и творожным десертам. Единственный выход – заказывать через интернет, но в несколько раз дороже, чем это стоит в Украине.

Такая же история со свеклой. Если мне срочно захочется борща, мне сначала нужно заказать свеклу через интернет и подождать примерно 4-6 дней. После отпуска стараюсь везти свеклу с собой.

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Благодаря Китаю, я побывала несколько раз в Таиланде, Малайзии и других городах Китая, так как билеты по доступной цене.

Из положительного: китайцы мне нравятся тем, что для себя они все делают "на отлично". Ты можешь просто выйти в свой двор и там будет много мест для отдыха, скверы, теннисные столы, баскетбольная площадка, тренажёры, столы для настольных игр, а иногда даже бассейн.

Китай даёт мне свободу действий, материальную независимость. Выполняя достаточно нетрудную работу, ты получаешь хорошие деньги. Не знаю, как долго я ещё пробуду здесь, очень бы хотелось себя попробовать ещё в какой-то стране, но это другой разговор. Было бы отлично, если бы в Украине люди, а особенно молодёжь, могли достаточно зарабатывать, чтобы приходилось уезжать из страны только для отдыха и путешествий. Потому что какой бы Китай ни был развитым и богатым, все равно здесь ты не будешь чувствовать себя как дома.

Во Франции даже доставку еды на велосипеде надо оформлять как предпринимательство. Достаточно 15 минут для регистрации бизнеса, если есть все необходимые документы. При зарплате в 2000 евро (55 860 грн) налоги составляют около 400 евро (11 172 грн) в год.